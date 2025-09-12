„Protest ist ein gesellschaftliches Grundrauschen“
Proteste werden oft belächelt – bis sie Regime stürzen. Der deutsche Protestforscher Tareq Sydiq erklärt, warum wir unsere Erwartungshaltung gegenüber Protesten ändern müssen und warum wir so gerne die Autokratisierungserfolge im Westen schönreden.
Viele bleiben auch lange dran, wenn Protest zur Identitätsfrage wird.Tareq Sydiq
Zivilgesellschaft kann Druck machen, damit eine Autokratisierung nicht passiertTareq Sydiq
Infos und Quellen
Genese
Solmaz Khorsand beschäftigt sich schon lange in ihrer Arbeit mit Protesten weltweit. Für den Podcast „Ganz offen gesagt“ und die WZ wollte sie mit dem deutschen Protestforscher Tareq Sydiq, der jüngst ein Buch veröffentlicht hat, darüber sprechen.
Interviewpartner
- Tareq Sydiq ist Protestforscher am Zentrum für Konfliktforschung in Marburg. Der promovierte Politikwissenschaftler beschäftigt sich mit Protestbewegungen weltweit und forschte hierzu in Iran, Japan, Pakistan und England.
- Buch: Die neue Protestkultur, hanserblau, 2024
Daten und Fakten
- Das im Jahr 2023 veröffentlichte Programm „Project 2025“, entworfen von der rechtskonservativen Denkfabrik Heritage Foundation, zielt darauf ab, den US-Staatsapparat radikal umzubauen und die Macht des US-Präsidenten Donald Trump massiv auszuweiten. Im Programm werden u. a. eine härtere Migrationspolitik mit Massendeportationen, die Abschaffung von Diversitäts-Programmen und die verstärkte Förderung fossiler Brennstoffe beschrieben. Laut dem Time-Magazine sollen fast zwei Drittel der bisherigen Erlasse direkt oder indirekt aus Project 2025 stammen.
- Seit zehn Monaten demonstrieren viele vor allem junge Menschen in Serbien regelmäßig gegen die Regierung von Präsident Aleksandar Vučić und fordern Neuwahlen. Sie werfen der Regierung Misswirtschaft und Korruption vor. Auslöser der Proteste war der Einsturz des renovierten Vordaches in Novi Sad, bei dem 16 Menschen getötet wurden. Die Regierung geht zunehmend gewaltbereiter gegen die Protestierenden vor.
- In Israel nehmen die Proteste gegen die Regierung zu. Im August beteiligten sich landesweit fast eine halbe Million Menschen an Streiks und Protestaktionen. Sie forderten die Freilassung der Geiseln und ein Ende des Israel-Hamas-Krieges. Mehrere wichtige Verkehrsachsen wurden blockiert, während in Jerusalem und Tel Aviv zahlreiche Geschäfte geschlossen blieben.
- Autokratisierung: Von Autokratisierung spricht man, wenn demokratische Strukturen und Grundrechte schrittweise abgebaut werden, während Einzelpersonen oder Gruppen an Macht dazugewinnen.
