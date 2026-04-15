Péter Magyars EU-Hausaufgaben
Europas Erwartungen an Ungarns künftigen Premier sind groß. Wird er sie erfüllen?
- Der künftige Premier Péter Magyar plant einen EU-freundlicheren Kurs, um eingefrorene 18 Milliarden Euro für Ungarn freizuschalten.
- Für die Auszahlung von EU-Geldern muss Ungarn umfassende Reformen bei Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung und Justiz umsetzen.
- Péter Magyar strebt mehr Distanz zu Russland an, bleibt aber wegen Energie vorerst weiterhin auf russische Lieferungen angewiesen.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- 18 Mrd. Euro an EU-Geldern für Ungarn wegen Korruption eingefroren
- Deadline für Reformen: 31. August 2026
- 27 "Super-Meilensteine" für 10,6 Mrd. Euro Corona-Hilfen nötig
- Ungarn plant Beitritt zur Eurozone
Péter Magyars Wahlsieg in Ungarn verspricht einen Kurswechsel und eine stärkere Integration seines Landes innerhalb der EU nach jahrelanger Blockadepolitik durch Viktor Orbán. Und der neue Premier hat 18 Milliarden Gründe, EU-freundlicher zu agieren. So viele Euro nämlich sind derzeit insgesamt an EU-Geld für Ungarn wegen Korruption, mangelnder Rechtsstaatlichkeit und ausstehender Reformen eingefroren. 2,1 Milliarden Euro gingen bereits in den vergangenen Jahren verloren. Die Zeit drängt, denn die Deadline für Maßnahmen als Voraussetzung für die Auszahlung von mehr als der Hälfte der 18 Milliarden Euro läuft am 31. August 2026 ab. Was muss sich ändern? Was darf Europa von Magyar erwarten?
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90 Milliarden Euro für die Ukraine
Orbán hat dem riesigen Kredit der EU im Dezember zugestimmt, aber bis zuletzt die Auszahlung blockiert. Dabei müsste Ungarn gar nicht mitzahlen. Magyar sagt dazu: „Ich weiß nicht, worüber wir hier noch diskutieren.“ Die Ukraine darf also wieder hoffen. Ein ukrainischer EU-Beitritt hingegen kommt für Magyar nicht in Frage, solange der Krieg nicht beendet ist.
27 „Super-Meilensteine“ für „NextGenerationEU“
Um 10,6 Milliarden Euro aus dem Corona-Aufbaufonds nicht zu verlieren, muss Ungarn – so wie alle EU-Staaten – bis Ende August 27 „Super-Meilensteine“ erreichen, also spezifische Bedingungen und Reformauflagen. Die wichtigsten Punkte betreffen Rechtsstaat und Korruption. Die EU erwartet eine stärkere Unabhängigkeit der Justiz, nachdem Orbán das Verfassungsgericht und die Generalstaatsanwaltschaft strukturell umgebaut hat. Außerdem müsste Ungarn endlich der – von Orbán abgelehnten – Europäischen Staatsanwaltschat beitreten. Das öffentliche Beschaffungswesen soll ebenso transparenter werden wie die Einkommen und Vermögen von Amtsträger:innen; hier geht es auch um Interessenkonflikte. Essenziell ist ein Ende der Verstöße gegen die EU-Grundrechtecharta. Ein weiteres Problemfeld ist die Medienaufsicht.
Euro statt Forint
Magyar will nicht nur „ein konstruktiver Partner“ für die EU sein, sondern die europäische Integration verstärken. Dazu gehört ein Beitritt Ungarns zur Eurozone.
Kaum Abweichungen beim Thema Migration
Bei der Migrationspolitik wird Magyar wohl konstruktiver als Orbán sein. Allerdings lehnt auch er den umstrittenen Solidaritätsmechanismus mit einer Umverteilung von Geflüchteten ab und fordert Ausnahmen. Im Wahlkampf versprach er durchaus eine restriktive Migrationspolitik.
Mehr Distanz zum Kreml, aber Abhängigkeit bei Energie
Spannend wird sein Verhältnis zu Russland. Während Orbán als einer der engsten Vertrauten Wladimir Putins in Europa gilt und sein Außenminister sich sogar bei EU-Treffen mit dem Kreml abstimmte, will Magyar auf Distanz gehen – und vielleicht nun auch das nächste EU-Sanktionspaket gegen Russland mittragen. Er weiß jedoch, wie stark Ungarn (noch) abhängig von russischen Energielieferungen ist. Die entsprechenden Verträge will er überprüfen – als mögliche Konsequenzen nennt er neben Kündigungen aber auch Neuverhandlungen, also kein kategorischer Ausstieg.
Lehren für die EU
Bei aller Euphorie angesichts des Machtwechsels in Ungarn dürfte sich die EU-Kommission hüten, allzu voreilig zu reagieren. Im Gegensatz zu Polen, wo vor zweieinhalb Jahren gleich nach der Abwahl der rechtspopulistischen PiS-Partei eingefrorene EU-Gelder geflossen sind, wird sie bei Ungarn nun abwarten, ob tatsächlich Reformen umgesetzt werden. Eine Sprecherin hat bereits klargestellt: „Wir sind zuversichtlich, dass viel passieren wird, aber wir wollen zuerst Taten sehen.“
Außerdem könnte die EU aus den Erfahrungen mit Orbán eine wichtige Lehre ziehen und ihre Einstimmigkeitsregeln und Vetorechte in sensiblen Bereichen überdenken.
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