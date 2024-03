Sichert das bedingungslose Grundeinkommen unsere Existenz?

Genese

Das Volksbegehren für ein bedingungsloses Grundeinkommen schaffte es zur Behandlung im Nationalrat, danach wurde es still um das Thema. Das öffentliche Interesse an Künstlicher Intelligenz und der damit verbundenen Veränderungen am Arbeitsmarkt geben der Debatte um eine finanzielle Absicherung durch den Staat wieder Dynamik. Deshalb wollten wir der Frage nachgehen, ob und inwiefern so ein Modell in Österreich realistisch ist.

Gesprächspartner

Barbara Prainsack, Professur für Vergleichende Politikfeldanalyse an der Universität Wien

Quellen

Fakten

Das Volksbegehren für ein bedingungsloses Grundeinkommen erreichte im Mai 2022 168.981 Unterschriften und wurde deshalb im Nationalrat behandelt

Alle Parlamentsparteien sprachen sich gegen eine Umsetzung eines solchen Grundeinkommens aus

Finnland machte von 2017 bis 2018 einen Versuch, bei dem 2.000 zufällig ausgewählte Personen 560 Euro pro Monat erhielten

Die finnische Regierung entschied sich gegen eine flächendeckende Einführung der Grundsicherung, da die gewünschten Effekte im Experiment nicht nachgewiesen werden konnten.

