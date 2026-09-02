Jan Beutel

Eine Ursache für den Felssturz am Fluchthorn war der Rückgang des Permafrostes. Damit ist ein Stabilitätsverlust der Bergspitze einhergegangen. Das ewige Eis in diesen Höhen hält loses Gestein im Hochgebirge zusammen und verhindert damit auch das Eindringen von Wasser. Wenn die Erderwärmung das Eis zum Schmelzen bringt, rinnt flüssiges Wasser in die Bergritzen hinein. Wenn dieses Wasser im Felsen im Winter dann wieder zufriert, dehnt es sich aus und erzeugt neue oder auch größere Klüfte. Mit den Jahren wird der Berg instabiler, und dieser Prozess wird durch den Klimawandel vorangetrieben. Zudem schützen an sich die Gletscherdecken den Felsen davor, dass Wasser direkt in die Felsritzen eindringt. Wenn sie verschwinden, gibt es relativ gesehen mehr Fläche, auf der Permafrost vorherrscht – und die instabil werden kann, wenn das Eis taut.