Parkplätze im öffentlichen Raum: Wie viel ist viel?

Ein monatlicher Quadratmeterpreis von rund 1,08 Euro in bester Lage? Was zunächst wie ein utopisches Mietangebot für Wien klingt, ist für viele Menschen in Wien tatsächlich Realität. Denn die Rede ist hier nicht von einer Mietwohnung innerhalb des Gürtels, sondern von den Stellplatzkosten für Autos im öffentlichen Raum. Aktuell zahlen die Einwohner:innen der Bundeshauptstadt 13 Euro monatlich für ihren Parkplatz, der jeweils grob zehn bis zwölf Quadratmeter in Anspruch nimmt.

Geht man von einer Fläche von zwölf Quadratmetern pro Oberflächenparkplatz aus, ergibt das für Wien insgesamt 375.000 Parkplätze, die sich auf die ganze Stadt verteilen. Das zeigt eine WZ-Analyse der Flächenmehrzweckkarte der Stadt Wien.

Die Daten dazu werden von der Magistratsabteilung für Stadtvermessung (MA 41) zur Verfügung gestellt. Darin ist rund ein Zehntel der Wiener Verkehrsfläche als sogenannter „ruhender Verkehr“ kategorisiert. Insgesamt belegen Wiens Parkplätze in den Daten der MA 41 eine Fläche von knapp 450 Hektar – so viel wie die Bezirke Innere Stadt und Neubau zusammen.

VCÖ schätzt Parkplatzfläche deutlich größer

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) schätzt die Anzahl der Parkplätze in Wien sogar noch höher. Rund 480.000 Stellplätze ergibt die Hochrechnung des VCÖ auf Basis der ausgegeben Parkpickerl im Jahr 2025. Insgesamt würden diese eine Fläche von 540 Hektar einnehmen – also die bereits genannten Bezirke Innere Stadt und Neubau zuzüglich der Josefstadt.

Für VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk ist die hohe Anzahl an Oberflächenparkplätzen nicht mehr zeitgemäß. In einem Antwortschreiben an die WZ schreibt Schenk: „In vielen Straßen wird parkenden Autos mehr Platz gegeben als den Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad mobil sind. Die große Anzahl an öffentlichen Parkplätzen behindert nicht nur die Mobilität vieler Menschen, sie nimmt auch viel Platz ein, der für Bäume, Begrünung und Schatten fehlt, um für Anrainer:innen im Sommer die Hitzebelastung zu reduzieren.“

Kilian Stark, Sprecher für Mobilität und Stadtplanung der Grünen Wien, spricht gegenüber der WZ auch die diesjährige Überhitzung der Stadt an, die vor allem durch versiegelte Flächen verstärkt wird.

„Für die Verkehrswende ist nicht nur die absolute Zahl der Oberflächenparkplätze entscheidend. Mindestens ebenso wichtig sind die Rahmenbedingungen: Preis, Größe der Parkzonen, Parkdauer, vorhandene Alternativen und die Frage, was mit frei werdendem Straßenraum passiert“, sagt Stark.

Stadt Wien: Anzahl der Parkplätze unbekannt

Auf Nachfrage der WZ, wie viele Parkplätze es in Wien tatsächlich gibt, erklärt die Stadt, dass sie selbst keine „definitive und präzise Zahl aktuell verfügbarer Stellplätze“ geben könne. Grund dafür seien laufende Schwankungen, etwa durch Baustellen oder durch die „Montage von Radbügeln oder die Aufstellung von Schanigärten.“

Auf die Frage, wie die Daten der MA 41 erhoben werden, sagt die Stadt, dass der Datensatz auf einer Luftbildinterpretation beruhe und deshalb nicht zur genauen Bezifferung der Stellplätze verwendet werden könne. Vereinfacht gesagt: Dort, wo auf den Luftbildern abgestellte Fahrzeuge oder Bodenmarkierungen ersichtlich sind, werden Parkplätze erfasst. Ein Vergleich mit aktuellen Satellitenbildern bestätigt die Richtigkeit der Daten, zeigt jedoch auch Lücken in der Erhebung – die tatsächliche Fläche könnte daher größer sein als die ermittelten 450 Hektar.

Aktuell wird das Autofahren wieder beliebter

Die Anzahl der in Wien zugelassenen Privat-Pkws hat sich laut Statistik Austria von 300 pro 1.000 Einwohner:innen im Jahr 2021 auf 284 im Jahr 2024 reduziert. Doch dem gegenüber steht ein leichter Anstieg des motorisierten Individualverkehrs (MIV) im von der Stadt Wien selbst erhobenen Modalsplit. Aktuell gibt es in Wien zwar wieder weniger private Pkws, doch im letzten Jahr legten wieder mehr Menschen ihre täglichen Distanzen mit dem Auto zurück.

Gegenüber der WZ betont die Stadt Wien zwar den niedrigen Pkw-Anteil im Modalsplit, doch bei Pendler:innen sehen sie ein umgekehrtes Verhältnis. „Der Großteil kommt hier mit dem Pkw“, sagt die Stadt Wien welche die „zentralen Hebel weitgehend außerhalb des Einflussbereiches der Stadt“, sieht.

Dennoch arbeite Wien weiterhin daran, die Alternativen zum Pkw auszubauen. „Allein in den letzten Jahren wurden im Rahmen der größten Radwegeoffensive der Stadt Wien 100 km neue Radwege im Hauptradwegenetz errichtet“, heißt es gegenüber der WZ.

Wie Parkraum reduziert werden kann

Um die Mobilitätswende schneller voranzutreiben, fordert Kilian Stark hingegen eine größen- beziehungsweise verbrauchsabhängige Bepreisung. „Eine solche Staffelung wäre auch ein Hebel gegen das Größenwachstum der Pkw, denn Autos sind in den vergangenen Jahren im Durchschnitt länger, breiter, höher und schwerer geworden“, sagt Stark.

Der VCÖ empfiehlt, das Parken vermehrt in Tiefgaragen zu verlagern, so Christian Grazer gegenüber der WZ. Parkplätze auf privaten Flächen, etwa die Parkplätze von Supermärkten, sollen abseits der Öffnungszeiten zum Parken verwendet werden können, um den öffentlichen Raum zu entlasten.

Was der Datensatz der MA 41 nämlich nicht abbildet, sind Parkplätze auf den privaten Verkehrsflächen Wiens. Summiert nehmen sie weitere 321 Hektar an Parkraum ein, das sind weitere 268.000 Parkplätze vor Geschäften oder versteckt in Innenhöfen.

Bezieht man diese Zahlen in die Analyse der WZ ein, ergibt das für Wien insgesamt knapp 643.000 Oberflächenparkplätze, mit der Hochrechnung des VCÖ sind es sogar 748.000. Eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass in der Bundeshauptstadt aktuell 742.000 Pkws zugelassen sind, denn abgesehen von den Oberflächenparkplätzen gibt es noch zahlreiche Parkplätze in Tiefgaragen und Parkhäusern.