Der Juni gilt als Pride Month. Das bedeutet: Viele Menschen in Österreich gehen bei Regenbogenparaden auf die Straße, feiern und machen Querness sichtbar. Doch worum geht es bei der Regenbogenparade eigentlich? Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Schatten auf dem Regenbogen

Nach dem Amoklauf in Graz adaptiert die Organisation Vienna Pride ihr Programm. Die Veranstalter:innen veröffentlichten auf ihrem Instagram-Kanal ein Statement zu ihrer Programmänderung: „Aus Respekt und in Gedenken an die Opfer verzichten wir am ersten Tag (13.6.2025) bewusst auf das Musikprogramm und gestalten das Pride Village als stillen, würdevollen Ort. Es wird keine DJ-Sets geben, keine laute Musik. Stattdessen laden wir euch ein, gemeinsam mit uns ein Zeichen zu setzen – für Frieden, für Zusammenhalt, gegen Gewalt.“

Wird es heuer erhöhte Sicherheitsmaßnahmen geben?

Aufgrund des Amoklaufs in Graz und der letztjährigen Terrordrohungen teilt uns die Landespolizeidirektion Wien mit: „Wie bereits in den vergangenen Jahren liegt für Großveranstaltungen eine abstrakt erhöhte Gefahrenlage vor. Eine konkrete Bedrohung besteht aktuell jedoch nicht. Die Polizei wird mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort präsent sein. Die Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit dem Veranstalter und werden laufend an die aktuelle Lage angepasst“.

Eine „abstrakt erhöhte Gefahrenlage“ bedeutet, dass eine allgemeine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Gefahren besteht, ohne dass es konkrete, unmittelbare Hinweise auf einen bevorstehenden Schaden gibt.

Momente des Gedenkens sind schon lange Teil der Pride. Jedes Jahr wird der Paradenzug für eine Minute angehalten. Diese Schweigeminute ist allen gewidmet, die Hassverbrechen, AIDS und anderen Krankheiten zum Opfer gefallen sind. In diesem Jahr wird auch an die Opfer des Amoklaufs in Graz gedacht. Solche Ereignisse zeigen, dass Pride-Veranstaltungen mehr sind als bunte Feiern. Sie haben eine Geschichte, die eng mit dem Kampf um Sicherheit und Sichtbarkeit verbunden ist.

Woher kommen Pride-Veranstaltungen?

Die erste offizielle Pride fand 1970 in New York statt. Sie erinnerte an die Stonewall-Unruhen ein Jahr zuvor. Diese Unruhen waren geprägt von Auseinandersetzungen zwischen queeren Personen und der Polizei. Im New York der 1960er Jahre gab es nur sehr wenige Orte, an denen sich queere Menschen treffen konnten. Die wenigen, die es gab, waren regelmäßig Ziel von Polizeirazzien.

Was ist in Stonewall passiert?

Am 28. Juni 1969 kam es im Szenelokal „Stonewall Inn“ auf der Christopher Street erneut zu einer Polizeirazzia. Doch diesmal wehrten sich die Besucher:innen. Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera gehörten zu den ersten, die andere dazu ermutigten, sich nicht länger vertreiben zu lassen. In den folgenden Tagen solidarisierten sich viele Menschen mit den Protestierenden. Die Auseinandersetzungen dauerten mehrere Tage. Heute gelten die Stonewall-Unruhen als Symbol des queeren Widerstands. In Anlehnung an die Ereignisse in der Christopher Street werden Pride-Veranstaltungen in Ländern wie Deutschland auch Christopher Street Day (CSD) genannt.

Warum braucht es Regenbogenparaden heute noch?

Die Regenbogenparaden feiern die queere Community und zeigen gleichzeitig, dass es weiterhin gesellschaftliche und rechtliche Missstände gibt. Die Paraden verorten sich zwischen Protest und Party.

Weltweit gibt es einen Rückschritt bei den Rechten von LGBTQIA+-Personen. In Ländern wie Polen und Ungarn werden Pride-Veranstaltungen verboten oder eingeschränkt. Auch in Österreich nehmen Angriffe auf queere Menschen zu.

Warum die ganzen Regenbogen?

Die Regenbogenfahne ist das bekannteste Symbol der queeren Community. Sie steht für Sichtbarkeit, Stolz und Vielfalt. Sie wurde 1978 von dem Künstler Gilbert Baker entworfen. Sie soll ein positives Zeichen für die queere Bewegung darstellen. Zuvor wurde oft der rosa Winkel als Symbol verwendet, der ursprünglich zur Stigmatisierung in der NS-Zeit diente. Inzwischen gibt es viele Varianten der Regenbogenfahne wie die „Progress Pride Flag“.

Die Progress Flag mit Erklärung © WZ

Wer darf auf die Pride?

Die Pride steht allen Menschen offen, egal ob queer oder nicht. Auch Allies – also Menschen, die nicht selbst Teil der Community sind, aber ihr Unterstützung zeigen – sind herzlich eingeladen, mitzufeiern. Gleichzeitig ist es gut, sich bewusst zu machen, dass die Pride vor allem ein Raum für queere Erfahrungen und Anliegen ist. Wer als nicht-queere Person teilnimmt, kann das als Gelegenheit nutzen, zuzuhören, dazuzulernen und Solidarität zu zeigen.

Wo und wann finden Pride-Veranstaltungen in Österreich statt?

Wien, 14.6.2025

Linz, 21.6.2025

Graz, 28.6.2025

Steyr, 5.7.2025

Unken, 19.7.2025

Innsbruck, 26.7.2025

Mittersill, 2.8.2025

Salzburg, 6.9.2025

St. Johann im Pongau, 13.9.2025

Kuch, 20.9.2025

Kufstein, 11.10.2025