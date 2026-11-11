Prohaska: „Arnautovic müsste in Österreich gratis spielen“
- Von
- Gerald Gossmann
Herbert Prohaska analysiert seit 26 Jahren Fußball im TV. Ein Gespräch über den Einfluss von Ralf Rangnick, seinen Wunsch, das Happel-Stadion selbst abzureißen und die Frage, ob man gegen Israel noch antreten soll.
Es ist gerade Hochsaison für Herbert Prohaska. Österreichs Männer-Nationalmannschaft bestreitet die entscheidenden Spiele (14.11. gegen Irland und 17.11. gegen Israel) in der UEFA NationsLeague. Prohaska, 71, wird für den ORF die Leistungen analysieren. Das tut er seit 26 Jahren. Der Jahrhundertfußballer ist in den Wohnzimmern des Landes zu Hause. Mit seinem befehlsartigen „Gute Nacht“ schickt er die Nation nach Spielen sogar kollektiv ins Bett. Wie zufrieden ist der „Chefanalytiker“ eigentlich mit Teamchef Ralf Rangnick? Wie denkt er über das Hickhack um ein neues Nationalstadion? Wie über eine mögliche Rückkehr von Marko Arnautovic in die österreichische Liga? Und ist es richtig oder falsch, dass das Nationalteam gegen Israel antritt – trotz des Gaza-Krieges?
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Infos und Quellen
Gesprächspartner
- Herbert Prohaska, 71 Jahre alt, wurde zu Österreichs Jahrhundertfußballer gewählt. Er spielte in seiner Karriere für Austria Wien, Inter Mailand und AS Rom. Als Trainer wurde er mit der Wiener Austria Meister und qualifizierte sich mit der österreichischen Männer-Nationalmannschaft für die WM 1998 in Frankreich. Kurz darauf beendete er seine Trainerkarriere. Seit dem Jahr 2000 ist er ORF-Experte bei Fußballspielen. Prohaska stammt aus einfachen Verhältnissen und wuchs in Wien-Simmering auf. Er ist gelernter Automechaniker, verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter. Mit seiner Familie lebt er schon seit Jahrzehnten in Klosterneuburg.
Daten und Fakten
- Österreichs Nationalmannschaft spielt in den nächsten Tagen um den Aufstieg in die Nations-League-Liga A.
- Derzeit ist man mit 8 Punkten Tabellenführer vor Kosovo (5), Irland (5) und Israel (2).
- Der ORF überträgt beide Spiele live: am Samstag, dem 14.11., gegen Irland und am Dienstag, dem 17.11., gegen Israel, jeweils um 20:15.