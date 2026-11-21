Was ergibt zwei plus drei? Für die Antwort auf diese Frage einen Quantencomputer zu bemühen, wäre, bildlich gedacht, wie wenn man einen Ferrari über einen Acker jagen würde. Denn Quantencomputer werden die Zukunft in Sachen Datenvolumen, Sicherheit und Geschwindigkeit sein – den klassischen Computer werden sie aber nicht ersetzen. Und damit auch nicht die ressourcenfressenden Rechenzentren, über deren Errichtung gerade an mehreren Standorten in Österreich intensiv gestritten wird.

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Umgekehrt wird man aber auch nicht in einem Geländewagen über den Nürburgring düsen, um bei unserem Bild zu bleiben. Die Quantentechnologie wird dort zum Einsatz kommen, wo herkömmliche Rechner, die mit Bits arbeiten, an ihre Grenzen stoßen (mehr dazu weiter unten). Es gehe um eine optimale Ergänzung beider Systeme, sagt Tracy Eleanor Northup, Professorin am Institut für Experimentalphysik an der Universität Innsbruck.

Sie stammt aus den USA, lebt aber schon seit bald 20 Jahren in der Tiroler Landeshauptstadt und hat hier 2015 eine eigene Forschungsgruppe gegründet. Diese arbeitet an einem Prototyp für ein zukünftiges Quanteninternet, das Quantenprozessoren über mehrere 100 Kilometer miteinander verbinden soll. Dabei geht es um die Frage, wie sich mehrere Quantencomputer in einem Netzwerk zusammenfassen lassen. Dafür erhalten die Quantenforscher:innen, die in der Quantum Internet Alliance mit Forschungszentren und Unternehmen in zwölf europäischen Ländern zusammenarbeiten, insgesamt 5,4 Millionen Euro von der EU. Das Erarbeiten der reinen Theorie war also gestern: Nun ist man mittendrin in der Umsetzung in die Praxis.

Gesetz in Vorbereitung

Die EU-Millionen kommen nicht von ungefähr. Während Europa bei Social Media, Suchmaschinen und KI den USA und in einigen dieser Bereiche auch China hinterherhinkt, hat es bei der Quantentechnologie noch die Chance, zum globalen Vorreiter zu werden. Und zwar schon im Jahr 2030, wenn es nach der Strategie der EU-Kommission geht. Für 2040 erwartet diese, dass der Quantensektor ein Gesamtvolumen von mehr als 155 Milliarden Euro erreichen dürfte. Der genaue Fahrplan ist in der „ Quantum Europe Strategy “ festgelegt. Eine gesetzliche Regelung, der „ EU Quantum Act “, ist ebenfalls in Vorbereitung.

„Aktuell laufen zahlreiche Projekte in Europa, und es ist zu erwarten, dass in etwa zehn Jahren die ersten Prototypen aus den Laboren kommen“, meint dazu Northup im Gespräch mit der WZ. Die USA, China und Japan arbeiten zwar auch daran, Europa liefere aber das Fundament für die weitere globale Entwicklung. Was private Investitionen in die Quantentechnologie betrifft, ist Europa allerdings im Hintertreffen: Laut EU-Kommission landen davon lediglich 5 Prozent in Europa, während mehr als 50 Prozent auf die USA entfallen. „Es herrscht also Druck aus vielen verschiedenen Bereichen, diese Technologie immer weiterzuentwickeln, weil sie so effizient und vielversprechend ist“, resümiert Ivona Brandic, Professorin für High Performance Computing an der Technischen Universität Wien.

Was Quantencomputer so besonders macht

Doch was kann ein Quantencomputer nun genau – und was nicht? Wo liegen die Vorteile, und was ist die Zauberformel der Quantenphysik, die dem österreichischen Physiker Anton Zeilinger im Jahr 2022 gemeinsam mit Alain Aspect und John Clauser den Nobelpreis für Physik beschert hat?

Vereinfacht gesagt: In einem herkömmlichen Rechner kann ein Bit entweder den Zustand 0 oder 1 haben, es hat also Strom oder keinen Strom. Und diese tausenden, Millionen oder gar Milliarden Bits ergeben dann ein Gesamtbild an Information. Bei Glasfasern passiert das Gleiche, nur ist nicht Strom, sondern Licht der Auslöser für den Zustand des Bits. Die Elemente in einem Quantencomputer können im Unterschied dazu schier unendlich viele unterschiedliche Zustände zwischen 0 und 1 annehmen. Die zu übertragenden Informationen werden in diesen Quantenzuständen gespeichert.

Man braucht auch clevere Methoden, um die Infos sinnvoll bearbeiten zu können. Tracy Eleanor Northup, Professorin am Institut für Experimentalphysik an der Universität Innsbruck

Damit lassen sich in wenigen Sekunden Berechnungen ausführen, für die heutige Supercomputer Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte benötigen würden. Denn während das Wachstum der Leistung beim binären Rechnen mit 0 und 1 linear ist, ist es bei Quanten exponentiell: Jedes Element mehr bringt eine unübersehbare Vielzahl an neuen Möglichkeiten.

Klima, Gesundheit und KI

Im Moment gebe es zwar noch keine konkreten Anwendungsfälle, zu denen geforscht werde, sagt Northup, angedacht seien aber zum Beispiel komplexe Simulationsmodelle zur Klimakrise, für die Unmengen an Daten verarbeitet werden müssen. Ähnliches gelte für meteorologische Modelle oder die Erforschung neuer Therapien in der Medizin. Und auch im Bereich der Künstlichen Intelligenz sei das Potenzial durch die schnelleren Rechenoperationen und das effizientere maschinelle Lernen enorm.

Aber wie viel mehr Informationen genau können Quantencomputer nun transportieren und verarbeiten? „Das ist eine schwierige Frage, weil es davon abhängt, wie man die Information auslesen kann“, sagt Northup. „Man muss sie also nicht nur speichern, sondern man braucht auch clevere Methoden, um sie sinnvoll bearbeiten zu können.“ Es gehe um das Messen des Quantenzustands, und auch daran werde noch geforscht.

Für verschlüsselte Kommunikation interessat

Tatsache sei jedoch schon jetzt: Das ganze System ist extrem sicher, weil niemand von außen sagen kann, welche Zustände gerade gespeichert sind. „Deshalb ist diese Technologie für verschlüsselte Kommunikation interessant“, ergänzt Northups britischer Forschungskollege Benjamin Peter Lanyon, ebenfalls Professor an der Universität Innsbruck und Experte für verteilte Quantensysteme. Hier kommen die sogenannten Zwillingsteilchen ins Spiel, die Zeilinger nachgewiesen hat: Zwei miteinander verschränkte Quanten haben immer den exakt selben Zustand, egal, wie weit sie voneinander entfernt sind. „Wenn ich Informationen zwischen Innsbruck und Wien teilen möchte, dann habe ich hier ein Teilchen und dort ein Teilchen“, sagt Lanyon. „Um das eine Teilchen zu beschreiben, brauchen wir das andere.“

Quantencomputer, die Kühlsysteme benötigen, können einem von der Decke hängenden Kronleuchter ähneln. © Von Lars Ploughman - https://www.flickr.com/photos/criminalintent/39660636671/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/page/168611001

Ein positiver Nebeneffekt könnte auch sein, dass Quantencomputer weniger Ressourcen verbrauchen, weil sie nur einen Bruchteil des Stroms benötigen, den man angesichts der enormen Datenmengen, die sie verarbeiten, erwarten würde. „Aber das steht nicht im Zentrum unserer Forschung“, meint Northup.

Wer den Ferrari lotst

Vielmehr gehe es darum, beide Technologien – Bit- und Quantenrechner – sinnvoll einzusetzen. Effizient vereinen könnte man beide, indem der klassische Computer den Quantencomputer steuert. Dass also der Geländewagen den Ferrari lotst. „Ein Quantencomputer ist total mächtig in einem bestimmten Bereich, aber komplett hilflos ohne zugehörige klassische Maschine, die ihn lenkt“, sagt Brandic. Aufgrund all dieser unterschiedlichen Voraussetzungen „wird es nicht so sein, dass einmal jeder oder jede einen Quantencomputer zu Hause im Wohnzimmer stehen haben wird“.

Um die Quantentechnologie finalisieren und industrialisieren zu können, „fehlt im Moment in den meisten Anwendungsbereichen noch irgendein Baustein“, meint sie. Diese fehlenden Bausteine und Nachteile variieren je nach Forschungsprojekt und je nachdem, auf welcher physikalischen Grundlage die Quantencomputer funktionieren: Handelt es sich um sogenannte Ionenfallen, Lichtstrahlen oder elektrische Schaltkreise? Sind es Elektronen oder neutrale Atome? Abhängig davon ist eine extreme Kühlung bis zum absoluten Nullpunkt von minus 273 Grad Celsius notwendig (bei elektrischen Schaltkreisen), oder die Quantencomputer sind stark anfällig für Erschütterungen (Ionenfallen) oder kosmische und natürliche radioaktive Strahlung (Elektronen). So vielfältig wie die Ansprüche sind auch die Bauweisen der Computer – jene, die Kühlsysteme benötigen, ähneln mitunter einem von der Decke hängenden Kronleuchter.

Es hat schon etwas Magisches, wenn man mit den Forscher:innen über diese neue Technologie spricht, die in manchen Bereichen den herkömmlichen Technologien so weit überlegen ist. Auf die Frage, wie oft Lanyon seinen Mitmenschen erklärt, was er tut, und dabei nicht verstanden wird, meint er mit einem Schmunzeln: „Jede Woche.“ Nachsatz: „Viele Leute finden es sehr aufregend und interessieren sich dafür, aber ich muss immer gegen Buzzwords ankämpfen.“