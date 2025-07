Palästinenser:innen im Westjordanland: Ein Leben in Angst

„Organisierte Gewalt von Seiten israelischer Siedler gehört mittlerweile zum Alltag vieler Palästinenser im Westjordanland“, sagt der Menschenrechtsaktivist Issa Amro, der in der palästinensischen Stadt Hebron lebt. Die Stadt liegt im südlichen Westjordanland und wird von mehr als 200.000 Palästinenser:innen und etwa 800 israelischen Siedler:innen bewohnt, wobei die Siedler:innen unter dem Schutz des schwer bewaffneten Militärs stehen. Die palästinensische Bevölkerung wiederum ist mit erheblichen Einschränkungen konfrontiert, die den Alltag erschweren. Viele Geschäfte, Straßen und Wohnungen in der Altstadt wurden aufgrund der Besatzung geschlossen. Häufige Belästigungen, Hausdurchsuchungen und Verhaftungen durch israelische Streitkräfte schaffen eine anhaltende Atmosphäre der Angst und Instabilität für die lokale palästinensische Bevölkerung. Vergangenen Juni kam neben der Siedlergewalt und dem andauernden Krieg in Gaza eine weitere Sorge hinzu: der Krieg zwischen Israel und dem Iran.

Auch die in Ostjerusalem lebende Palästinenserin Hadeel Amas berichtet von einem Gefühl der ständigen Unsicherheit: „Der jüngste Krieg (zwischen Israel und dem Iran) hat mir bestätigt, dass wir an einem Ort leben, an dem Sicherheit kein Recht für alle ist, sondern ein Privileg, welches nicht jedem gewährt wird.“ Die 24-jährige Studentin lebt in einem arabischen Stadtteil namens Sur Baher. Ihr Haus sei eines der wenigen Häuser dort, das über einen Raum mit verstärkten Wänden verfüge. Trotzdem erfüllt der Raum nicht die heutigen israelischen Sicherheitsstandards, die vorgeschriebenen Schutzraumtüren fehlen nämlich vollständig. Die Familie begibt sich trotz fehlender Türen in diesem Raum, wenn die Sirenen der Stadt erklingen und ein neuer Angriff droht. Eine andere Option haben sie nicht.

Keine Schutzräume

Die Raketenbeschüsse aus dem Iran waren auch in palästinensischen Städten im Westjordanland zu sehen. Anders als in Israel gibt es jedoch für die Bevölkerung in den besetzten Gebieten kaum Möglichkeiten, um sich in Sicherheit zu bringen. „Als wir die feuerroten Geschosse am Himmel sahen, konnten wir nicht wirklich etwas unternehmen. Für die meisten Palästinenser:innen hier gibt es keine Schutzräume bei Raketenangriffen“, sagt Issa.

Während das israelische Zivilschutzgesetz seit 1992 vorsieht, dass jedes neugebaute Haus Israels über einen geschützten Raum (Hebräisch: Merkhav Mugan) verfügen muss, ist die palästinensische Minderheit innerhalb der israelischen Grenzen stark davon benachteiligt, wie das Israel Democracy Institute zeigt. Das israelische Forschungsinstitut zitiert hierbei auch einen Bericht aus dem Jahr 2018, in welchem arabische Kommunen Israels diesbezüglich untersucht wurden. Fast die Hälfte der Bewohner:innen der untersuchten arabischen Kommunen lebt demnach in Gebäuden ohne vorgeschriebene Schutzräume. In den besetzten Gebieten wiederum ist die Situation noch prekärer, denn israelische Zivilschutzvorschriften gelten im Westjordanland nicht – zumindest nicht für Palästinenser:innen. Während illegale israelische Siedler:innen dort Zugang zu Luftschutzbunkern haben, ist die palästinensische Bevölkerung den Luftangriffen ausgeliefert. Zugleich nimmt die Anzahl neuer illegaler Siedlungen unter Israels rechtsextremer Regierung weiterhin zu.

Angst als ständiger Begleiter im Alltag

Während des Israel-Iran-Kriegs wurden die militärischen Kontrollpunkte im Westjordanland, die Palästinenser:innen täglich durchqueren müssen, geschlossen, was die Bewegungsfreiheit nahezu zum Stillstand brachte.

Gerade für Menschen, die auf Medikamente oder medizinische Versorgung angewiesen sind, stellen insbesondere die vom Militär in Hebron verhängten Ausgangssperren eine existenzbedrohende Situation dar.

Gleichzeitig können die gewalttätigen Siedler:innen ohne Konsequenzen agieren, wie Issa erklärt: „Willkürliche Tötungen, Massenverhaftungen ohne Gerichtsverfahren, die fortschreitende Enteignung palästinensischen Landes und der beschleunigte Siedlungsausbau rauben mir den Schlaf.“

Dabei war das Leben in Hebron auch zuvor schon alles andere als leicht. Seit 1997 ist die Stadt in zwei Gebiete unterteilt: H1 („H“ steht für „Hebron“), das theoretisch unter der Verwaltung der Palästinensischen Autonomiebehörde steht, und H2, wo Israel die Sicherheitskontrolle behält. Palästinenser:innen durften schon vor dem 7. Oktober 2023 in ihrer eigenen Heimatstadt bestimmte Straßen nicht betreten. Im Jahr 2008 gründete Issa deshalb die Basisorganisation Youth Against Settlements (YAS), die sich auf gewaltfreien Widerstand gegen die israelische Besatzung im Westjordanland konzentriert. YAS spielt eine zentrale Rolle bei der Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen, der Organisation von Protesten und der Unterstützung der Einwohner:innen Hebrons, die ständigen Bedrohungen und Angriffen durch israelische Siedler:innen und durch das Militär ausgesetzt sind. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel haben diese drastisch zugenommen.

Issa arbeitet auch mit israelischen Menschenrechtsorganisationen wie B’Tselem zusammen, die die Gewalt der Siedler:innen als Staatsgewalt beschreiben, da sie von israelischen Soldat:innen unterstützt und von der rechtsextremen Regierung befeuert wird. Außerdem sind viele dieser Siedler:innen auch Teil des Militärs. Am 19. Januar 2025, kurz nachdem ein (inzwischen wieder aufgehobener) Waffenstillstand im Gazastreifen in Kraft getreten war, erklärte die israelische Regierung zudem die „verstärkten Offensivaktivitäten“ im Westjordanland offiziell zu einem ihrer Kriegsziele. Laut einem Bericht von OCHA (Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten) im Februar wurden über 40.000 Palästinenser:innen aus vier Flüchtlingslagern und den umliegenden Gebieten in Jenin, Tulkarm und Tubas vertrieben. Dasselbe Büro berichtet, dass zwischen dem 7. Oktober 2023 und dem 21. April 2025 insgesamt 916 Palästinenser:innen im besetzten Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, getötet wurden.

Ein Zuhause mit Vorbehalt

Hadeel wiederum hat in Ostjerusalem den Status einer „Person mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht“. Dadurch kann sie sowohl Gebiete Israels als auch das Westjordanland bereisen, solange die Kontrollpunkte geöffnet sind – was zum Beispiel während des Israel-Iran-Kriegs nicht immer möglich war. Der dauerhafte Aufenthaltsstatus kann ihr jedoch von den israelischen Behörden entzogen werden, wenn diese feststellen, dass ihr Lebensmittelpunkt nicht mehr in Jerusalem liegt.

Da Israel Jerusalem als unteilbare Hauptstadt des jüdischen Staates sieht, übernimmt die israelische Stadtgemeinde die Verwaltung für West- wie auch für Ostjerusalem. Während in Hebron eine weitgehende physische Trennung zwischen israelischen Siedler:innen und den palästinensischen Einwohner:innen dominiert, ist der Alltag in Jerusalem zwischen der israelischen und der palästinensischen Bevölkerung verwobener. Man begegnet sich etwa am Arbeitsplatz, an der Universität oder auch beim Einkaufen. So besucht auch Hadeel die israelische Kunsthochschule „Bezalel“. In diesem Semester sollte sie eigentlich an ihrem Abschlussprojekt arbeiten, doch oft fällt es ihr in Anbetracht der zunehmenden Gewalt, die sie umgibt, schwer, sich zu konzentrieren. Auch sie erzählt, dass sie in den vergangenen Tagen – insbesondere während des Krieges zwischen Israel und dem Iran – Schlafprobleme hatte. Die Angst vor einer weiteren Eskalation bleibt auch seit der Waffenruhe zwischen den beiden Staaten präsent.

Gedanklich stets auch in Gaza

Obwohl Hadeel den Gazastreifen noch nie besucht hat (dieser steht seit 2007 sowohl von israelischer als auch von ägyptischer Seite unter Blockade, die Ein- und Ausreise ist seitdem nur in Ausnahmefällen möglich gewesen), hat sie über soziale Medien Freundschaften mit Menschen dort geschlossen. Seit etwa sieben Jahren ist sie etwa mit Mahmoud befreundet. Damals bereiteten sich beide auf ihre Abschlussprüfung an der Oberstufe vor, die im jordanischen und palästinensischen Schulsystem Al-Tawjeehi genannt wird. Über eine Facebook-Gruppe, so erzählt sie, unterstützten sie sich gegenseitig. Seit dem Gaza-Krieg ist die Sorge auch um ihn groß: „Die meiste Zeit kann ich ihn nicht erreichen, weil er entweder keinen Strom oder keine Internetverbindung hat.“

Wenn Hadeel nach langer Zeit ein Lebenszeichen von ihrem Freund in Gaza erhält, dann enthält es fast immer nur traurige Nachrichten – von getöteten Menschen, zerstörten Häusern und von Familien, die alles verloren haben. Diese Ohnmacht anzusprechen fällt ihr nicht leicht. Der Großteil ihrer Mitstudierenden und Lehrenden sind Israelis – und seit dem 7. Oktober, so erzählt sie, haben sich die Spannungen zwischen jüdischen und palästinensischen Studierenden deutlich verschärft. Obwohl Palästinenser:innen im Alltag von Gewalt und Unsicherheiten umgeben sind, wird ihr Leid kaum anerkannt. Stattdessen sehen sie sich meist einem kollektiven Generalverdacht ausgesetzt.