Amoklauf in Graz: Presserat fordert Opferschutz

Alexander Warzilek

Ich möchte das nicht vorab beurteilen, da die Entscheidung Anfang Juli vom Senat 2 getroffen wird. Es gab Beschwerden zu einem Video, in dem Schüler:innen eskortiert werden. Die Gesichter sind zwar nicht erkennbar, aber es handelt sich um eine Schocksituation – und Jugendliche sind nach dem Ehrenkodex besonders schutzwürdig. Hier ist also abzuwägen, ob die Veröffentlichung noch vom öffentlichen Interesse gedeckt ist. Auch ein weiteres Video, in dem Schüsse zu hören sind, das offenbar in einem nicht direkt betroffenen Klassenzimmer aufgenommen wurde, wurde gemeldet. Zudem wurde ein profil-Artikel über den mutmaßlichen Täter mehrfach gemeldet: Zwei Reporter:innen besuchten dessen Wohnort in der Umgebung von Graz, sprachen mit Nachbar:innen und klingelten bei der Mutter und dem Bruder. Es hat niemand geöffnet, aber auch hier stellt sich die Frage nach der Zumutbarkeit gegenüber einer Familie unter Schock. Ein weiterer gemeldeter Punkt betrifft Zitate aus Postings von Auf1, einem vom Verfassungsschutz als problematisch eingestuften Propagandamedium. Auch dies wirft medienethische Fragen auf.