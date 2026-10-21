Proteste in Paris: Die Ebbe vor der Wut
- Von
- Mario Pichler
Nächsten Samstag droht die nächste Protestwelle über Paris einzubrechen. Wie geht es den Bewohner:innen der französischen Hauptstadt? Wir sind vor Ort.
- Die ursprünglich friedlichen Schülerproteste in Paris eskalierten zu gewaltsamen Ausschreitungen mit Plünderungen und Polizeigewalt.
- Viele Menschen wurden verletzt oder festgenommen, darunter eine 17-Jährige, die durch ein Gummigeschoss ein Auge verlor.
- Die Regierung setzt auf Repression wie Ausgangssperren, doch viele fordern stattdessen schnelle politische Lösungen.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Über 100.000 Menschen protestierten am vergangenen Wochenende in Paris.
- Rund 150 Zivilist:innen wurden an einem Tag verletzt, etwa 850 festgenommen.
- Ausgangssperren in mehreren Städten, z.B. Platz der Republik von 23:00 bis 6:00 Uhr.
- Für nächsten Samstag sind weitere Proteste, auch von Gelbwesten, angekündigt.
Paris: An den Straßen stehen ausgebrannte Autowracks, am Asphalt klebt eine dicke Schicht geschmolzenen Plastiks, und Holzplatten ersetzen die eingeschlagenen Glasscheiben der Schaufenster duzender Geschäfte. Die friedlichen Proteste von Schüler:innen, die für bessere Lernbedingungen eintraten, mutierten zu einer Welle an Gewalt, die mittlerweile über das eigentliche Ziel hinausschießt.
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„Ich finde es großartig, was wir hier machen. Es ist Teil der französischen Kultur, so zu protestieren. Denn das ist keine wirkliche Gewalt. Die echte Gewalt geht vom Staat aus, der Schulen und Krankenhäuser kaputtspart“, sagt uns ein Mathematiklehrer am Platz der Republik.
Hinter ihm steht „Marianne“, eine Statue, die die Nation verkörpern soll. In ihrer rechten Hand hält sie einen Olivenzweig, ein Zeichen des Friedens, in den wolkenbedeckten Himmel. Am Sockel des Monuments sind Bronzereliefs befestigt, die die Episoden der französischen Geschichte darstellen.
Mittlerweile zieren die Symbolfigur Frankreichs weitere Assets, die um ein Vielfaches aussagekräftiger sind, als es ein Olivenzweig oder Reliefs je sein könnten. Parolen in bunten Farben rufen zum Protest gegen die Regierung auf, Steinplatten des Sockels sind zertrümmert, die Augen der steinernen Engel geschwärzt. Vor wenigen Tagen spielten sich rund um das Denkmal Szenen ab, die für viele der befragten Passant:innen aber doch zu weit gehen.
Vergangenes Wochenende zogen über 100.000 Menschen in Paris durch die Straßen. Am Rande der zum Großteil friedlichen Proteste wurden Geschäfte geplündert und Autos angezündet. Zugleich kam es zu massiver Polizeigewalt gegenüber den Demonstrant:innen.
Eine 17-jährige erblindete auf einem Auge, nachdem sie ein Gummigeschoss getroffen hat. Es wurden Tränengas- und Blendgranaten gegen Menschenmassen eingesetzt, weswegen unbeteiligte Personen gesundheitliche Schäden davontrugen. An einem Tag wurden rund 150 Zivilist:innen verletzt, etwa 850 wurden festgenommen.
Tourist:innen, die die Zeugnisse der Ausschreitungen fotografieren, werden von vorbeigehenden Bewohner:innen mit „Welcome to Paris“ oder „Vive la France“ begrüßt. Resigniert gehen die Einheimischen an den hämmernden Handwerkern, die die Reparaturarbeiten begonnen haben, ihrem Alltag nach, als ob die aus der Fassung gerissenen Rollläden der Geschäfte etwas ganz Normales wären.
Die Regierung muss etwas tun, und zwar sehr schnell.Anonym
Einen Moment später entschuldigt sich eine Frau im Gespräch mit uns, den Tränen nahe, für ihr Heimatland: „Wenn man von der Größe Frankreichs spricht, fragt man sich heute, wo sie geblieben ist. Die Regierung muss etwas tun, und zwar sehr schnell. Sie muss diese Wut besänftigen oder etwas anderes unternehmen. Aber es muss etwas geschehen. Repression war noch nie eine Antwort.“
Aber genau das hat sich aus Sicht des französischen Innenministers bewährt. Die punktuellen Ausgangssperren in mehreren französischen Städten wurden verlängert. In der Nacht auf Dienstag durfte beispielsweise der Platz der Republik zwischen 23:00 und 6:00 Uhr nicht betreten werden. Für einen Filialleiter, der für mehrere der geplünderten Geschäfte verantwortlich ist, ist das nur Augenauswischerei.
Er rechnet damit, dass das nächste Wochenende noch deutlich schlimmer sein wird. „Für nächsten Samstag haben sich auch noch die Gelbwesten angekündigt, dann geht das alles wieder von vorne los. Jede Woche gibt es Proteste hier und wir wissen, dass Gewalt damit einhergehen wird. Die Menschen werden tun, was sie wollen.“
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Am Wochenende kam es in Frankreich zu landesweiten Protesten. Menschen demonstrierten gegen die hohen Lebenserhaltungskosten und Missstände im Bildungssystem. Am 5. November ist der nächste Protest geplant. WZ-Redakteur:innen Mario Pichler und Anna Jandrisevits sind vor Ort. Nachdem die Regierung Sparmaßnahmen ankündigte, um das hohe Staatsdefizit zu bekämpfen, blockierten Jugendliche Hunderte Bildungseinrichtungen im ganzen Land. Vergangenes Wochenende erfuhr der ursprüngliche Schülerprotest breiteren Zulauf durch Erwachsene, die vor allem die immer höher werdenden Lebenserhaltungskosten thematisieren.
- Die Gelbwesten-Bewegung ist die Antwort auf die im Jahr 2018 geplante Ökosteuer auf Benzin und Diesel, die Autofahren verteuert hätte. Dementsprechend setzt sich die Bewegung vorwiegend aus Menschen zusammen, die auf ihr Fahrzeug angewiesen sind.
Gesprächspartnerinnen
- Diverse Passant:innen in Paris