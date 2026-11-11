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Prohaska: „Arnautovic müsste in Österreich gratis spielen“

8 Min
Bildcollage von Herbert Prohaska
Herbert Prohaska im WZ-Interview
© Illustration: WZ, Bildquelle: Getty Images

Herbert Prohaska analysiert seit 26 Jahren Fußball im TV. Ein Gespräch über den Einfluss von Ralf Rangnick, seinen Wunsch, das Happel-Stadion selbst abzureißen und die Frage, ob man gegen Israel noch antreten soll.

Es ist gerade Hochsaison für Herbert Prohaska. Österreichs Männer-Nationalmannschaft bestreitet die entscheidenden Spiele (14.11. gegen Irland und 17.11. gegen Israel) in der UEFA NationsLeague. Prohaska, 71, wird für den ORF die Leistungen analysieren. Das tut er seit 26 Jahren. Der Jahrhundertfußballer ist in den Wohnzimmern des Landes zu Hause. Mit seinem befehlsartigen „Gute Nacht“ schickt er die Nation nach Spielen sogar kollektiv ins Bett. Wie zufrieden ist der „Chefanalytiker“ eigentlich mit Teamchef Ralf Rangnick? Wie denkt er über das Hickhack um ein neues Nationalstadion? Wie über eine mögliche Rückkehr von Marko Arnautovic in die österreichische Liga? Und ist es richtig oder falsch, dass das Nationalteam gegen Israel antritt – trotz des Gaza-Krieges?

WZ | Gerald Gossmann
Sie waren einst ÖFB-Teamchef und analysieren seit einem Vierteljahrhundert Fußballspiele im ORF. Hat es Sie nie gereizt, selbst wieder auf der Trainerbank zu sitzen?
Herbert Prohaska
Nein, gar nicht. Aber es gibt etwas, das mich fast täglich reizt: Ich würde gerne selbst wieder spielen. Aber Trainer wollte ich keiner mehr sein. Das ist undankbar. Nur Stress und Ärger. Wenn man da drei Spiele verliert, wackelt schon der Trainerstuhl.
WZ | Gerald Gossmann
Ist das Analysieren im ORF angenehmer?
Herbert Prohaska
Es ist auf jeden Fall gesünder. Und weil ich außer von Fußball nur von Fußball etwas verstehe, kann ich so meine Erfahrung weitergeben.
WZ | Gerald Gossmann
Sie sind seit 26 Jahren beim ORF. Sehr lange im Vergleich zu den 17 Jahren als Spieler und den elf Jahren, die Sie als Trainer tätig waren. Was macht das mit Ihrem Bild in der Öffentlichkeit?
Herbert Prohaska
Wenn Kinder heute mit mir Selfies machen, muss ihnen der Vater davor erklären, dass ich früher Fußballer war. Die kennen mich nur als ORF-Analytiker. Als ich noch für Kelly’s Chips Werbung gemacht habe, ist einmal eine Mutter zu mir gekommen, weil ihr Sohn unbedingt ein Foto haben wollte: mit dem Kelly’s-Mann.
WZ | Gerald Gossmann
Sie haben Ihre Trainerkarriere mit 45 Jahren beendet. Ralf Rangnick ist 68, kann immer noch nicht aufhören und verdient als Teamchef zwei Millionen Euro im Jahr. Hätten Sie doch weitermachen sollen?
Herbert Prohaska
Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich damals verdient habe. Es waren noch Schilling, in denen ich bezahlt worden bin. Aber wenn ich damals 500.000 Euro bekommen hätte, wäre ich sehr zufrieden gewesen – da hätten sie mir nichts verdoppeln müssen.
WZ | Gerald Gossmann
Ist Ihnen Geld gar nicht so wichtig?
Herbert Prohaska
Ich habe mir jedenfalls nie gemerkt, was ich wo verdient habe. Aber natürlich war einer der Hauptgründe, um als Spieler ins Ausland zu gehen, das Geld. Das war die Basis, um mir in Österreich ein Grundstück zu kaufen und ein Haus zu bauen – ohne Schulden. Heute wäre ich aus finanzieller Sicht schon gerne Trainer. Zehn Jahre auf gutem Niveau und du kannst deine ganze Familie plus Enkelkinder versorgen.
WZ | Gerald Gossmann
Wie zufrieden sind Sie mit Teamchef Rangnick?
Herbert Prohaska
Wir waren bei der EM-Endrunde. Wir waren bei der WM. Wir sind gut unterwegs in der Nations League. Er ist sein Geld wert. Und ich gehe auch davon aus, dass der ÖFB mit der Gehaltsverdoppelung kein Risiko eingegangen ist, weil das Geld auch wieder eingenommen wird.
Haben mehr erwartet - die österreichische Nationalmannschaft kann besser spielen
Prohaska über die WM
WZ | Gerald Gossmann
Das Abschneiden bei der WM wurde im Land zwiespältig gesehen. Ihre Meinung: Erfolg oder nicht?
Herbert Prohaska
Österreich war erstmals seit 28 Jahren wieder bei einer WM. Das ist grundsätzlich ein Erfolg. Aber: Wir alle haben uns trotzdem mehr erwartet. Die österreichische Nationalmannschaft kann viel besser spielen. Wir haben es nicht geschafft, aggressives Pressing zu zeigen und viele Chancen zu kreieren. Das kleine Ziel haben wir zumindest erreicht: die K.-o.-Phase. Wir haben gegen die zwei Finalisten gespielt. Da war es schwer.
WZ | Gerald Gossmann
Rangnick gestand ein, den Spielern zu viele Freiheiten gewährt zu haben. Sie durften Golf spielen und lange Ausflüge machen. Ein Fehler?
Herbert Prohaska
Ich hätte das nicht zugelassen. Vielleicht ist das jetzt oldschool, aber mein Ansatz wäre gewesen: Kinder, wir fahren nach Amerika, um zu arbeiten. Da gibt es nichts anderes. Ein Journalist kann ja dort auch nicht den ganzen Tag am Pool liegen, sondern muss seine Texte schreiben. Außerdem: Fußballprofis, die noch nie bei einer WM waren, werden sich doch fünf Wochen ausschließlich auf Fußball konzentrieren können.
WZ | Gerald Gossmann
Wie haben Sie das als Teamchef bei der WM 1998 in Frankreich gehandhabt?
Herbert Prohaska
Der Toni Polster hat damals angeregt, dass Frauen und Kinder mitfahren dürfen. Er hat gesagt: Wenn ich in der Früh meine Kinder drücken kann, dann gibt mir das Kraft. Darauf habe ich gesagt: Aber was ist, wenn dein Kind vorm Match vierzig Grad Fieber hat, wie schaut es dann mit deiner Konzentration aus? Ich hätte mir mörderische Sorgen um mein Kind gemacht. Da wäre der Fußball in den Hintergrund gerückt. Meine Frau hätte mir das deshalb nie gesagt. Sie meinte: Du kannst ihnen aus Frankreich eh nicht helfen und musst dich konzentrieren.
WZ | Gerald Gossmann
Waren Sie generell streng als Trainer?
Herbert Prohaska
Nein. Ich habe auch niemandem das Rauchen verboten, weil ich selbst Raucher bin. Nur einmal hat der Toni Polster im Bus geraucht, wo es verboten war. Er hätte vorm Bus rauchen können, aber nicht drinnen.
WZ | Gerald Gossmann
Wie finden Sie die Rolle von Rangnick im ÖFB – etwa, dass er sich mit den Landesfürsten anlegt?
Herbert Prohaska
Das war schon zu meiner Zeit so, dass die Landesfürsten überall mitreden wollten. Ich glaube aber gar nicht, dass sich Rangnick noch mit ihnen anlegt, sondern sie mittlerweile ignoriert.
Ich möchte das Stadion selbst abreißen
Prohaska über das Ernst-Happel-Stadion
WZ | Gerald Gossmann
Ist es gut, dass Rangnick nicht nur Trainer sein will, sondern sich überall einbringt?
Herbert Prohaska
Er war immer so. Hoffenheim und Leipzig hat er dadurch von ganz unten nach oben gebracht. Und ich finde es gut, dass er sich für ein modernes Stadion in Wien einsetzt – das wäre schon längst fällig.
WZ | Gerald Gossmann
Der zuständige Wiener Sportstadtrat Peter Hacker sieht das ein wenig anders.
Herbert Prohaska
Ich weiß, wie es uns bei Länderspielen geht. Wir stehen bei unseren Analysen zuerst unten auf dem Feld und dann muss ich 3000 Stufen in unsere Fernsehkabine raufgehen. Jedes Mal, wenn ich da oben angekommen bin, möchte ich das Stadion selbst abreißen, weil ich kurz vorm Herzinfarkt bin.
WZ | Gerald Gossmann
Hacker sagt: Erst einmal werden „die Häusl“ im Stadion saniert.
Herbert Prohaska
Und ich sage: Das ist ein verschwendetes Geld. In vielen Ländern stehen neue, topmoderne Stadien. Wir haben nicht nur das Happel-Stadion, sondern auch die Wiener Stadthalle, die alles andere als modern ist. Ich weiß, dass das alles einen Haufen Geld kostet. Aber ein modernes Stadion im Prater wäre so wichtig.
WZ | Gerald Gossmann
Die Stadt Wien hat die Stadien von Austria und Rapid mit je 26 Millionen Euro subventioniert und der finanziell angeschlagenen Austria das geförderte Stadion zuletzt um 40 Millionen wieder abgekauft. Hätte man gleich eine Arena bauen sollen, in der dann beide Klubs und das Nationalteam spielen?
Herbert Prohaska
Austria und Rapid wollen nicht in einem Stadion spielen. Da wären viele Proteste gekommen. Aber dann hätte die Stadt Wien sagen müssen: Okay, dann können wir nicht jedem von euch das Stadion mitfinanzieren! In Rom und Mailand spielen auch zwei Klubs im Stadion. Also wäre es auch in Wien gegangen.
WZ | Gerald Gossmann
Österreichs Fußball steckt im Umbruch. Stars wie Alaba, Arnautovic, Sabitzer hören auf. Gleichwertiger Ersatz ist vor allem in der Offensive nicht in Sicht. Ein Problem?
Herbert Prohaska
In Österreich werden die Fußballer gut ausgebildet. Aber: Uns fehlen Flügelstürmer, die schnell sind, gut flanken und dribbeln können. Im Moment haben wir viele gute Spieler im Ausland wie den Laimer, die von hinten kommen. Aber in der Offensive kann man Sabitzer und Arnautovic nur schwer ersetzen.
Herbert Prohaska
Arnautovic, mittlerweile 37 Jahre alt, spielt nach seinem Nationalteam-Abschied derzeit in Belgrad, eine Rückkehr nach Österreich steht im Raum. Wem könnte er helfen?
Herbert Prohaska
Ich weiß nicht so wirklich. Er müsste in Österreich wahrscheinlich gratis spielen – weil die Gagen, die er bisher bekommen hat, kann sich hier keiner leisten.
WZ | Gerald Gossmann
Es wurde gemunkelt, dass Sie als ORF-Experte nach der WM aufhören. Warum doch geblieben?
Herbert Prohaska
In den Zeitungen wurde schon mein Nachfolger gehandelt. Ich habe aber nie gesagt, dass ich aufhöre. Es war nur so, dass nach der WM mein Vertrag ausgelaufen ist. Und ich wusste nicht, ob ich weitermache: Wenn mir der ORF keinen Vertrag mehr gibt, muss ich aufhören. Aber der ORF hat mir einen neuen Vertrag bis zur nächsten Europameisterschaft 2028 gegeben. Auch aus gutem Grund. Ich bin hier seit 26 Jahren dabei und habe in dieser langen Zeit mit niemandem dort einen Streit gehabt.
WZ | Gerald Gossmann
Der ORF Sport will moderner, jünger, weiblicher werden …
Herbert Prohaska
… aber jung garantiert dir nichts. Ein Junger kann genauso schlecht sein wie ein Alter. Es braucht eine gute Mischung. Und außerdem: Alt bin im ORF mittlerweile eh nur ich.
Das sind Sportler, die haben den Krieg nicht angefangen.
Prohaska über Proteste gegen eine Teilnahme Israels an UEFA-Wettbewerben
WZ | Gerald Gossmann
Ihr nächster Einsatz als ORF-Experte ist beim Spiel am kommenden Dienstag gegen Israel. Das irische Nationalteam überlegte, aus Protest gegen den Gaza-Krieg nicht anzutreten. Österreich tritt an. Richtig oder falsch?
Herbert Prohaska
Ich finde es richtig. Der Sport soll von der Politik getrennt sein. Das gelingt nicht überall. Aber im Tennis spielen auch die Russen mit. Das sind Sportler, die haben den Krieg nicht angefangen.
WZ | Gerald Gossmann
Wie blicken Sie auf die heutige Welt?
Herbert Prohaska
Die Welt hat sich verändert. Das beginnt schon beim Handy. Ich habe den Eindruck: Viele Menschen können ohne Handy gar nicht mehr leben.
WZ | Gerald Gossmann
Haben Sie kein Smartphone?
Herbert Prohaska
Doch. Meine Frau gibt mir immer ihr altes, wenn sie sich ein neues kauft. Aber wenn ich damit nur telefonieren könnte, wäre ich glücklich. Manchmal schreibe ich SMS. Aber bei Social Media bin ich überhaupt nicht dabei. Ich ernte regelmäßig großes Gelächter, wenn mich jemand kontaktieren will, weil ich dann immer sage: Ich habe keine Mailadresse!
WZ | Gerald Gossmann
Das klingt nach einer bewussten Entscheidung.
Herbert Prohaska
Meine Tochter hat mir vor vielen Jahren eine Mailadresse eingerichtet, auf einem Gerät, das so groß wie ein Fernseher war. Ich habe dann gesagt: Ich kenne mich damit aber nicht aus. Also ist sie einmal pro Woche gekommen und wollte mir helfen. Nach vier Tagen haben wir das erste Mal nachgeschaut, da hatte ich 80 Mails. Ich habe dann beschlossen: Es gibt keine Mails.
WZ | Gerald Gossmann
Gibt es trotzdem etwas, um das Sie die heutige Jugend beneiden?
Herbert Prohaska
Um ihr Alter. Wäre ich heute wieder 20, hätte ich noch viele Jahre vor mir. Ich könnte wieder Fußball spielen, was ich am liebsten gemacht habe. Und: Ich würde als Fußballprofi dann schon in Euro bezahlt.

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Infos und Quellen

Gesprächspartner

  • Herbert Prohaska, 71 Jahre alt, wurde zu Österreichs Jahrhundertfußballer gewählt. Er spielte in seiner Karriere für Austria Wien, Inter Mailand und AS Rom. Als Trainer wurde er mit der Wiener Austria Meister und qualifizierte sich mit der österreichischen Männer-Nationalmannschaft für die WM 1998 in Frankreich. Kurz darauf beendete er seine Trainerkarriere. Seit dem Jahr 2000 ist er ORF-Experte bei Fußballspielen. Prohaska stammt aus einfachen Verhältnissen und wuchs in Wien-Simmering auf. Er ist gelernter Automechaniker, verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter. Mit seiner Familie lebt er schon seit Jahrzehnten in Klosterneuburg.

Daten und Fakten

  • Österreichs Nationalmannschaft spielt in den nächsten Tagen um den Aufstieg in die Nations-League-Liga A.
  • Derzeit ist man mit 8 Punkten Tabellenführer vor Kosovo (5), Irland (5) und Israel (2).
  • Der ORF überträgt beide Spiele live: am Samstag, dem 14.11., gegen Irland und am Dienstag, dem 17.11., gegen Israel, jeweils um 20:15.

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