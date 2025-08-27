Pedro Pascal: Princess Treatment oder Bare Minimum?

Narcos, Game of Thrones, The Fantastic Four. Meme-Star, Internet-Liebling, Everybody’s Darling: Die Rede ist von Pedro Pascal. Ein Schauspieler. Ein Dude.

Kennst du schon?: Über dirnenhafte Männer und ihre Freiheiten

Okay, für einen Internet-Hype und eine Hyperfixation bin ich gern zu haben. Aber was macht der Typ, dass das halbe Internet lahmgelegt wurde und alle einen kollektiven Herzinfarkt bekommen?

Er trägt bunte Hemden, lacht, legt den Arm um Kolleg:innen, ohne dass sie panisch zurückweichen. Er redet über mentale Gesundheit, spendet Geld. Und: Das Allergrößte, wofür er meiner Meinung nach den Friedensnobelpreis verdient, hat: Er hat es bislang geschafft, nicht wegen sexueller Übergriffe aufzufallen. Green Flag. Princess Treatment. Applaus bitte.

Bitte nicht falsch verstehen, das sind alles Dinge, die ich super finde. Sagen wir so: Herr Pascal wirkt sehr sympathisch. Der Typ Mann, den man den Eltern vorstellen würde, Freundinnen von Anfang an begeistert wären, weil er sicher tolle Witze parat hat, wahrscheinlich auch ein solider Liebhaber. Kurz gesagt: Er erfüllt das Female Gaze, wirkt untoxisch, aber noch dazu „männlich genug“. Kamma nix sagen. Aber mal ehrlich: Dass er für all das derart gefeiert wird, als hätte er ein Heilmittel gegen Krebs erfunden, ist absolut unverhältnismäßig. Er macht das absolute Minimum.

Wenn Normal schon Superkraft ist

Und genau das sagt etwas über unsere Gesellschaft: Freundlichkeit, Respekt und Unproblematischsein gelten schon als Superkräfte. Ein Mann, der einfach nicht furchtbar ist, wird zur Lichtgestalt erhoben. Wir feiern das Bare Minimum, während wir gleichzeitig Red-Flag-Chaos als Normalität akzeptieren.

Pedro Pascal ist nicht der Messias. Er ist einfach ein Dude. Aber genau das macht ihn zum perfekten Projektionsobjekt: In einer Welt, in der Kinder-Stars von ihren Chefs missbraucht werden, Männer Frauen vergewaltigen, misshandeln oder töten reicht es, nicht schrecklich zu sein, um Internet-Daddy-Status zu bekommen.

Pedro Pascal erfüllt diese Grundbedingung: kein Red-Flag-Mess-Up. Er ist freundlich und respektvoll. Deshalb fällt die kollektive Erleichterung so extrem aus, fast wie ein psychologischer Reflex: Wer sich normal verhält, wird gefeiert, weil man erleichtert ist, dass er kein Risiko darstellt.