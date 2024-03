Genese

WZ-Trainee Catherina May ist in ihrem Umfeld auf die Geschichte von Miriam gestoßen. Miriam verklagte ihren Vater, weil er ihr keinen Unterhalt zahlen wollte. Sie hätte sich damals mehr Informationen gewünscht. Betroffene Kinder kommen in den Medien kaum zu Wort. Doch das Problem kennen viele.

Gesprächspartner:innen

Für den Text hat die Autorin ein Interview mit Miriam geführt, sie möchte keine persönlichen Daten preisgeben. Zudem sprach May mit einer Psychologin und einem Rechtsanwalt.

Daten und Fakten

1.137 alleinerziehende Mütter minderjähriger Kinder haben 2021 an einer Unterhalts-Befragung der Statistik Austria teilgenommen. Sie sind repräsentativ für die rund 108.000 alleinerziehenden Mütter des Landes. 82.000 dieser Frauen haben Anspruch auf Unterhaltszahlungen. Das entspricht einem Anteil von 77 Prozent.

Zu den volljährigen Kindern mit Anspruch auf Unterhalt gibt es keine Daten.

Quellen

