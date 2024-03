Nudeln sind besser als ihr Ruf

Jürgen König

Genauso ist es: Das Gehirn hat als hauptsächliche Energiequelle die Glukose. Und die kommt halt vorwiegend und am leichtesten aus Kohlenhydraten. Der Körper ist aber durchaus in der Lage, seinen Stoffwechsel umzustellen. Wenn er also überhaupt keine Kohlenhydrate bekommt, kann er in gewissen Mengen aus Proteinen, also Eiweiß, Glukose herstellen. Denn das Gewebe muss versorgt werden. Das ist der ketogene Stoffwechsel. Das ist aber eigentlich so eine Art Notstoffwechsel, wenn es nicht ausreichend Nahrung gibt.