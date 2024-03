Die 28. Klimakonferenz (COP28) dauert von 30. November bis 12. Dezember. Rund 200 Länder und insgesamt rund 80.000 Teilnehmer:innen diskutieren in Dubai in Sachen Klimawende und Einhaltung der Ziele, die in Paris 2015 ausgehandelt wurden.

Wie es zur Auswahl des Gastgeberlandes und des Vorsitzenden/Präsidenten kommt, kann man in einem eigenen Handbuch nachlesen: How to COP, United Nations Framework Convention on Climate Change.