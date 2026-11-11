Bürger:innen bringen den KI-Markt ins Wackeln

Nicht nur in Österreich ist man beim Bau von energieintensiven Rechenzentren zum Betrieb von Künstlicher Intelligenz skeptisch, und nicht nur in Kronstorf wehren sich Bürger:innen gegen die Umsetzung eines neuen Google-Standortes. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind die Heimat der größten Technologiekonzerne – und die Bevölkerung gilt als technologiefreundlicher als in Europa. Dennoch sehen immer mehr Menschen auch dort die KI-Infrastruktur kritisch. Was in den vergangenen Monaten nur Stimmungsbilder waren, hat sich jetzt durch eine politische Wende bei den Zwischenwahlen in den USA manifestiert.

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Sorge vor steigenden Energiepreisen

Jede:r Zweite befürchtet in einer Umfrage des Pew Research Centers, dass die Energiekosten durch solche Rechenzentren steigen werden. Außerdem kritisieren 54 Prozent die Umweltbelastung. Die negative Einstellung unter der Bevölkerung hat sich laut der Umfrage im Vergleich zum Jahresbeginn verstärkt. Bei einer Wahltagsbefragung von NBC gaben 56 Prozent der Befragten an, dass Künstliche Intelligenz ein entscheidender oder großer Faktor bei der Stimmabgabe für den Kongress war. Dieser Wert ist mit 65 Prozent fast doppelt so hoch bei jenen, die Demokrat:innen gewählt haben, wie bei denen, die Republikaner:innen gewählt haben.

Wer die Macht von Big Tech nicht akzeptieren will, wählt also lieber Demokrat:innen. Und so ist das Thema ein Grund dafür, warum sie im Repräsentantenhaus und im Senat die Mehrheit erreicht haben. Denn der lauteste Tech-Befürworter ist der republikanische US-Präsident selbst, und viele seiner Parteikolleg:innen in den Bundesstaaten lassen sich finanziell von Tech-Lobbygruppen unterstützen. Mit der demokratischen Mehrheit könnten der Branche mehr Regulierung und mehr Kosten beim Bau von Rechenzentren drohen und der KI-Boom könnte damit spürbar eingebremst werden.

Zu sehen war diese Angst vor dem Ende des Booms wenige Tage nach den Wahlen an den Börsen; die Aktienkurse der Tech-Unternehmen rutschten zum Teil zweistellig ab. OpenAI hat bereits auf das Wahlergebnis reagiert und betont, dass der Bau seiner Rechenzentren nicht zu einer Erhöhung der Energiepreise führen werde. Zudem sollen die Verhandlungen mit der lokalen Politik transparenter werden.

ChatGPT und Claude weniger wert

Die Zwischenwahlen waren vielleicht der Kipppunkt, doch die Stimmung hatte sich bereits in den Monaten zuvor verschlechtert. Eigentlich wollte OpenAI noch dieses Jahr an die Börse, doch CEO Sam Altman gab im September bekannt, dass es erst 2027 so weit sein soll. Berichten zufolge sucht das Unternehmen hinter ChatGPT eine weitere Finanzierung in Höhe von elf Milliarden US-Dollar zu einer Bewertung von 1,25 Billionen Dollar. Ursprünglich wurde eine Bewertung von 1,5 Billionen Dollar angestrebt.

Dass die Startup-Investor:innen aktuell keine so hohen Bewertungen mehr für realistisch halten, zeigt sich auch beim Mitbewerber Anthropic, Betreiber des Tools Claude. Dieser KI-Player hat zwar den Börsengang noch nicht verschoben, die Bewertung wurde innerhalb eines Monats von zwei auf 1,5 Billionen US-Dollar gesenkt.

Warum sind diese Unternehmen plötzlich weniger wert? Die Unternehmensbewertungen, zu denen Anteile an Investor:innen verkauft werden, beziehen sich auf das zukünftige Potenzial und hängen deshalb auch von der großen Hoffnung auf den KI-Markt ab. In den vergangenen Wochen haben jedoch mehrere bereits börsennotierte Konzerne Geschäftszahlen vorgelegt, die die Investor:innen enttäuscht haben. Die Ausgaben für die Infrastruktur, also etwa für KI-Rechenzentren, sind hoch, während die Einnahmen verhältnismäßig noch unter den Erwartungen liegen. Die KI-Euphorie an den Börsen ist deshalb vorbei, die Aktien werden verkauft und die Kurse sinken. Auch wenn die Blase noch nicht geplatzt ist, kommt es derzeit zumindest zu einer Korrektur.

Mögliche Spionage bei Nvidia

Manchmal liegt es jedoch nicht an der Wähler:innenschaft oder enttäuschenden Geschäftszahlen, sondern am eigenen Management. Nvidia zählt als Chiphersteller zu den größten Gewinnern des KI-Booms und ist deshalb eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Am Wochenende bestätigte CEO und Gründer Jensen Huang, dass er eine Affäre mit einer chinesischen Managerin hatte. Sie soll als Informantin für die chinesische Regierung agieren und der Konzern ermittelt jetzt, ob sensible Daten an China weitergegeben wurden. Huang will nicht zurücktreten, aber der Aktienkurs rutschte am Montag aufgrund dieser Nachrichten ab.

Dieser Skandal scheint das Vertrauen der Anleger:innen ebenso gebrochen zu haben wie das Vertrauen der Bürger:innen in die KI-Politik des Landes. Doch es gibt bereits Zweifel daran, dass die Demokrat:innen stärkere Regulierungen für Technologiekonzerne umsetzen können – denn dafür fehlt offenbar eine Strategie und die Unterstützung im Weißen Haus. Der Stimmungsumbruch in den USA verdeutlicht jedoch, dass nicht nur von Bürger:innen, sondern auch von Investor:innen immer mehr Verantwortung von KI-Anbietern gefordert wird.