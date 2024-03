Note Mangelhaft für Österreichs Neutralitätspolitik

Was bedeutet Neutralität? Die völkerrechtliche Neutralität wurde im internationalen Recht besonders durch die Abkommen bei den Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907 definiert. Die Rechte und Pflichten sind rein militärischer Natur, etwa keine militärische Unterstützung für Konfliktparteien zu leisten und sich nicht aktiv am Kampfgeschehen zu beteiligen. Politische und wirtschaftliche Beziehungen sind nicht umfasst.

Was bedeutet das für Österreich? Für Österreich bedeutete die „immerwährende“ – das heißt auch in Friedenszeiten geltende – Neutralität 1955 nach zehn langen Jahren Besatzung den Schritt in die Unabhängigkeit. Die Sowjetunion wollte eine Westbindung Österreichs um jeden Preis vermeiden. Und damit auch einen direkten NATO-Korridor von Süddeutschland nach Italien.