Yousef Aljamal

Palästinenser kommen in der Berichterstattung über Gaza kaum vor. Und wenn doch, dann meist als Zahlen. Ihre Namen und Lebensgeschichten erfährt man nicht. Liest man von getöteten Israelis – etwa von einem Soldaten, der in Gaza gefallen ist, oder von sechs Zivilisten, die im September in Jerusalem erschossen wurden –, dann stehen ihre Namen in der Zeitung. Wenn aber am selben Tag dutzende Palästinenser in Gaza getötet werden, bleiben sie namenlos, ohne Identität. Das ist Teil der systematischen Entmenschlichung – und die Medien spielen dabei eine zentrale Rolle. Das muss sich ändern. Palästinenser sind Menschen; sie haben Familien, Hoffnungen, Träume und verdienen die gleiche Sichtbarkeit wie israelische Opfer. Doch ich sehe auch Veränderungen – in der westlichen Berichterstattung wie in der öffentlichen Meinung. Die Menschen sehen sehr genau, was in Gaza passiert, auch wenn sie es nicht aus den Medien erfahren. Sie finden eigene Wege, sich zu informieren. Die Welt schaut also nach Gaza, und das hat Konsequenzen für Israel.