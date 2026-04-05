Orbáns Erfolg und seine Grenzen
Seit 16 Jahren regiert Viktor Orbán Ungarn. Die Politikanalystin Szuszanna Szelenyi spricht über die politischen Mechanismen seines Erfolgs, die Rolle von Krisennarrativen – und warum seine Dominanz erstmals ernsthaft herausgefordert wird.
- Viktor Orbán nutzt strategisches Geschick, Nationalismus und ein Sicherheitsnarrativ, um seine Macht zu festigen und Wahlen zu gewinnen.
- Péter Magyar und seine Partei Tisza gewinnen durch direkte Bürgernähe, effektive Social-Media-Nutzung und eine breite Unterstützerbasis an Einfluss.
- Die liberale Demokratie verliert an Überzeugungskraft, weil sie vielen Menschen kein ausreichendes Gefühl von Sicherheit und Wohlstand vermittelt.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Orbán gewann 2010 die Wahl mit dem Versprechen, die Wirtschaft zu stabilisieren.
- Ungarn verzeichnete bis 2020 ein Wirtschaftswachstum von rund 4 %.
- Bei der Europawahl erreichte Magyars Partei Tisza fast 30 % der Stimmen.
- Russisches Rohöl machte zeitweise bis zu 93 % der ungarischen Ölimporte aus.
Ideologisch setzt Orbán auf einen historisch begründeten Opfernationalismus. Ergänzt wird dieser durch einen selbstbewussten Nationalismus, der internationalen Respekt für Ungarn einfordert. Dazu gehört auch, die Geschichte in gewisser Weise neu zu interpretieren. Damit hat Orbán viel Aufmerksamkeit gewonnen und für seine Anhänger ist dieses Gefühl – „Wir sind die echten Ungarn“ – bis heute zentral.
Er gewann die Wahl und hielt sein Versprechen: Bis etwa 2020 verzeichnete Ungarn ein Wirtschaftswachstum von rund vier Prozent. Dieses Wachstum war regional nicht außergewöhnlich und stützte sich maßgeblich auf EU-Fördermittel. Es bedeutete aber eine deutliche Verbesserung zur vorangegangenen Regierungszeit der Sozialdemokraten. Gleichzeitig baute Orbán eine Staatspartei auf, die die staatlichen Institutionen und Ressourcen für parteipolitische Zwecke dominiert. Dadurch kontrolliert Fidesz den öffentliche Diskurs.
Dazu zählt auch Orbáns Sicherheitsnarrativ, das bis heute zentrales Thema seiner Wahlkämpfe ist. Ursprünglich bezog es sich auf die Überwindung der Wirtschaftskrise, wurde aber auf andere Krisen übertragen – etwa die Covid-Pandemie oder aktuell den Krieg in der Ukraine. Orbán präsentiert sich als derjenige, der die Lage für die Bevölkerung ruhig und kontrolliert hält – und signalisiert: Ihr müsst euch keine Sorgen machen, ich kümmere mich.
Die Opposition verlor bei den Parlamentswahlen 2022 deutlich und zerfiel in der Folge weitgehend. Viele Wähler waren enttäuscht und wandten sich von ihr ab, das politische Feld war damit offen für neue Akteure.
Fidesz war überrascht, wie schnell Magyar an Popularität gewann.Szuszanna Szelenyi
Magyar baute seine Popularität weiter aus und besuchte eine Vielzahl an Städten und Dörfern in Ungarn; viele Menschen schätzen diese Energie und den direkten Kontakt vor Ort. Das steht im deutlichen Kontrast zu dem streng kontrollierten politischen Rahmen, in dem Orbán seit Jahrzehnten agiert.
Anfang 2025 erreichte Magyars Partei Tisza in den Umfragen das Niveau von Fidesz und überholte die Partei bis Mai. In den vergangenen zehn Monaten liegt Tisza stabil rund zehn Prozentpunkte vorne, zuletzt leicht darüber.
Ein weiterer Punkt: Tisza verfügt über eine enorme Zahl an Aktivisten – deutlich mehr als Fidesz oder jede andere Partei zuvor in Ungarn. Als Magyar plötzlich so populär wurde, bildeten sich in vielen Städten und Dörfern kleinere Gruppen, die sich selbst als „Tisza-Inseln“ bezeichneten. Nach der erfolgreichen Europawahl begann Magyar, diese Strukturen gezielt zu vernetzen. Es handelt sich nicht um klassische Parteimitglieder, sondern um eine Art organisierte Unterstützerbasis. Diese Menschen tragen den Wahlkampf derzeit maßgeblich.
Magyar betont konsequent, dass er keine Verbindung zur Ukraine hat.Szuszanna Szelenyi
Orbán präsentiert sich daher nicht so sehr als pro-russisch, sondern vor allem als anti-ukrainisch. Umfragen zeigen, dass diese Haltung unter Fidesz-Anhängern besonders stark ausgeprägt ist, aber auch insgesamt im Land zugenommen hat. Das muss Magyar berücksichtigen. Im aktuellen Wahlkampf verbreitet Fidesz die zentrale Erzählung, Tisza werde von der Ukraine finanziell unterstützt. Es wird suggeriert, dass Geld aus dubiosen Quellen über Ungarn in Richtung Ukraine fließe. Laut dieser Darstellung würde ein Wahlsieg von Tisza bedeuten, dass Ungarn die Ukraine unterstützt, in den Krieg hineingezogen wird und ungarische Soldaten dort kämpfen müssten. Diese Verschwörungserzählung ist seit zwei Jahren präsent und sehr wirkungsvoll – verbreitet über soziale Medien und durch KI-generierte Videos.
Magyar betont daher konsequent, dass er keine Verbindung zur Ukraine hat. Im Europäischen Parlament enthält er sich bei Abstimmungen zur Ukraine regelmäßig, um keine klare Position zu beziehen. Das ist politisch motiviert, aber nachvollziehbar.
Weitere Erklärungen sind aus dieser Perspektive kaum notwendig. Diese Beziehung ist vor allem für bestimmte Akteure sehr profitabel – nicht unbedingt für Ungarn als Ganzes. Im Gegenteil: Russisches Rohöl machte zeitweise bis zu 93 % der ungarischen Ölimporte aus, gegenüber einem Anteil von 61 % im Jahr 2021. Es hat also keine Diversifizierung stattgefunden, sondern eine stärkere Abhängigkeit. Das ist für kein Land vorteilhaft.
Sicherheit ist für viele Menschen zentral. Es geht nicht nur um das Verhindern von Kriegen, sondern auch um Wohnraum, ein verlässliches Einkommen, ein funktionierendes Gesundheitssystem. Sicherheit ist ein vielschichtiges Konzept. In dieser Hinsicht hat die liberale Demokratie an Überzeugungskraft verloren.
Die Frage ist also: Wie schafft man ein Umfeld, das nicht nur Wohlstand garantiert, sondern auch ein grundlegendes Gefühl von Sicherheit für die Bürger? Das erfordert Innovation. Das repräsentative System allein reicht nicht mehr aus, um Vertrauen und Beteiligung zu sichern. Es geht darum, demokratische Strukturen so zu gestalten, dass Menschen wieder das Gefühl haben, politisch gehört zu werden und Einfluss zu haben.
Gleichzeitig muss auch die wirtschaftliche Grundlage der Demokratie neu gedacht werden. Angesichts des schwachen Wachstums in Europa ist es schwierig, das Versprechen einzulösen, dass es der nächsten Generation besser gehen wird. Das ist ein strukturelles Problem.
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Infos und Quellen
Gesprächspartner:innen
Zsuzsanna Szélenyi ist Politikanalystin und frühere Oppositionspolitikerin in Ungarn. Anfang der 1990er-Jahre war sie Mitglied von Orbáns Partei Fidesz, die damals als liberal galt. Als Fidesz ins konservativ-nationalistische Lager abdriftete, verließ Szélenyi die Partei.
Heute ist sie Direktorin der Leadership Academy am Democracy Institute der Central European University (CEU) und forscht zu illiberalen Systemen sowie zum demokratischen Wandel in Europa. Die zweite Auflage ihres Buches Tainted Democracy, Viktor Orbán and the Subversion of Hungary erschien im März 2026.
Daten und Fakten
- Fidesz / Viktor Orbán: Fidesz ist die dominierende Regierungspartei in Ungarn. Ursprünglich liberal, heute nationalkonservativ. Viktor Orbán führt die Partei seit den 1990ern und ist seit 2010 durchgehend Ministerpräsident. Sein politisches Modell gilt als „illiberale Demokratie“ mit starker staatlicher Kontrolle über Medien und Institutionen.
- Tisza / Péter Magyar: Die Partei Tisza ist eine neue politische Kraft um Péter Magyar, einen ehemaligen Fidesz-Funktionär. Er positioniert sich als Anti-Korruptionskandidat und fordert Reformen von Staat und Wirtschaft. Tisza spricht vor allem jüngere und urbane Wähler an und gilt als ernsthafte Herausforderung für Orbán.