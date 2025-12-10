Politischer Machtkampf in Hollywood

Friends, Games of Thrones und Harry Potter: Einige der bekanntesten TV- und Filmproduktionen gehören zum Entertainment-Konzern Warner Bros. Bald könnten sie jemand anderem gehören, denn um das Hollywood-Studio ist ein Machtkampf ausgebrochen.

Warner Bros. steht zum Verkauf

Die US-amerikanische Unterhaltungs- und Filmbranche befindet sich seit einigen Jahren in einer Konsolidierungsphase. So übernahm Amazon im Jahr 2022 das Filmstudio MGM für 8,5 Milliarden US-Dollar. Vor wenigen Jahr fusionierte Paramount Pictures mit dem Kinobetreiber National Amusements und der Filmproduktion Skydance zu Paramount Skydance. Finanziert wurde diese Fusion durch Larry Ellison, Gründer des Software-Konzerns Oracle. Dieser spielt auch im jüngsten Deal in der Branche eine tragende Rolle. Es kriselt in Hollywood, während die Tech-Branche genug Cash hat, um ihr Unterhaltungsangebot zu erweitern und deshalb die wichtigen Player am Markt kauft.

Denn mit Warner Bros. Discovery ist das nächste Filmstudio auf der Suche nach einem Käufer. Neben Paramount Skydance soll auch Apple an einer Übernahme interessiert gewesen sein, um sein Streaming-Angebot zu erweitern. Anfang Dezember verkündete Netflix dann, sich mit Warner Bros. auf eine Übernahme zu einem Wert von 82,7 Milliarden US-Dollar geeinigt zu haben. Nicht inkludiert sind die TV-Sender des Konzerns, sondern nur das Studio- und Streaming-Geschäft inklusive HBO Max. „Diese Übernahme wird die Studio-Kapazitäten von Netflix erweitern, sodass das Unternehmen seine Produktionskapazitäten in den USA erheblich ausbauen und langfristig weiter in Originalinhalte investieren kann, was Arbeitsplätze schaffen und die Unterhaltungsindustrie stärken wird“, argumentieren die beiden Partner in einer Aussendung.

Paramount will Netflix überbieten

Diese Übernahme wäre nicht nur die bisher größte für Netflix, sondern auch ein Fall für die Kartellbehörden – sowohl in den USA als auch in Europa. US-Präsident Donald Trump äußerte sich skeptisch, die Übernahme könnte aufgrund des Marktanteils ein Problem werden. Kurz darauf wurden die Karten neu gemischt. Denn drei Tage nach Netflix machte Paramount Skydance ein sogenanntes feindliches Übernahmeangebot. Dabei handelt es sich um ein Angebot gegen den Willen des Vorstands und des Aufsichtsrats, die das Angebot von Netflix offenbar akzeptiert haben.

Paramount bietet mit 108 Milliarden US-Dollar mehr als der andere Interessent und will damit auch die TV-Sender von Warner Bros. übernehmen. Paramount argumentiert in einer Aussendung, mit der Übernahme einen „bedeutenden Konkurrenten zum etablierten Marktführer Netflix und den Branchenriesen Amazon und Disney“ zu schaffen.

Der Schritt von Paramount bringt die Warner-Übernahme auf eine politische Ebene. Denn Larry Ellison gilt als Vertrauter Trumps, und auch die Familie des Präsidenten ist involviert. Sein Schwager Jared Kushner beteiligt sich mit seiner Investmentfirma Affinity Partners an dem Angebot. Wenn die Übernahme von Paramount durchgeht – was auch vom grünen Licht der Trump-Regierung abhängt –, gehört der Trump-Familie also ein Teil des Medienkonzerns. Damit hätte die Politik nicht nur Einfluss auf das Unterhaltungsangebot, sondern auch auf das journalistische Angebot von Warner Bros., etwa beim TV-Sender CNN.

Entscheidung in den nächsten Wochen

Wie geht es nun weiter? Das Angebot von Paramount gilt vorerst 20 Werktage, der Interessent könnte es noch einmal verlängern. Warner Bros. Discovery hat zehn Tage Zeit, darauf zu reagieren. Weder Netflix noch Warner haben sich bisher zum Übernahmeangebot von Paramount geäußert. Nehmen die Aktionär:innen die feindliche Übernahme an, so hat Netflix Anspruch auf eine Aufhebungsgebühr in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar.

Der Machtkampf um einen Unterhaltungskonzern macht deutlich, wie sehr sich die Branche in den vergangenen zehn Jahren gewandelt hat. Streaming-Dienste haben das Verhalten der Konsument:innen nachhaltig verändert. Mit ausbleibenden Einnahmen durch die Kinos steigt der wirtschaftliche Druck. Tech-Konzerne wie Amazon, Apple und Netflix haben sich damit ein weiteres Geschäftsfeld angeeignet und somit noch mehr Einfluss in Wirtschaft und Politik gewonnen – und umgekehrt.