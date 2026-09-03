Lässt die Gesellschaft psychisch erkrankte Mütter im Stich?

Veronika Walpoth

Ja, aber betroffene Frauen werden vielleicht nicht spontan darüber sprechen. Deshalb ist es das Wichtigste, danach zu fragen. Zum Beispiel, ob es Momente gibt, in denen sich die Betroffenen sehr ratlos oder verwirrt fühlen. Das ist etwas anders als bei Psychosen im Allgemeinen: Von Betroffenen mit postpartaler Psychose wird oft berichtet, dass sie Phasen haben, in denen sie sich überhaupt nicht orientieren können, ob räumlich oder mit Gegenständen. Sie wissen dann nicht einmal, wie man ein Wasserglas verwendet. Auch ein Gefühl der Bedrohung kann auftreten. Manche berichten, dass sie das Gefühl haben, ihr Kind ist von einer bösen Macht besetzt oder vom Teufel geschickt worden. Andere, dass sie und ihr Kind in Gefahr sind. Diese paranoiden Gedanken sind immer ein Alarmsignal. Postpartale Psychosen sollten stationär behandelt werden, weil sie für die Betroffenen ein Ausnahmezustand und ein psychiatrischer Notfall sind.