Prohaska: „Arnautovic müsste in Österreich gratis spielen“

Es ist gerade Hochsaison für Herbert Prohaska. Österreichs Männer-Nationalmannschaft bestreitet die entscheidenden Spiele (14.11. gegen Irland und 17.11. gegen Israel) in der UEFA NationsLeague. Prohaska, 71, wird für den ORF die Leistungen analysieren. Das tut er seit 26 Jahren. Der Jahrhundertfußballer ist in den Wohnzimmern des Landes zu Hause. Mit seinem befehlsartigen „Gute Nacht“ schickt er die Nation nach Spielen sogar kollektiv ins Bett. Wie zufrieden ist der „Chefanalytiker“ eigentlich mit Teamchef Ralf Rangnick? Wie denkt er über das Hickhack um ein neues Nationalstadion? Wie über eine mögliche Rückkehr von Marko Arnautovic in die österreichische Liga? Und ist es richtig oder falsch, dass das Nationalteam gegen Israel antritt – trotz des Gaza-Krieges?

WZ | Gerald Gossmann Sie waren einst ÖFB-Teamchef und analysieren seit einem Vierteljahrhundert Fußballspiele im ORF. Hat es Sie nie gereizt, selbst wieder auf der Trainerbank zu sitzen? Herbert Prohaska Nein, gar nicht. Aber es gibt etwas, das mich fast täglich reizt: Ich würde gerne selbst wieder spielen. Aber Trainer wollte ich keiner mehr sein. Das ist undankbar. Nur Stress und Ärger. Wenn man da drei Spiele verliert, wackelt schon der Trainerstuhl. WZ | Gerald Gossmann Ist das Analysieren im ORF angenehmer? Herbert Prohaska Es ist auf jeden Fall gesünder. Und weil ich außer von Fußball nur von Fußball etwas verstehe, kann ich so meine Erfahrung weitergeben. WZ | Gerald Gossmann Sie sind seit 26 Jahren beim ORF. Sehr lange im Vergleich zu den 17 Jahren als Spieler und den elf Jahren, die Sie als Trainer tätig waren. Was macht das mit Ihrem Bild in der Öffentlichkeit? Herbert Prohaska Wenn Kinder heute mit mir Selfies machen, muss ihnen der Vater davor erklären, dass ich früher Fußballer war. Die kennen mich nur als ORF-Analytiker. Als ich noch für Kelly’s Chips Werbung gemacht habe, ist einmal eine Mutter zu mir gekommen, weil ihr Sohn unbedingt ein Foto haben wollte: mit dem Kelly’s-Mann. WZ | Gerald Gossmann Sie haben Ihre Trainerkarriere mit 45 Jahren beendet. Ralf Rangnick ist 68, kann immer noch nicht aufhören und verdient als Teamchef zwei Millionen Euro im Jahr. Hätten Sie doch weitermachen sollen? Herbert Prohaska Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich damals verdient habe. Es waren noch Schilling, in denen ich bezahlt worden bin. Aber wenn ich damals 500.000 Euro bekommen hätte, wäre ich sehr zufrieden gewesen – da hätten sie mir nichts verdoppeln müssen. WZ | Gerald Gossmann Ist Ihnen Geld gar nicht so wichtig? Herbert Prohaska Ich habe mir jedenfalls nie gemerkt, was ich wo verdient habe. Aber natürlich war einer der Hauptgründe, um als Spieler ins Ausland zu gehen, das Geld. Das war die Basis, um mir in Österreich ein Grundstück zu kaufen und ein Haus zu bauen – ohne Schulden. Heute wäre ich aus finanzieller Sicht schon gerne Trainer. Zehn Jahre auf gutem Niveau und du kannst deine ganze Familie plus Enkelkinder versorgen. WZ | Gerald Gossmann Wie zufrieden sind Sie mit Teamchef Rangnick? Herbert Prohaska Wir waren bei der EM-Endrunde. Wir waren bei der WM. Wir sind gut unterwegs in der Nations League. Er ist sein Geld wert. Und ich gehe auch davon aus, dass der ÖFB mit der Gehaltsverdoppelung kein Risiko eingegangen ist, weil das Geld auch wieder eingenommen wird. Haben mehr erwartet - die österreichische Nationalmannschaft kann besser spielen Prohaska über die WM WZ | Gerald Gossmann Das Abschneiden bei der WM wurde im Land zwiespältig gesehen. Ihre Meinung: Erfolg oder nicht? Herbert Prohaska Österreich war erstmals seit 28 Jahren wieder bei einer WM. Das ist grundsätzlich ein Erfolg. Aber: Wir alle haben uns trotzdem mehr erwartet. Die österreichische Nationalmannschaft kann viel besser spielen. Wir haben es nicht geschafft, aggressives Pressing zu zeigen und viele Chancen zu kreieren. Das kleine Ziel haben wir zumindest erreicht: die K.-o.-Phase. Wir haben gegen die zwei Finalisten gespielt. Da war es schwer. WZ | Gerald Gossmann Rangnick gestand ein, den Spielern zu viele Freiheiten gewährt zu haben. Sie durften Golf spielen und lange Ausflüge machen. Ein Fehler? Herbert Prohaska Ich hätte das nicht zugelassen. Vielleicht ist das jetzt oldschool, aber mein Ansatz wäre gewesen: Kinder, wir fahren nach Amerika, um zu arbeiten. Da gibt es nichts anderes. Ein Journalist kann ja dort auch nicht den ganzen Tag am Pool liegen, sondern muss seine Texte schreiben. Außerdem: Fußballprofis, die noch nie bei einer WM waren, werden sich doch fünf Wochen ausschließlich auf Fußball konzentrieren können. WZ | Gerald Gossmann Wie haben Sie das als Teamchef bei der WM 1998 in Frankreich gehandhabt? Herbert Prohaska Der Toni Polster hat damals angeregt, dass Frauen und Kinder mitfahren dürfen. Er hat gesagt: Wenn ich in der Früh meine Kinder drücken kann, dann gibt mir das Kraft. Darauf habe ich gesagt: Aber was ist, wenn dein Kind vorm Match vierzig Grad Fieber hat, wie schaut es dann mit deiner Konzentration aus? Ich hätte mir mörderische Sorgen um mein Kind gemacht. Da wäre der Fußball in den Hintergrund gerückt. Meine Frau hätte mir das deshalb nie gesagt. Sie meinte: Du kannst ihnen aus Frankreich eh nicht helfen und musst dich konzentrieren. WZ | Gerald Gossmann Waren Sie generell streng als Trainer? Herbert Prohaska Nein. Ich habe auch niemandem das Rauchen verboten, weil ich selbst Raucher bin. Nur einmal hat der Toni Polster im Bus geraucht, wo es verboten war. Er hätte vorm Bus rauchen können, aber nicht drinnen. WZ | Gerald Gossmann Wie finden Sie die Rolle von Rangnick im ÖFB – etwa, dass er sich mit den Landesfürsten anlegt? Herbert Prohaska Das war schon zu meiner Zeit so, dass die Landesfürsten überall mitreden wollten. Ich glaube aber gar nicht, dass sich Rangnick noch mit ihnen anlegt, sondern sie mittlerweile ignoriert. Ich möchte das Stadion selbst abreißen Prohaska über das Ernst-Happel-Stadion WZ | Gerald Gossmann Ist es gut, dass Rangnick nicht nur Trainer sein will, sondern sich überall einbringt? Herbert Prohaska Er war immer so. Hoffenheim und Leipzig hat er dadurch von ganz unten nach oben gebracht. Und ich finde es gut, dass er sich für ein modernes Stadion in Wien einsetzt – das wäre schon längst fällig.