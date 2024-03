Gesprächspartner:innen

Luzia Strohmeyer-Nacif ist Bildredakteurin und Leiterin des APA Visual Desk.

Florian Schmidt ist als Verification Officer der leitende Faktenchecker der Austria Presse Agentur.

Daten und Fakten

Bereits seit einem guten Vierteljahrhundert arbeiten Forscher schon an den Werkzeugen, die zum Bereich des Maschinellen Lernens gehören. Computer oder Algorithmen lernen dabei aus ihren eigenen Erfahrungen laufend dazu. Die Basis dafür sind gesammelte Daten, die sie auswerten. Immer schon waren Computer gut darin, Anweisungen exakt ausführen. Für Künstliche Intelligenz (KI) in ihrer heutigen Form fehlten aber lange wichtige Zutaten, die vor etwa 15 Jahren verfügbar wurden: große Mengen an „Trainingsdaten“ im Internet, leistungsstärkere und günstigere Hardware. Erst dadurch wurde die KI zu dem, was wir in den letzten Monaten überall sehen. Relativ neu ist, dass die KI auch selbst Dinge erschaffen kann. Sogenannte „generative KI“ beherrscht eine große Palette an künstlerischen Fähigkeiten – sie schreibt Gedichte, komponiert Musikstücke, zeichnet Landkarten, malt Bilder im Stil von Van Gogh oder erstellt Videoclips.

Der Fréchet Inception Distance Score (FIS) ist eine Metrik zur Bewertung der Qualität von KI-generierten Bildern im Vergleich zu echten Bildern. Ausschlaggebend sind statistische Eigenschaften und Abweichungen.

Quellen

Das Thema in anderen Medien