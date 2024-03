Weihnachten ist das ursprünglich zweithöchste christliche Fest (das höchste ist Ostern), das sich mittlerweile zum höchsten Fest des Handels (das zweithöchste ist Halloween) gewandelt hat. Traditionell besucht man zu Weihnachten alle Menschen, die man das ganze Jahr über nicht gesehen hat, und verschenkt Krawatten (an Männer) und Parfums (an Frauen).

Apropos: Naturgemäß gibt es Weihnachtsliteratur und Weihnachtsstücke zuhauf, eben „Eine Weihnachtsgeschichte“ („A Christmas Carol“) von Charles Dickens, der noch ein paar andere Weihnachts-Geistergeschichten geschrieben hat. Der bayerische Schriftsteller Ludwig Thoma (1867-1921) hat die Weihnachtsgeschichte im Dialekt erzählt, und der bayerische Komponist Carl Orff (1895-1982) hat in seinem selbst getexteten „Ludus de nato infante mirificus“ (Spiel von der Geburt des wundersamen Kindes) die Wende von heidnischen zu christlichen Zeiten auf die Bühne gebracht. Der Salzburger Schriftsteller Karl Heinrich Waggerl hat ein paar Weihnachtserzählungen verfasst. Eine Besonderheit, die gerade in der Gegenwart zu denken gibt, ist die kurze Erzählung „Zuviel Weihnachten“, in der der italienische Schriftsteller Dino Buzzati den Ochsen und den Esel aus der Krippe auftreten lässt.