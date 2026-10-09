Patriarchaler Terror

Männer sind sehr gut darin, die Welt für Frauen zu einem unerträglichen Ort zu machen und dafür zu sorgen, dass diese Welt, vor allem der öffentliche Teil, der mit Macht, mit Gehört-Werden, mit Raum-Einnehmen, mit Anerkennung und Geld verbunden ist, auch weiterhin ihnen allein gehört.

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Analoge Öffentlichkeit

Auf Straßen, in U-Bahnen und in Parks sorgen sie mit Catcalling und sexueller Belästigung dafür, dass Frauen sich zurückziehen, dass sie zum Beispiel zu manchen Zeiten an manchen Orten nicht mehr anzutreffen sind, und wenn, dann nicht allein. In der medialen Öffentlichkeit sorgen sie mit Mord- und Vergewaltigungsdrohungen, mit Hetzkampagnen und Gewaltfantasien dafür, dass Frauen sich nicht in politische Spitzenpositionen begeben, dass sie vor allem Angst haben müssen, was mit Sichtbarkeit zu tun hat, weil Sichtbarkeit immer auch Gewalt bedeutet – oft mehr Gewalt, als aushaltbar ist.

Patriarchale Verhältnisse sind – auch in einem wörtlichen Sinne – Terrorherrschaften. Sie halten Frauen in permanenter Angst vor männlicher Gewalt, und diese Gewalt hält Frauen klein und still und unsichtbar. Das ist kein unerwünschter Nebeneffekt, sondern ihre exakte Intention. Männliche Gewalt ist eine der Kernfunktionen des Patriarchats: Sie erhält das Patriarchat aufrecht, und das nicht nur für die Männer, die sie im konkreten Sinne ausüben, sondern für alle Männer. Und nicht nur gegen jene Frauen, die im konkreten Sinne betroffen sind, sondern gegen alle Frauen.

Denn männliche Gewalt ist immer auch ein Warnschuss, und jene Frauen, die dieser konkret trifft, sind immer auch Mahnmale für alle anderen: Schau, das ist es, was dir passiert, wenn du zu „laut“ bist, wenn du überhaupt etwas sagst. Das passiert dir, wenn du dich „falsch“ kleidest, wenn du dich mit mächtigen Männern anlegst, wenn du Systeme kritisierst. Das passiert dir, wenn du die Frechheit besitzt, dich öffentlich zu Wort zu melden oder Journalistin oder Außenministerin werden zu wollen. Besser stillhalten, junge Dame!

Terrorismus

Aus feministischer Perspektive wird Gewalt gegen Frauen – vor allem in ihrer sexuellen/sexualisierten Form – schon lange als eine Form des patriarchalen Terrorismus gegen Frauen als Gruppe analysiert. So schrieb die US-amerikanische Feministin Susan Griffin in ihrem berühmten Essay „Rape, The All-American Crime“ bereits 1971 den Satz: „Rape is a kind of terrorism which severely limits the freedom of women and makes women dependent on men“ und „the fear of rape keeps women off the streets at night. Keeps women at home. Keeps women passive and modest for fear that they be thought provocative.“

Frauen lernen schon sehr früh, schon als sehr junge Mädchen, ihr Verhalten in der Welt an männliche Gewalt anzupassen, in der Hoffnung, durch Anpassungen und Einschränkungen dafür sorgen zu können, dieser Gewalt nicht zum Opfer zu fallen. (Spoiler: Es funktioniert in den seltensten Fällen). Nichts Falsches sagen, und schon gar nicht zum falschen Mann, nicht an falschen Orten sein, schon gar nicht zur falschen Zeit (Spoiler: Die richtige Zeit ist nur dann, wenn man keine Frau ist). Nichts Falsches tragen, keine falschen Signale senden (Spoiler: Es gibt keine richtigen für Männer, die weibliche Körper schon qua Weiblichkeit als verfügbar begreifen), nicht mit den falschen Männern allein sein (Spoiler: Man weiß nie, wer die falschen sind und wahrscheinlich gibt es gar keine richtigen), nicht das Falsche trinken, sich nicht falsch bewegen, vielleicht am besten sich gar nicht bewegen, vielleicht am besten zuhause bleiben (Spoiler: Da ist es am gefährlichsten).

Diane Herman schrieb 1984 in „The Rape Culture“: „Women live their lives according to a rape schedule.“ Ich schrieb 2022: „Frau-Sein im Patriarchat bedeutet im Kern: profundes Terrorisiert-Sein und durch dieses Terrorisiert-Sein Gemacht-Sein.“

Alle Frauen

Sexuelle und sexualisierte Gewalt als patriarchaler Terror betrifft nicht nur die Frauen, die direkt von ihr betroffen sind, sondern alle Frauen. Denn alle Frauen und Mädchen werden durch sie sozialisiert, lernen, sich an männliche Gewalt, an die Potentialität männlicher Gewalt, an die Vermeidung dieser Gewalt anzupassen. Sie lernen, ihren Bewegungsradius einzuschränken, auf der Hut und immer wachsam zu sein, lernen, dass sie vulnerabel sind, dass ihnen jederzeit etwas angetan werden kann und dass das System ihnen nicht hilft, wenn ihnen etwas angetan wird.

Denn sexuelle und sexualisierte Gewalt ist ein weitgehend ungesühntes Verbrechen – die Verurteilungsquote liegt im einstelligen Prozentbereich4, und das sogar im Hellfeld, das jene Fälle einbezieht, die tatsächlich angezeigt werden. Nimmt man jene mit rein, bei denen sich Frauen (verständlicherweise) nicht die retraumatisierende Erfahrung einer ins Nichts führenden Anzeige machen wollen oder können – das tun laut den Zahlen der österreichischen Frauenberatungsstellen nämlich nur 8,8 Prozent aller Opfer5 – liegt die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung nach einer Vergewaltigung bei deutlich unter 1 Prozent.

Während ich diese Zeilen tippe, geistert mal wieder, wie alle paar Tage, ein neuer, „schockierender“ Vergewaltigungsfall durch die Medien: Die sogenannten „Cornell 7“, sieben Studenten der New Yorker Elite-Uni Cornell, sollen eine Mitstudentin stundenlang unter Drogen- und Alkoholeinfluss vergewaltigt haben. Zuvor dachte die Studentin, mit zumindest einem dieser Männer befreundet zu sein. Sie haben (dies nicht mutmaßlich, sondern belegt) in einem Chat 50 weiteren Männern ihre mutmaßliche Freundin zur Vergewaltigung angeboten – es gäbe, so das Zitat, „free pussy“ in ihrer Bude. Niemand der 57 Männer schritt ein, verständigte die Polizei oder half der Frau.

Medial wurde außerdem berichtet, dass die Universität die Männer mit dem Schreiben von Essays bestraft habe. Vielfach wurde dabei beschrieben, wie schockierend es sei, dass die Konsequenz für ein Gewaltverbrechen darin bestehe, Wörter in einen Computer tippen zu müssen. Wenn die Essay-Geschichte stimmt, wurden die sieben Männer für eine Vergewaltigung unverhältnismäßig hart bestraft. Die allermeisten Vergewaltiger müssen nämlich keine Essays schreiben. Die allermeisten Vergewaltiger erhalten gar keine Strafe.

Digitale Öffentlichkeit

Männer sind gut und gut geübt darin, die Welt zu einem unerträglichen Ort für Frauen zu machen, und sie sind gut und gut geübt darin, jene Männer, die das an vorderster Front und mit besonderer Gewalttätigkeit tun, zu schützen. Alle Männer profitieren schließlich von männlicher Gewalt.

Das tun sie auch im Internet. Parallel zur Cornell-7-Geschichte kursierte in den letzten Tagen noch eine andere: „67 Prozent der Frauen schränken aus Angst vor digitaler Gewalt ihr Verhalten im Netz vorsorglich ein.“6 Frauen ziehen sich aus sozialen Netzwerken zurück, schrecken davor zurück, sich an politischen oder allgemein öffentlichen Diskursen zu beteiligen, weil sie dafür mit Mord- und Vergewaltigungsdrohungen rechnen müssen, mit Shitstorms und digitalen Hetzkampagnen. Frauen posten keine Bilder oder Videos online, weil sie Angst haben müssen, Opfer sexualisierter Deepfakes zu werden. Schließlich wurde schon an genügend Frauen vorexerziert, was passiert, wenn man sichtbar und hörbar ist, womöglich auch noch in einer Position, in der diese Sicht- und Hörbarkeit Gewicht hat.

Auch online sorgen Männer also sehr erfolgreich – mit Gewalt – dafür, dass Frauen sich aus einer Sicht- und Hörbarkeit zurückziehen. Weiterhin sicht- und hörbar bleiben vor allem Männer. Sie sind es, die bleiben, wenn Frauen verschwinden, wenn sie erfolgreich verjagt wurden. Sie sind es, die Diskurse bestimmen, Meinungen prägen und öffentlich partizipieren. Männliche Gewalt ist also, neben vielem anderen, letztendlich auch ein demokratiepolitisches Problem.

Solltest du nun einen hoffnungsvollen oder versöhnlichen Schluss erwarten, ich habe keinen.