Tobias Becker

Zunächst einmal stellt sich die Frage, ob es wirklich Wellen sind oder eher ein gleichbleibender Pegel. Wir können beobachten, dass es in der Regel etwa 15 Jahre dauert, bis ein alter Trend, eine alte Mode, wiederkommt. Ein Stil muss erst unmodern werden, vielleicht sogar lächerlich erscheinen, bevor er wieder attraktiv wird. In den 1970er-Jahren etwa das Revival des Rock ’n’ Roll der 50er. Und in Österreich und Deutschland erlebte der Heimatfilm ein Revival, das sich niemand so richtig erklären konnte. Später der Punk, der diese frühere Form aufgriff und radikalisierte: lauter, schneller, aggressiver. So funktioniert Popkultur häufig. Sie greift ständig zurück, aber nicht aus Ehrfurcht vor der Vergangenheit, sondern weil sie Material bietet. Es geht nicht um die Vergangenheit um ihrer selbst willen, sondern um Bedürfnisse der Gegenwart. Daraus entsteht oft etwas Neues. Das Argument, es gebe nur noch Remakes und nichts Originäres mehr, verkennt, dass Kultur selten bei null beginnt.