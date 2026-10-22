Die Ausschreitungen in Frankreich fingen als lokaler Schulprotest in einem Vorort von Paris an. Vor rund einem Monat blockierten Schüler:innen und Lehrer:innen ihre Gesamtschule „Antoine-de-Saint-Exupéry“, um für bessere Lernbedingungen zu protestieren.

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„Manche Schulen haben nicht genügend Sessel und die Schüler:innen müssen im Unterricht stehen. In manchen Schulen gibt es eine Rattenplage. Und die meisten Schulen in Frankreich haben nicht genügend Lehrer:innen. Wir hatten zum Beispiel monatelang kein Lehrpersonal in mehreren Fächern“, erklärt Theaterstudentin Marie, die an den Protesten teilgenommen hat.

Mittlerweile haben sich noch mehr Menschen der Protestbewegung angeschlossen und mit ihnen sind auch mehr Forderungen hinzugekommen. Feuerwehrleute beklagen unzumutbare Arbeitsbedingungen, Geringverdiener:innen fordern finanzielle Entlastung angesichts der drastisch gestiegenen Lebenshaltungskosten und Landwirt:innen wollen den Abbau von Bürokratie und Schutz vor billigen Importen.

Und so wurde den Schüler:innen immer mehr die Deutungshoheit entrissen. Nicht nur, weil sich so viele andere Gruppen angeschlossen haben, sondern auch, weil sich die Medienlandschaft auf die Gewalt fokussiert. Darauf machen rund 780 Journalismus-Student:innen in einem offenen Brief aufmerksam. Sie kritisieren die Berichterstattung, die die Sachbeschädigung in den Vordergrund stellt und die Student:innenproteste sowie Polizeigewalt ignoriert.

Das französische Medienobservatorium ACRIMED berichtet, dass die Nachrichtensendungen von France 2 zwischen dem 28. September und dem 1. Oktober 75 Prozent der Sendezeit der Sachbeschädigung widmeten. Dem gegenüber standen 8 Prozent, die sich auf die Forderungen der Schüler:innen bezogen.

Es liegt auf der Hand, dass verwüstete Innenstädte und eine randalierende Menschenmenge mehr Quote bringen als friedliche Protestant:innen. Aber wie so oft ist es eine verhältnismäßig kleine, sehr laute Gruppe, die die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zieht. Besonders die Szenen, die sich in der Nacht am 17. Oktober ereigneten, waren martialisch. Geschäfte wurden geplündert und Häuser abgebrannt.

Das hat mit den eigentlichen Protesten nichts zu tun. Austauschstudent, anonym

Anhand der Zahlen kann man jedoch erkennen, dass viele der Aggressor:innen die Schule wahrscheinlich gar nicht mehr besuchen. 2500 Menschen wurden vergangenes Wochenende in Gewahrsam genommen. Davon sind etwa 80 Prozent Männer, zwischen 18 und 30 Jahre alt.

„Das hat mit den eigentlichen Protesten nichts zu tun. Und es ist auch nur eine kleine Gruppe, die so gewalttätig ist“, sagt ein Austauschstudent im Zuge einer Straßenumfrage. Besonders die Medien würden einen schlechten Job machen, denn unter all den gewaltvollen Bildern gehe der eigentliche Sinn der Demonstrationen unter.

Jetzt wird nicht mehr über das verkümmerte Staatsbudget, die damit einhergehenden Einsparungen und die daraus resultierenden prekären Lebensumstände in Frankreich gesprochen. Stattdessen wird diskutiert, ob die Randalierer und Plünderer Linksextremist:innen oder Ausländer:innen sind.

Politiker:innen und Aktivist:innen aus ganz Europa instrumentalisieren die Proteste, um gegen die vermeintlich zu lasche Migrationspolitik Stimmung zu machen. „Mit der Migration der vergangenen Jahre wurden auch Haltungen und Konflikte nach Europa getragen, die nicht unsere sind“, schreibt Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) auf X.

Die populistischen Spindoktoren haben damit Erfolg: „Wir haben bei jedem Fußballspiel von Paris Saint Germain brennende Mülltonnen. Aber so schlimm wie jetzt war es noch nie. Die Lösung ist, die Migration zu stoppen“, sagt ein Passant in Paris, der im Finanzwesen arbeitet und aufgrund seiner Stellung anonym bleiben möchte.

Die Deutungshoheit ist den Schüler:innen entrissen worden. Einerseits durch gewalttätige Randalierer:innen, durch Medien, die sich nur auf die Zerstörung konzentrieren und Politiker:innen, die die Bilder für ihre Agenda nutzen. Ganz Europa schaut auf Frankreich. Nur nicht mehr, wegen den Schüler:innen.