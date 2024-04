Im von Open Doors erstellten aktuellen Ranking jener Länder, in denen Christ:innen besonders stark gefährdet sind, liegt Nigeria an sechster Stelle, knapp hinter Nordkorea, Somalia, Libyen, Eritrea und dem Jemen. Systematische Diskriminierung, Einschüchterung, Verschleppungen und Morde stehen im bevölkerungsreichsten Staat Afrikas (mit 224 Millionen Einwohnern hat Nigeria halb so viele wie die gesamte EU, die Fläche entspricht etwa jener Deutschlands und Frankreichs zusammen) an der Tagesordnung.

Neben Boko Haram verbreiten in dem westafrikanischen Staat am Golf von Guinea, ebenso wie in den Nachbarländern Benin, Niger, Tschad und Kamerun, Ableger von IS und Al-Kaida sowie weitere islamistische Terrormilizen Angst und Schrecken. Boko Haram selbst bringt sich mit den Taliban in Verbindung und wird von der lokalen Bevölkerung auch so genannt. Die Gruppe, die nach der Erschießung ihres damaligen Sektenführers und Gründers Ustaz Mohammed Yusuf im Juli 2009 durch Sicherheitskräfte erst so richtig erstarkt ist, hat sich mehrmals gespalten und teilweise Al-Kaida angeschlossen.