Gesprächspartner:innen

Daniela Goldmann ist in Sachen Kulturhauptstadt für die Kommunikation zuständig. Sie hat wichtige Hinweise und Anstöße geliefert.

Birgit Hofstätter vom Frauenforum Salzkammergut hat umfassend über das Projekt "Salzkammerqueer“ informiert.

Daten und Fakten

Bad Ischl hat rund 14.000 Einwohner und ist 2024 neben Bodo in Norwegen und Tartu in Estland Kulturhauptstadt Europas. Als Blütezeit gelten bis heute die Jahre 1849 bis 1914, als Ischl die Sommerresidenz Kaiser Franz Josephs war. Am 28. Juli 1914 erklärte der Kaiser dort Serbien den Krieg, was den Auftakt für den Ersten Weltkrieg darstellte.

Das Thema in anderen Medien