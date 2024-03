Genese

Es war unglaublich schwierig, eine palästinensische Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner zu finden. Die meisten Angefragten haben es angesichts der aufgeladenen Situation abgelehnt, sich zu äußern. Autor Michael Schmölzer konnte schließlich in Großbritannien eine Palästinenserin, deren Familie aus Hebron stammt, ausfindig machen, die ihre Sicht der Dinge schilderte. Ihren Namen will sie aber nicht in den Medien lesen.

