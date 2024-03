Fliegen: Der Flugverkehr hat im Juli 2023 beinahe wieder Vor-Corona-Niveau erreicht. In diesem Monat wurden am Flughafen Wien 3,1 Millionen Passagiere gezählt, nur geringfügig weniger als 2019.

Zugfahren: Durch das Klimaticket haben Zugfahrten in den vergangenen Jahren massiv zugenommen, die Ticketpreise stiegen jedoch im Juni um 5,8 Prozent. Erklärt wird das mit Kostendruck – eine höhere Subventionierung von Zugtickets wäre eine mehr als nur sinnvolle Investition des Staates in den Klimaschutz.

Tempo 100: Eine Reduktion des Tempos hätte große Auswirkungen auf den CO 2 -Ausstoß. Nach Berechnungen des Umweltbundesamts stößt ein durchschnittlicher, in Österreich zugelassener Pkw bei Tempo 130 je Kilometer 190 Gramm CO 2 aus, bei Tempo 100 dagegen nur 146. Eine Reduktion um 23 Prozent. Die ÖVP sperrt sich gegen Tempo 100.