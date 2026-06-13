Vor 160 Jahren fügten die Preußen Österreich eine vernichtende militärische Niederlage zu. Damals schlug die Geburtsstunde der „Piefke“-Aversion, und die Österreicher sinnen bis heute auf Rache.

Indiana Jones kennt hierzulande jeder, den „Königgrätzer Marsch“ keiner. Und das, obwohl beide untrennbar miteinander verbunden sind. Das Musikstück, komponiert 1866 vom Preußen Johann Gottfried Piefke, ist Filmmusik von „The Last Crusade“ . Im Rennen um den Heiligen Gral verschlägt es den Helden, der von Harrison Ford verkörpert wird, in das nationalsozialistische Berlin zu einer Bücherverbrennung – eine Szene, die von Piefkes Werk zackig im 6/8-Takt untermalt wird.

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In Österreich wird der Piefke-Marsch äußerst selten gespielt, vor allem dann nicht, wenn heimische Militärs anwesend sind. Denn die Schlacht von Königgrätz (Hradec Králové im heutigen Tschechien) am 3. Juli 1866 war für die österreichisch-kaiserliche Armee die große militärische Niederlage schlechthin. Mit dem siegreichen Gemetzel war die unangefochtene Führungsrolle Berlins in den damals aufgesplitterten deutschen Gebieten fixiert. Für Österreich bedeutete es den Anfang eines stetigen Niedergangs.

Eine Wunde, die bis heute schmerzt – und die nach Rache schreit.

Der „hässliche Deutsche“ war geboren

Also wurde in einem ersten Schritt der Militärmusikmeister „Piefke“ auf gut österreichisch zum Synonym für den bösen Deutschen schlechthin gemacht. Des penetranten, besserwisserischen Unsympathlers, des unerwünschten Nachbarn, den wir nicht wollen. Kurzum: Der 3. Juli 1866 ist Geburtsstunde des Deutschen-Hasses hierzulande.

Die Österreicher nahmen aber erst am 21. Juni 1978 bei der Fußball-WM in Argentinien richtig Revanche. Und zwar in Córdoba, als Hans Krankl die Deutschen mit einem Siegestor zum 3:2 in die Knie zwang. Die „Rache für Königgrätz“ wurde damals in der Journaille und in diversen Karikaturen zum geflügelten Wort. „Wann i an Deitsch’n seh’, wer’ i zum Ras’nmäher“, hat man Krankl später zitiert. Die Begeisterung kennt bis heute kein Ende.

Franz Josef boxt sich durch

Auf eine weitere skurrile Königgrätz-Fantasie wurde die WZ vom deutschen Historiker Tobias Hirschmüller im Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung in Wien hingewiesen. Die Szene ist in der 24-teiligen Fernsehserie „Sisi“ zu sehen, die in den Jahren 2021 bis 2024 von Story House Pictures als deutsch-österreichische Co-Produktion hergestellt und zuerst auf RTL ausgestrahlt wurde. Kaiser Franz Josef, der real am 3. Juli 1866 eher tatenlos in Wien saß, wird in Folge zwölf des mit absurden Sexszenen gespickten Streifens zum Helden hochstilisiert. Er kämpft sich bei Königgrätz auf Rambo-Manier gegen die angreifenden Preußen durch einen Wald, bis ihn in letzter Minute ungarischen Truppen retten.

Ein Kampf, der bis heute tobt

In dem PC-Spiel „Empire Earth II“ aus dem Jahr 2005, auf das die WZ ebenfalls von Historiker Hirschmüller hingewiesen wurde, gilt wieder die Perspektive des wirklichen Siegers von 1866: Der Spieler muss hier unter anderem die deutsche Reichsgründung bewerkstelligen. Mit einem kleinen Otto von Bismarck als Kanzler und Anführer – einer Figur, die man nicht verlieren darf – muss man hier unter anderem Österreich bei Königgrätz besiegen, damit die süddeutschen Staaten sich Preußen anschließen. Großer Endgegner ist aber nicht Kaiser Franz Josef I., sondern sein französischer Kollege Napoleon III. Der soll schließlich getötet werden, will man das Spiel gewinnen.

Doch hat sich im Juni 2026 das Kriegsglück wieder gewendet: Das vorläufig letzte große Trostpflaster für ihr verletztes Selbstbewusstsein hat die Alpenrepublik ganz real in New York verpasst bekommen. Deutschland und Österreich bewarben sich beide um einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat, doch hat Wien Berlin diesmal ausgestochen. Ein „Córdoba-Moment“, eine späte Rache, ein Sieg, der umso süßer schmeckte, als es just die deutsche Ex-Außenministerin Annalena Baerbock war, die als Präsidentin der UNO-Generalversammlung in New York zähneknirschend den österreichischen Erfolg verkünden musste.