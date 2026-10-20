Die Bundesregierung hat vorige Woche neue Förderungen für thermische Sanierungen und Heizungstausch ab Jänner 2027 angekündigt. Ab 2. November können wieder Anträge eingebracht werden. Insgesamt 500 Millionen Euro stehen zur Verfügung, davon 179 Millionen für den Ausstieg aus Gas und Öl. Angesichts von rund 500.000 Gasthermen allein in Wien ist das nur ein Bruchteil der Summe, die eigentlich benötigt würde. Im heurigen Jahr waren die Förderungen bereits im Sommer aufgebraucht.

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Genau hier liegt eines der größten Probleme bei der Energiewende im Wohnbereich: Jahr für Jahr werden Fördertöpfe geöffnet, von denen niemand weiß, ob es sie im nächsten oder übernächsten Jahr wieder geben wird und wie stark der Geldregen dann sein wird. Soll man daher jetzt die Gunst der Stunde nutzen und nehmen, was man kriegt – oder vielleicht doch auf eine höhere Förderquote in ein paar Jahren warten? Und welche Alternative zum Gas ist überhaupt sinnvoll? Fernwärmekund:innen in Wien können ein Lied davon singen, was es heißt, einem Monopolisten ausgeliefert zu sein. Und wer auf andere Energiesysteme setzen will, muss insbesondere in Bestandsgebäuden entweder für die Installation von Wärmepumpe, Pelletsheizung und Co. viel Geld in die Hand nehmen und hoffen, dass sich die immensen Investitionskosten langfristig wirklich amortisieren, oder aber darauf vertrauen, dass die als besonders günstig in der Anschaffung angepriesene Plug-and-Play-Stromheizung im laufenden Betrieb nicht zum Geldfresser wird.

Am Gasausstieg wird kein Weg vorbeiführen

Dass kein Weg am bis zum Jahr 2040 ausgerufenen Gasausstieg vorbeiführen wird, davon ist TU-Professor Hans Auer überzeugt, wobei er selbst eher 2045 für realistisch hält. Der Leiter der Gruppe für Energieökonomie an der TU Wien warnt vor Milliarden Euro an Strafzahlungen, die Österreich drohen, wenn weiterhin fossil geheizt wird und die Klimaziele nicht erreicht werden. „Das Gas erscheint uns jetzt billig, aber volkswirtschaftlich schaut die Rechnung anders aus“, sagt dazu WU-Professorin Sigrid Stagl. Österreichs Wissenschaftlerin des Jahres 2024 spricht von Schätzungen, „denen zufolge die Kosten des Nichtstuns drei- bis sechsmal höher wären als die Umstellungskosten“.

Laut Auer wäre es für den Staat aus volkswirtschaftlicher Sicht sogar billiger, jedem Haushalt in Österreich eine neue, alternative Heizung komplett zu schenken, als die Folgekosten von fossilem Heizen zu tragen. „Wir können das Problem weiterhin bewundern – mit allen finanziellen Konsequenzen. Oder wir tun jetzt was, gehen ins Minus, sind aber in zwanzig Jahren ein internationales Vorbild.“ Die von der EU forcierte und in der Zukunft massiv steigende CO₂-Bepreisung dürfte in allen Bereichen – egal ob Wohnen, Verkehr oder Industrie – den Ausstieg aus fossiler Energie wirtschaftlich machen. Vor allem, weil es für jene, die beim Gas bleiben, immer teurer wird, je mehr Nutzer:innen auf Alternativen umsteigen. Denn dann müssen immer weniger Gaskund:innen das bestehende Gasnetz finanzieren.

Es wird auch eine gewisse ordnungspolitische Lenkung brauchen. TU-Professor Hans Auer

Trotzdem wird der Staat nicht umhinkommen, auf die eine oder andere Weise einzugreifen. „In letzter Konsequenz geht es um eine gewisse Geldmenge, die man einerseits den Vermietern für die notwendige Investition in die Hand geben muss, und mit der andererseits die notwendige Erhöhung der Mietpreise abgefedert wird, damit unterm Strich bis 2040 oder 2045 ein Nullsummenspiel rauskommt“, sagt Auer. „Und es wird auch eine gewisse ordnungspolitische Lenkung brauchen.“ Denn Förderanreize allein werden zu wenig sein.

Der TU-Professor vermisst jedoch eine klare, zielgerichtete Politik. „Eine Regierung darf hier nicht in Legislaturperioden denken, sondern muss zwei bis drei Jahrzehnte in die Zukunft blicken.“ Solange das nicht der Fall ist und es keine klare strategische Ansage gibt, wird die Energiewende aufgrund der vielen Unsicherheiten stocken, weil viele lieber abwarten, als ihre Heizung umzustellen.

Ein britischer Energieeffizienz-Reinfall

Bei der thermischen Sanierung von Gebäuden hat es Österreich bereits geschafft, zu einem Vorreiter in Europa zu werden. Dass diese beim Heizen die halbe Miete ist, weiß man schon lange. So war etwa den Energieversorgern in Großbritannien bereits Anfang der 2000er-Jahre klar, „dass eine der günstigsten Maßnahmen, um Emissionen zu reduzieren, die thermische Sanierung von großen, alten Häusern ist“, berichtet Stagl. „In der Folge wurden sie von der Regierung verpflichtet, ihren Kunden eine kostenlose Sanierung anzubieten.“ Nur trauten die meisten dem nicht. „Die haben sich gedacht: ‚Ich kriege eine energieeffizientere Wohnung, spare Heizkosten – und mein Energieversorger zahlt dafür? Da muss doch wo ein Haken sein.‘ Und so war das Ganze ein Reinfall“, erzählt Stagl. „Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn sie eine glaubwürdige NGO mit ins Boot geholt hätten.“

Energieeffizientere Wohnräume können teurer vermietet werden. WU-Professorin Sigrid Stagl

Stagl selbst hat eine Zeit lang in Brighton gelebt und dort schon im Jahr 2009 gemeinsam mit ihrem Partner ein viktorianisches Reihenhaus mit denkbar ungünstigen bauphysikalischen Voraussetzungen auf Ökostandard umgerüstet. „Wir haben es tatsächlich geschafft, dass die Außenfassade im Sinne des Ensembleschutzes nicht angetastet wurde und das Haus am Ende genauso ausgeschaut hat wie vorher.“ Statt außen wurde innen gedämmt, in Kombination mit einer Wandheizung und Solarthermie. „Aber es war schon eine mühsame Geschichte, weil die Handwerker gefühlt jeden Tag ein neues Thema hatten.“ Am Ende war es aber ein voller Erfolg: Der Energieverbrauch wurde um 90 Prozent reduziert, gleichzeitig erhöhte ein Dachbodenausbau die Wohnfläche um 30 Prozent, die CO₂-Emissionen sanken um fast drei Viertel, und das Projekt wurde mit dem CIBSE Award „Low Carbon Refurbishment Project of the Year“ ausgezeichnet. Amortisiert hätte sich der Umbau wahrscheinlich binnen eines Jahrzehnts, „aber gerade, als das Haus fertig war, hat mir die WU in Wien einen Job angeboten, und wir sind wieder nach Österreich gezogen“, berichtet Stagl. Also verkaufte sie das Haus und erzielte gleich einen wesentlich höheren Preis, als es ohne die Sanierung der Fall gewesen wäre. Überhaupt, stellt sie fest, „können energieeffizientere Wohnräume teurer vermietet werden.“ Damit haben Hausbesitzer:innen durchaus eine Motivation, entsprechend in ihre Gebäude zu investieren.

Fachkräftemangel und Qual der Wahl bei alternativen Heizsystemen

Neben der langfristigen Unsicherheit bezüglich der Förderhöhe gibt es aber noch zwei weitere Schwierigkeiten. Einerseits wird der Fachkräftemangel die Energiewende hemmen, wenn nicht rasch die notwendigen Monteur:innen ausgebildet werden.

Andererseits ist die Wahl der Alternative zum Gas oft sehr schwierig. Denn hier gibt es nicht den einen Königsweg, der für alle empfehlenswert ist. In Ballungsgebieten, meint Auer, sei grundsätzlich die Fernwärme am sinnvollsten. „Aber dazu muss sie zu hundert Prozent aus Erneuerbaren hergestellt werden.“ Die Pläne dafür liegen bei den Energieversorgern schon fertig in der Schublade. Gaskraftwerke werde es in zwanzig Jahren nicht mehr geben, glaubt Auer. Ein Teil der Energie werde aus Geothermie kommen, ein weiterer wie bisher aus der Müllverbrennung, und es werde noch mehr Großwärmepumpen geben wie jene bei der Kläranlage in Wien-Simmering.

Eine wichtige Rolle könnte auch Geothermie spielen, erklärt Cornelia Steiner von der Abteilung Rohstoffgeologie und Geoenergie der GeoSphere Austria in einer aktuellen Aussendung. Oberflächennahe Geothermie (bis 300 Meter Tiefe) könne nahezu flächendeckend eingesetzt werden, mittels Erdwärmesonden, Grundwasserwärmepumpen oder Horizontal- und Ringgrabenkollektoren. Tiefe Geothermie (bis mehrere tausend Meter Tiefe) wird in Österreich erst in zehn Anlagen genutzt. Die mit 124,5 Grad Celsius heißeste Bohrung liegt 3.188 Meter unter Fürstenfeld.

Wo keine Fernwärme möglich ist, rät Auer zu einer Wärmepumpe mit Photovoltaik-Stromversorgung, auch wenn diese ab null Grad eine reine Stromheizung ist und das Grundproblem darin besteht, dass man gerade im Winter, wo er am meisten benötigt wird, den wenigsten Sonnenstrom bekommt. Für manche Einfamilienhäuser kann sich auch eine Pelletsheizung rentieren.

„Intelligente Verschwendung statt dummen Sparens“

Immer häufiger werden auch wieder reine Stromheizungen angeboten, sei es als Folienheizung mit integrierter Wanddämmung oder als Infrarotpaneele an Decke oder Wand. Der deutsche TU-Professor Timo Leukefeld, der Heizungsbau gelernt und Energietechnik studiert hat, plädiert für „intelligente Verschwendung statt dummen Sparens“ in energieautarken, technikreduzierten Häusern. Dabei setzt er auf Infrarotheizungen, die von Photovoltaikpaneelen auf dem Dach, an der Fassade und auf dem Balkon gespeist werden. Seine simple Rechnung: Der Stromverbrauch ist zwar höher, aber der selbsterzeugte Sonnenstrom in Kombination mit Speicher und smarter Steuerung zum Ausgleich von Lastspitzen macht das wieder wett. Und für die Plug-and-Play-Installation braucht man weder aufwendige Verrohrungen (Fußbodenheizung, Wandradiatoren) noch wartungsnotwendige Geräte (Wärmepumpe, Therme mit Kamin, Tiefensonde), was die Investitions- und die laufenden Kosten massiv senken soll.

Das Warmwasser liefert ein Boiler mit Trockenheizstäben, für deren Tausch nicht einmal das Wasser abgelassen werden muss. Dieses System hat Leukefeld laut eigener Aussage bereits in rund 2.000 Wohneinheiten erfolgreich erprobt und noch auf die Spitze getrieben: Die Mieter:innen bekommen nämlich alles aus einer Hand – von Hausreinigung über die Heizung bis zum Strom – um eine Pauschalmiete, die laut Leukefeld nicht höher ist als die bisherige Miete plus Energiekosten. Dafür läuft alles über den Vermieter, der den gesamten Stromverbrauch über einen einzigen Zähler fürs ganze Haus smart steuern und optimieren kann. Klingt gut – im Netz wird allerdings in einschlägigen Foren darüber diskutiert, ob Leukefelds Rechnung (vor allem seine Kostenvergleiche mit anderen Heizsystemen) tatsächlich so aufgeht. Angesichts volatiler Gas- und Strompreise könnte eine Unabhängigkeit von Energielieferanten aber natürlich immer lukrativer werden.

Wir müssen die Menschen für die Energiewende begeistern. TU-Professor Timo Leukefeld

Auer ist hier skeptisch: „Langfristig gesehen sind wir meistens mit Systemen auf die Schnauze gefallen, die niedrige Investitionskosten hatten, weil die laufenden Kosten dann höher waren als erwartet“, meint Auer mit Blick auf die Stromheizungen, die in den 1950ern und 1960ern in vielen Wiener Wohnungen eingebaut wurden. „Die Wien Energie hat dann einen Sozialtarif für jene Mindestrentner erfinden müssen, deren Stromkosten explodiert sind.“ Aus Sicht des Staates sind höhere Investitionskosten, bei denen er unterstützen kann, mit dafür niedrigeren laufenden Kosten zu bevorzugen, weil er sich dann nicht mehr darum kümmern muss.

In einem ist sich Auer aber mit Leukefeld einig: „Egal, welche Heizung man einbaut: Sie muss automatisiert und einfach in der Bedienung sein. Man kann von 90 bis 95 Prozent der Mieter nicht verlangen, dass sie mitdenken müssen. Das ist auch nicht deren Aufgabe.“ Leukefeld ist auch überzeugt: „Die Energiewende kann nur gelingen, wenn wir die Menschen dafür begeistern.“ Dazu muss man sie von deren Nutzen überzeugen.