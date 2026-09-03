Lässt die Gesellschaft psychisch erkrankte Mütter im Stich?
Rund um den US-Fall Lindsay Clancy entsteht eine Diskussion über die Versorgungslücke von psychisch erkrankten Müttern. Wie ist die Lage in Österreich? Ein Interview mit Veronika Walpoth, Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin.
- Postpartale Psychosen sind selten, schwer zu erkennen und erfordern eine stationäre Behandlung als psychiatrischer Notfall.
- In Österreich gibt es zu wenige spezialisierte Versorgungsangebote, lange Wartezeiten und mangelnde Bekanntheit der Hilfsangebote.
- Gesellschaftliche Erwartungen und Scham erschweren es betroffenen Müttern, Hilfe zu suchen und offen über ihre Erkrankung zu sprechen.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Postpartale Psychose: 1–3 Fälle pro 1.000 Geburten
- Postpartale Depression: 10–20 % der Mütter betroffen
- -Angsterkrankungen nach Geburt: bis zu 22 % der Mütter
- In Österreich gibt es nur 2 Spezialambulanzen für peripartale Psychiatrie
Eine junge Mutter steht in den USA vor Gericht, weil sie ihre Kinder getötet haben soll. Lindsay Clancys Verteidigung argumentiert, dass sie unter einer postpartalen Psychose litt und nicht ausreichend medizinisch betreut wurde.
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Wie ist die Versorgungslage von psychisch erkrankten Müttern in Österreich, was ist eine postpartale Psychose und welche Verantwortung trägt die Gesellschaft? Die WZ hat bei Veronika Walpoth, Fachärztin für Psychiatrie & psychotherapeutische Medizin, nachgefragt.
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Infos und Quellen
Brauchst du Hilfe?
- Spezialambulanz für peripartale Psychiatrie, Klinik Ottakring: +43 1 49150 8110
- Frühe Hilfen: https://fruehehilfen.at
Gesprächspartner:innen
Veronika Walpoth ist Fachärztin für Psychiatrie & psychotherapeutische Medizin in Wien. Sie arbeitet u. a. in der Spezialambulanz für Psychiatrie in der Klinik Ottakring und unterstützt Mütter und Väter in psychischen Krisen von der Schwangerschaft bis zum ersten Lebensjahr des Kindes.
Begriffe
- Postpartal: Nach der Geburt eines Kindes. Beschreibt in der Medizin den Zeitraum nach der Entbindung, bezogen auf die Mutter
- Peripartalzeit: Zeit der Schwangerschaft und des ersten Lebensjahrs des Kindes
Das Thema in der WZ
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