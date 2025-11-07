Papa riecht schon wieder nach Alkohol

Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es um Suizid und psychische Erkrankungen. Falls du auf diese Themen sensibel reagierst, lies bitte nicht weiter oder wende dich an eine vertraute Person.

„Hat sich Papa heute vielleicht das Leben genommen?“ Gedanken wie diese kreisen durch Lunas Kopf (Name von der Redaktion geändert). Sie steht vor der Garagentür und ihr Blick schweift auf den Türgriff. Sie zögert, aus Angst davor, was sie hinter der Tür erwarten könnte. Ihr Vater war zu der Zeit alkoholkrank und zeigte depressive Verstimmungen. Ab ihrem 16. Lebensjahr wiederholte sich diese Szene täglich. „Es war über Jahre hinweg jedes Mal meine Befürchtung, mit einer Welle von Erleichterung, wenn es nicht der Fall war“, erklärt die heute 31-Jährige.

Luna lebt schon lange nicht mehr mit ihrem Vater unter einem Dach. Doch die Erfahrungen aus ihrer Jugend begleiten sie bis heute, auch wenn er inzwischen trocken ist.

Mit ihren Ängsten und Sorgen um ihren Vater ist Luna nicht allein. In Österreich leben laut dem Kinderhilfswerk rund 150.000 Kinder in einem Haushalt, in dem mindestens ein Elternteil alkoholkrank ist. Auf Social Media trauen sich immer häufiger junge Menschen, von ihren Familienverhältnissen, Alkoholmissbrauch und den Folgen davon zu berichten.

Fatale Veränderungen

„Ich finde, es tut noch viel mehr weh, wenn man sich daran erinnern kann, wie es davor war“, stellt Luna fest. Bevor ihr Vater dem Alkohol verfiel, waren ihre Eltern sehr gesellig. Sie gingen gemeinsam auf Feiern und lachten viel. Das Familienleben war geprägt von Leichtigkeit. Gemeinsame Mahlzeiten und lockere Gespräche über den Alltag oder Diskussionen über tiefgreifendere Themen waren selbstverständlich.

Doch mit 16 Jahren spürte sie, dass etwas nicht mehr stimmte. „Wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, ist er auf der Couch gelegen und hat geschlafen.“ Immer häufiger zog er sich in den Keller zurück, kam anschließend lallend wieder hoch und stellte Fragen, die er kurz zuvor schon gestellt hatte. Er vergaß eine Sprachreise seiner Tochter, die er bereits bezahlt hatte, und stellte der Katze Cornflakes statt Katzenfutter in den Napf. Gespräche mit ihrem Vater waren für Luna irgendwann sinnlos. „Wenn er sich dann nicht mehr daran erinnert, warum sollte ich dann noch mit ihm reden?“, erklärt sie. Der exzessive Alkoholkonsum ihres Vaters führte schließlich auch dazu, dass er seine Arbeit verlor.

„Kinder spüren sehr schnell das etwas in der Familie nicht stimmt“, erklärt die Psychotherapeutin Elvina Gavriel. Wie sie darauf reagieren, hänge stark von den Erfahrungen Zuhause sowie ihren Persönlichkeitsmerkmalen ab. Häufig komme es jedoch zu deutlichen Veränderungen im Verhalten: Manche Kinder tragen ihre Belastung nach außen, sie werden laut, unruhig oder aggressiv. Andere Kinder ziehen sich eher zurück, wirken stiller, traurig oder entwickeln Ängste. Diese seien besonders gefährdet, weil sie im Alltag leichter untergehen können, da sie weniger auffallen als jene, die laut oder störend auftreten. Dennoch tragen sie oft eine ebenso große Belastung in sich, welche von außen nur wesentlich schwerer zu erkennen sei.

Wenn alle wegschauen

Für Luna begann damit eine, wie sie es nennt, „einsame Zeit“. Einsam auch deshalb, weil weder ihre Mutter noch andere in ihrem Umfeld es wahrhaben wollten, dass ihr Vater ein ernstes Problem hatte. „Zum Beispiel hat unsere Mama ihn oft zum Autofahren eingeteilt, obwohl es offensichtlich war, dass er betrunken war.“ Da Luna am Land lebte und darauf angewiesen war, von ihren Eltern zu Verabredungen gebracht zu werden, blieb ihr oft nur, abzusagen oder Freunde zu bitten, sie abzuholen. Immer wieder spürte sie eine große Wut, aber auch eine tief sitzende Angst um ihren Vater. Für sie war es klar, dass er mit seinem Leben und der Ehe unglücklich war.

Er betrog ihre Mutter, jedoch konfrontierte diese ihn nur kurz und nachdem er dies verneinte, wurde das Thema nicht mehr angesprochen. „Meine Mutter war immer gut darin, über Dinge zu schweigen“, so die 31-Jährige. Luna jedoch sprach sehr wohl über die Probleme und vertraute sich Freund:innen an. „Es war rückblickend ein Hilferuf“, erklärt sie. Dieser wurde aber von niemandem wahrgenommen. Sie fühlte sich nicht gehört und verstand nicht, warum niemand in ihrem Umfeld die Augen öffnete.

Geheim halten für den Frieden

„Familien versuchen derartige Probleme oft zu verbergen, weil sie wissen, dass die Situation problematisch ist und sie negative Konsequenzen befürchten“, erklärt die Psychotherapeutin. Ein offenes Anerkennen von Problemen führe zum Handlungsdruck etwas verändern zu müssen. Das könne bedeuten, dass ein Elternteil die Kinder aus der Situation nimmt, die betroffene Person eine Behandlung beginnt oder, wenn beide betroffen sind, eine Fremdunterbringung der Kinder notwendig wird. „Es ist für die Betroffenen immer mit Ängsten und Herausforderungen verbunden. Genau deshalb werden solche Themen oft nicht offen angesprochen und bleiben im Hintergrund."

Mit 19 Jahren zog Luna für ihr Studium aus. Ein Schritt, der für sie auch eine Art Ausweg bedeutete. Als sie nicht mehr zu Hause lebte, veränderte sich vieles: Ihr Vater machte einen Entzug, trennte sich von ihrer Mutter und gründete schließlich eine neue Familie. In dieser Rolle geht er heute auf und genießt sein Leben wieder. Für Luna bleibt dabei jedoch ein bitterer Beigeschmack, auch wenn sie sich über seine Entwicklung freut. „Mein Vater hat zwar gesagt, dass es nie um uns Kinder gegangen ist, sondern dass die Beziehung mit der Mama nicht funktioniert hat. Es sticht aber trotzdem, weil man sich fragt, warum es jetzt doch funktioniert“, so die 31-Jährige.

Welche Langzeitfolgen sind möglich?

Ob und welche Langzeitfolgen Kinder von Eltern mit Abhängigkeitskrankungen erleben, lässt sich laut Gavriel nicht pauschal beantworten, da die individuellen Erfahrungen sehr unterschiedlich seien. Viel hänge von prägenden Erlebnissen und Belastungsfaktoren in der Familie ab – Beispielsweise von gesundheitlichen Problemen, finanziellen Krisen oder Gewalterfahrungen. „Dennoch lassen sich bestimmte Muster erkennen“, erklärt Gavriel. Manche Betroffene seien im späteren Leben vorsichtiger oder misstrauischer, weil es ihnen schwerfällt, Vertrauen aufzubauen. „Wer über Jahre eine problematische Beziehung miterlebt hat, stellt sich häufig die Frage, ob eigene Partnerschaften gelingen werden.“

Gleichzeitig betont Gavriel jedoch, dass es kein einheitliches Problem gebe für alle Menschen, die in einer suchtbelasteten Familie aufgewachsen sind. Es sei ebenso wichtig, die Ressourcen der Kinder im Blick zu behalten. „Viele entwickeln trotz der schwierigen Situation große Stärke, Verantwortungsbewusstsein und Selbstständigkeit. Entscheidend ist, dass sie frühzeitig Unterstützung erhalten, etwa durch verlässliche Bezugspersonen, pädagogische Einrichtungen oder spezielle Hilfsangebote für Kinder aus suchtbelasteten Familien.“

„Ich habe mich von allen Schuldgefühlen meinem Vater gegenüber gelöst“, erklärt Luna. Verziehen hat sie ihm jedoch nicht, denn ein Punkt belastet sie bis heute: „Meine Schwester und ich haben nie eine Entschuldigung von irgendeiner Seite bekommen.“ Beide konnten nichts an der Situation ändern, doch ihr Schmerz wurde nie anerkannt. Stattdessen sahen ihre Eltern nur sich selbst als die eigentlichen Leidtragenden. Deshalb ist Luna überzeugt, dass viel stärker über die Kinder gesprochen werden muss. „Gerade als Kind bist du in einer Position, in der du der Situation nicht entfliehen kannst, aber auch nicht die Macht hast, irgendetwas dagegen zu tun.“