Auf der Insel der Wissenschaft gedeihen derzeit noch blühende Gärten. Von Einsparungen wird der Bereich zumindest nicht unmittelbar betroffen sein. Die Universitäten sind bis zum Jahr 2027 mit einem Budgetplus von 32 Prozent gegenüber der Vorperiode ausgestattet. Auch die Mittel der großen Förderagenturen, die Forschungsprojekte an Hochschulen finanzieren, sind für die kommenden zwei Jahre abgesichert. Führende Mitglieder der Wissenschaftscommunity zeigen sich daher gelassen.

„Die Erwartungen an die künftige Regierung sind nicht anders als bei früheren Regierungskonstellationen: Wissenschaft und Forschung sind ganz zentrale Investitionsbereiche für die Zukunft von Standort und Wohlstand in Österreich“, sagt Christof Gattringer, Präsident des Wissenschaftsfonds (FWF), zur WZ. „Mein Appell an die künftige Bundesregierung ist, Forschung trotz angespannter Budgetlage als Kern einer Wachstumspolitik zu begreifen.“

Unterschiedliche Schwerpunkte

Dass ihnen Standort und Wohlstand ein Anliegen sind, signalisieren sowohl ÖVP als auch FPÖ in ihren Wahlprogrammen. Und in manchen Punkten liegen sie gar nicht so weit auseinander. Beide verstehen Wissenschaft, Forschung, Innovation und Technologie als unverzichtbar für die Absicherung von Wirtschaftsstandort und Arbeitsplätzen. Beide wollen Steuererleichterungen für forschende Unternehmen ausweiten. Und beide wollen exzellente Forscher:innen nach Österreich holen.

Die Verhandlungspartnerinnen setzen allerdings unterschiedliche Schwerpunkte. Während die FPÖ auf angewandte und unternehmensnahe Forschung setzen will, bekennt sich die ÖVP ebenso stark zur Grundlagenforschung. Und während die FPÖ sich gegen „ein Weltbild von Wokeness und Gender-Mainstreaming“ an Universitäten stellt, in dahingehende Forschungsprojekte also wohl keine Fördergelder lenken will, sieht sich die ÖVP als Gralshüterin der Autonomie der Universitäten und bekennt sich gegen thematische Lenkungseffekte in der Hochschulforschung. Das könnte ein Streitpunkt sein, allerdings ist die Freiheit der Forschung verfassungsrechtlich abgesichert und wird in beiden Parteiprogrammen auch betont.

Nötige Investitionen trotz Budgetnot

Die große offene Frage ist, wie die kommende Regierung den Spagat zwischen Budgetnot und zukunftsweisender Schwerpunktsetzung hinbekommt. Die Forschungsinstitutionen wünschen sich eine Steigerung der Forschungsbudgets von derzeit 3,34 Prozent auf 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis 2030. Dazu müsste die neue Regierung am Forschungsfinanzierungsgesetz, das Budgeterhöhungen vorsieht, festhalten. Und die Unternehmen, die 60 Prozent der Forschungsausgaben stemmen, dürften trotz Wirtschaftskrise keine Einbrüche erleiden. Bereits vor Beginn der Verhandlungen haben sich FPÖ und ÖVP darauf geeinigt, in ihrem ersten Jahr der Zusammenarbeit insgesamt 6,10 Milliarden Euro einsparen zu wollen, auch bei Förderungen. Ob damit breit angelegte, große Töpfe gemeint sind oder kleinere, spezifische Zielgruppen wie jene in der Forschung, blieb zunächst offen.

„Es muss von beiden Parteien ein klares Bekenntnis zum Forschungsstandort Österreich, zur Autonomie von Wissenschaft und Forschung, zu einer wachsenden Dotierung der Forschungsbudgets und zu internationaler Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung geben“, sagt der Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Heinz Faßmann, zur WZ: „Die FPÖ ist vor allem in der Coronazeit mit wissenschaftsfernen Positionen aufgefallen. Ich gehe davon aus, dass diese vor allem aus wahltaktischen Gründen entwickelt wurden und die Verhandlungen nun nicht dominieren werden.“

Wahltaktischer Populismus

Und damit wäre ein Knackpunkt auf dem Tisch. Die ÖVP befürwortet Impfungen und macht sich im Regierungsprogramm 2020-2024 für „das Forcieren von Impfungen“ stark. Unter ihren Anhänger:innen ist die Zustimmung zu Vakzinen als Gesundheitsvorsorge laut Umfragen am größten. Unter den Anhänger:innen der FPÖ ist sie dagegen am geringsten – eine Haltung, die sich im freiheitlichen Wahlprogramm wiederfindet.

Denn im Streit um Impfen und Impfpflicht während der Pandemie „gelang es den Freiheitlichen, sich erfolgreich als letzte Bastion der Freiheit zu inszenieren“, erklärt der Soziologe Alexander Bogner, Senior Scientist am Institut für Technikfolgenabschätzung der ÖAW (siehe Infos und Quellen). „Die Entscheidung für die Impfpflicht wurde von der Regierungsspitze als ,alternativlos‘ dargestellt”, sagt er: ,,Die FPÖ konnte sich deshalb problemlos als einzige politische Alternative präsentieren – und zwar ohne überhaupt irgendeinen sinnvollen Vorschlag zur Bekämpfung der Pandemie machen zu müssen.“ Nicht die Pandemie selbst, sondern die Maßnahmen wurden von den Freiheitlichen zum Problem gemacht. Aus diesem Grund gilt die FPÖ als wissenschaftsfeindlich, obwohl sie das traditionell, zumindest beim Thema Technologie, gar nicht ist. Die ÖVP gilt hingegen als wissenschaftsaffin, auch zumal sie seit dem Jahr 2000 dieses ministerielle Ressort führt oder parteiunabhängige Minister:innen nominiert hat, und auf eine Bilanz der Reformen verweisen kann.

Eine wissenschaftsfremde Wissenschaft

Nachdem die FPÖ in der Folge des Ibiza-Skandals im Juni 2019 in den Umfragewerten nach unten gerasselt war, brachte der Pool der Corona-Leugner:innen die Zustimmung wieder nach oben. Die Pandemie bot den Freiheitlichen die Möglichkeit, ihr ramponiertes Image zu reparieren. Im Wahlprogramm 2024 fordern sie ein „Nein zu jedem Impfzwang“ gegen alle Infektionskrankheiten. Dem Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation WHO, der die Behörde dazu ermächtigt, eine Pandemie auszurufen, will sie nicht beitreten.

Selbst Forschung zu neuen Vakzinen soll nach Meinung der FPÖ eingeschränkt werden. „Einen experimentellen Einsatz von Forschung, etwa in den Bereichen Nuklearenergie, Genmanipulation, Laborfleisch oder bei Impfstoffen, lehnen wir kategorisch ab“, heißt es dazu. Da aber jede wissenschaftliche Arbeit auf Hypothese, Experiment und Bestätigung beziehungsweise Widerlegung beruht, Forschung somit ohne experimentellen Ansatz nicht weiterkommt, fordert die FPÖ damit im Wahlprogramm eine wissenschaftsfremde Wissenschaft.

Der Streit um das Impfen

„Ich halte die Instrumentalisierung der Corona-Politik für ein großes Problem, weil sie innerhalb der Gesellschaft tiefe Gräben aufgerissen hat“, sagt die Vorsitzende der Österreichischen Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt, Christiane Druml, zur WZ. „In einer Zeit, in der wir nicht wissen, wann die nächste Pandemie kommt, müssten wir Vorsorge treffen. Das wird jedoch mit der FPÖ durch ihre Ablehnung von Impfungen und Maßnahmen schwierig.“

Natürlich waren während der Corona-Pandemie alle Erkenntnisse zum Virus, zur Behandlung und nicht zuletzt zur Impfung stets vorläufig. Aber sie waren eindeutig. „Es ist eindeutig, dass Impfen vor schweren Verläufen von Covid schützt“, sagt Druml. Etwa zeigen Daten aus Großbritannien vom Dezember 2021, dass Ungeimpfte im Vergleich zu Geimpften ein um 60-fach erhöhtes Risiko haben, auf der Intensivstation zu landen.

Es bleibt also zu hoffen, dass diese Haltung vonseiten der FPÖ tatsächlich, wie von Faßmann nahegelegt, vor allem aus wahltaktischen Gründen entwickelt wurde und die Verhandlungen nun nicht dominieren wird. Ansonsten könnte ein Gesamteindruck mit Kollateralschäden für den Standort entstehen, der verhindert, dass internationale Spitzenforscher:innen hier tätig sein wollen. Und das wäre für Österreich ein Schritt in die wissenschaftliche Isolation.