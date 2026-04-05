Orbáns Erfolg und seine Grenzen

Szuszanna Szelenyi

Verteidigung allein reicht nicht aus. Die Welt hat sich so stark verändert, dass ein Umdenken notwendig ist. Diese radikalen Parteien haben Anhänger gefunden, weil den Wählern etwas gefehlt hat. Die liberale Demokratie, wie wir sie in den 1990er- und 2000er-Jahren kannten, konnte ihnen nicht das notwendige Gefühl von Wohlstand und Sicherheit vermitteln.



Sicherheit ist für viele Menschen zentral. Es geht nicht nur um das Verhindern von Kriegen, sondern auch um Wohnraum, ein verlässliches Einkommen, ein funktionierendes Gesundheitssystem. Sicherheit ist ein vielschichtiges Konzept. In dieser Hinsicht hat die liberale Demokratie an Überzeugungskraft verloren.



Die Frage ist also: Wie schafft man ein Umfeld, das nicht nur Wohlstand garantiert, sondern auch ein grundlegendes Gefühl von Sicherheit für die Bürger? Das erfordert Innovation. Das repräsentative System allein reicht nicht mehr aus, um Vertrauen und Beteiligung zu sichern. Es geht darum, demokratische Strukturen so zu gestalten, dass Menschen wieder das Gefühl haben, politisch gehört zu werden und Einfluss zu haben.



Gleichzeitig muss auch die wirtschaftliche Grundlage der Demokratie neu gedacht werden. Angesichts des schwachen Wachstums in Europa ist es schwierig, das Versprechen einzulösen, dass es der nächsten Generation besser gehen wird. Das ist ein strukturelles Problem.