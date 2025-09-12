„Protest ist ein gesellschaftliches Grundrauschen“

Tareq Sydiq

Es ist immer leichter, mit dem Finger auf andere zu zeigen als auf sich selbst. Wenn das in Deutschland passieren würde, wäre ich auch nicht so optimistisch, dass die Analyse so klar wäre. Die Frage hier ist immer: Wie nah steht man dem Ganzen eigentlich? Es ist natürlich immer leichter zu sagen, dass die Lage woanders eskaliert. Manchmal mag das auch übertrieben sein und überschätzt die Dynamik in anderen Ländern, weil man letztlich nur diese punktuelle Medienberichterstattung hat. Doch je näher es kommt, desto eher neigt man dazu, das wegzudifferenzieren. Dann sagt man schnell: Hier findet zwar eine Autokratisierung statt, aber die Zivilgesellschaft geht ja auf die Straße, also ist es weiterhin eine Demokratie. Bei solchen Aussagen zittere ich ein wenig, weil die Frage, ob es sich um eine Demokratie oder Autokratie handelt, entscheidet sich letztlich institutionell.