Pink Floyd und Wiener Schnitzel statt Taliban
Sie kamen in verbeulten VW-Bussen, es war wie eine Invasion: Vor über 50 Jahren wurde Afghanistan von zahllosen „Blumenkindern“ aus Europa und den USA regelrecht gestürmt.
- In den 1960er- und 1970er-Jahren reisten jährlich zehntausende europäische Hippies auf dem "Hippie-Trail" nach Afghanistan.
- Borghild Wicke-Schuldt beschreibt in ihrem Tagebuch das bunte, freie Leben westlicher Jugendlicher in Kabul, inklusive Drogenkonsum.
- Politische Umbrüche beendeten das Hippie-Paradies in Afghanistan ab 1979 abrupt.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Bis zu 70.000 Europäer:innen reisten jährlich bis 1979 nach Afghanistan.
- Die "Hippie-Trail"-Route war von Ende der 60er bis 1979 populär.
- 1974 reiste Borghild Wicke-Schuldt mit dem VW-Bus von Berlin nach Nepal.
- 1979 beendeten die Iran-Revolution und der Sowjet-Einmarsch den Hippie-Boom.
Dass hunderttausende Afghan:innen vor den radikalislamistischen Taliban, Krieg und Hunger nach Europa geflüchtet sind, ist bekannt. Dass aber vor über 50 Jahren jährlich bis zu 70.000 Europäer:innen, darunter auch viele Österreicher:innen, invasionsartig nach Afghanistan strömten, weniger. Sie kamen über die Türkei und den Iran, in zerbeulten, bunten VW-Bussen und teilweise mittellos. Und sie wollten ihrer europäischen Heimat, die sie als zu eng, und ihren Eltern, die sie als spießig empfanden, entkommen, waren auf der Suche nach Freiheit, Grenzenlosigkeit und einem völlig neuen Lebensgefühl.
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Die Afghan:innen, sehr in ihre traditionelle, muslimisch-konservative Kultur eingebettet, waren wenig glücklich über die Horden halbnackter westlicher Jugendlicher, die Marihuana rauchend in den Bars saßen, während aus den Lautsprechern Pink Floyd, Jimi Hendrix und Bob Dylan dröhnten. Andererseits waren die merkwürdigen Touristen für die gastfreundliche Bevölkerung am Hindukusch wichtig, weil sie Geld ins Land brachten und vielen Afghan:innen ein Einkommen bescherten.
Mit Borghild ab in den Hindukusch
Das beschriebene Phänomen datiert zurück in die Zeit Ende der 60er-Jahre bis 1979. Es war die Hochblüte des so genannten „Hippie-Trails“, einer Reiseroute, die über die Türkei, den Iran, Afghanistan, Pakistan direkt in das nepalesische Kathmandu oder nach Goa in Indien führte. Dort und auf dem Weg dorthin bevölkerten die jugendlichen „Blumenkinder“ – heute kennen wir sie fallweise als unsere Eltern oder Großeltern – die Straßen, Bars und billigen Absteigen. Angesagt waren wilde Partys und Ravi Shankar, ein indischer Musiker, der nach seinem Auftritt in Woodstock 1969 enorm populär wurde. Die Jugendlichen wollten möglichst ohne Vorschriften und Regeln eine entspannte Zeit fernab der Heimat verbringen. Das Bewusstsein wurde über die Einnahme von günstig erwerbbaren Drogen erweitert.
Wie so ein Trip konkret ablief, zeigt ein Reisetagebuch aus dem Jahr 1974: Geschrieben hat es die damals 19-jährige deutsche Studentin Borghild Wicke-Schuldt. Es handelt sich um ein spannendes zeitgeschichtliches Dokument, das mittlerweile als Buch veröffentlicht wurde.
„Freaks aus allen Ländern der Welt“
Wicke-Schuldt brach im Juli 1974 mit einer Gruppe anderer junger Leute im VW-Bus aus Berlin auf, ihr Weg führte über die Türkei, den Iran, Afghanistan, Pakistan und Indien bis nach Nepal. Vor allem ihre Tagebucheintragungen zu Afghanistan sind aufschlussreich: Das Land ist heute von Jahrzehnten des Krieges gezeichnet, weite Landstriche sind vermint, und die Taliban, die seit 2021 wieder regieren, schließen Frauen weitgehend aus dem öffentlichen Leben aus. Ein düsterer Fleck auf dieser Erde, kaum ein Europäer würde freiwillig dorthin reisen.
Ganz anders vor 52 Jahren: „Hier herrschte eine irre Atmosphäre. Man traf lauter junge Leute. Freaks aus allen Ländern der Welt. Amerikaner, Franzosen, Deutsche, Australier, Japaner. Aus der Lautsprecheranlage ertönte Musik von Jimi Hendrix, Pink Floyd und ähnliche gute Stücke (…)“ beschreibt Wicke-Schuldt das Kabul des Jahres 1974 in ihrem Tagebuch, wenige Tage nachdem sie Afghanistan wieder in Richtung Nepal verlassen hatte. Sogar Jugendliche aus dem damaligen kommunistischen Ostblock waren dort mit ihren Kleinbussen unterwegs. Und, so Wicke-Schuldt: „Hier konnten wir die absolute Ruhe finden (…) Man saß einfach ruhig da, trank seinen Tee, rauchte einen Joint und wartete die Ereignisse ab.“
Bei „Sigi“ gibt es Apfelstrudel
Wicke-Schuldt und ihre Reisegefährt:innen quartierten sich im Kabuler „Green Guesthouse“ ein, einer legendären Hippie-Absteige unweit der „Chicken Street“. Dort befanden sich zahllose Geschäfte, die kaufwütigen Westler:innen maßgeschneiderte Kleidung, Taschen, Felle und mehr zu Schleuderpreisen verkauften. „Die ganze Stadt lebt vom Tourismus und dem Geschäft mit den Freaks“, schreibt Wicke-Schuldt. Mitten in dem Rummel betrieb ein gewisser „Sigi“, ein Deutscher, der auf der Flucht vor den heimischen Strafverfolgungsbehörden war, ein improvisiertes Restaurant: „Sigis Spezialität waren Wiener Schnitzel für umgerechnete 1,20 Mark. Er hatte auch Milchreis, wunderbare Milchshakes, Salate, Süßspeisen, Apfelstrudel“, schwärmt Wicke-Schuldt.
Auf dem Weg von Kabul in Richtung pakistanische Grenze kommt sie mit ihren Reisegefährt:innen an einem Fluss vorbei, der sich durch ein enges Tal schlängelt. Die deutsche Fahrgemeinschaft wirft sich – die Taliban wären heute strikt dagegen – splitternackt und mit Gebrüll in die Fluten. Unbesorgt und unbefangen.
Im Zinksarg zurück nach Hause
Allerdings hatte das „Hippie-Paradies“ schon damals dunkle Seiten. Wicke-Schuldt erwähnt es. Zunächst litten viele der westlichen Tourist:innen an schweren, oft blutigen Durchfällen oder noch schlimmeren Krankheiten. Dazu kam ein massives Drogenproblem. Die Autorin berichtet, wie ihr, am Rückweg aus Pakistan kommend, vom afghanischen Grenzbeamten quasi als Willkommensgeschenk günstig ein Fläschchen Morphium angeboten wird.
Harte Drogen wurden damals in Afghanistan für viele westliche Tourist:innen zum Verhängnis. Junge Europäer:innen endeten als Drogenabhängige auf den Straßen von Kabul. Die meisten waren mittellos, mussten um Geld betteln oder sich sogar prostituieren. Viele landeten krank im Gefängnis oder starben an einer Überdosis. In Kabul gibt es einen separaten christlichen Friedhof, wo einige dieser Drogenopfer – die, die nicht im Zinksarg in ihre Heimat geflogen werden konnten – begraben sind.
Für die Afghan:innen war das alles unangenehm: Im besten Fall nahmen sie die Sache mit einem Kopfschütteln und Achselzucken zur Kenntnis und wunderten sich über die in ihren Augen „komplett verrückten“, aber immerhin gewinnbringenden Ausländer:innen. Die islamisch-fundamentalistische Revolution im Iran 1979 und der Einmarsch der Sowjets und der darauffolgende Krieg in Afghanistan im selben Jahr setzte dem Hippie-Hype dann ein jähes Ende.
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Infos und Quellen
Quellen
- Borghild Wicke-Schuldt: Berlin – Kabul – Kathmandu. Eine Zeitreise mit Hippies Sommer 1974, Verlag tredition
- Der Spiegel, Ausgabe vom 27.8. 1972: Pudding von Sigi
- Wikipedia: Hippie trail
Daten und Fakten
- In den frühen 1970er-Jahren regierte in Afghanistan der reformorientierte König Mohammed Zahir Schah, der 1973 von seinem Cousin Daoud Khan mithilfe der Kommunisten unblutig gestürzt wurde.
- Im April 1978 wurde Daoud Khan seinerseits von den Kommunisten in einem Militärputsch gestürzt. Das KP-Regime geriet allerdings bald in Bedrängnis.
- 1979 besetzte die kommunistische Sowjetunion Afghanistan, um den eigenen Einfluss zu sichern. Als Gegenbewegung zu den Kommunisten formierten sich islamische Widerstandskämpfer, die Volksmudjaheddin. Es tobte ein blutiger Krieg.
- 1989 zogen die erfolglosen Sowjets ab, die kommunistische Regierung hielt noch bis 1992, dann übernahmen die Volksmudjaheddin. Wieder versank das Land in einem blutigen Bürgerkrieg. 1994 traten erstmals die Taliban in Erscheinung, die ihre Kader und Kämpfer in pakistanischen Flüchtlingslagern rekrutierten.
- Mit finanzieller Hilfe von Pakistan und Saudi-Arabien nahmen die Taliban 1996 Kabul ein. Öffentliche Hinrichtungen waren an der Tagesordnung, Frauen verloren ihre Rechte.
- Die Anschläge vom 11. September 2001 wurden von der Al-Kaida und dem Chef der Terrororganisation, Osama bin Laden, in Afghanistan geplant. Die USA und zahlreiche Verbündete marschierten im Oktober 2001 in Afghanistan ein und setzten der Schreckensherrschaft der Taliban nach kurzem Krieg ein Ende.
- Nach dem Abzug der Militärallianz übernahmen die Taliban im August 2021 wieder die Macht in Afghanistan.
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