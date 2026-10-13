Rangnick und seine Kritiker: 6 Vorwürfe im Check

Die Nationalmannschaft kann es dem Land gerade nicht recht machen, obwohl sie ein historisches Hoch hat. Die WM wurde als Flop gebrandmarkt. Die Qualifikation: eine bloße Pflicht! Auch die 3:1-Siege zuletzt gegen Israel und Kosovo standen in der Kritik. Herbert Prohaska sprach von „Riesenglück“ und „Problemen“. Hans Krankl monierte, ihm habe das „Scheppern“ gefehlt. Andreas Herzog warnte, „im Durchschnitt“ zu versinken. Und Marko Stanković forderte trotz vieler Ausfälle „den nächsten Step, damit wir einfach noch besser werden“.

Was ist dran an der Kritik? Eine Analyse der sechs beliebtesten Vorwürfe.

Kritik 1: Die WM war ein Flop

„Wir brauchen nicht darüber reden, dass die WM ein richtiger Erfolg war, das ist sie nicht“, kritisierte Herzog.

Damit liegt er zumindest den nackten Zahlen nach falsch. Erste WM seit 28 Jahren, erste K.O.-Phase seit 44 Jahren. Was will man mehr? Wo Herzog recht hat: Die Leistung war weniger berauschend als bei der EM.

Viele hatten den Gruppensieg vor Frankreich und den Triumph gegen die Niederlande 2024 vor Augen. Nun aber folgten keine ähnlich starken Auftritte. Ein Grund: Österreich zählte bei der WM zu den ältesten Teams. Stars wie Arnautović, Alaba, Gregoritsch oder Mwene waren weit über 30. Wenige Monate zuvor hatte mir Peter Pacult in einer TV-Runde noch erklärt: Rangnick habe deshalb mehr Erfolg als Vorgänger Foda, weil die Spieler nun älter und erfahrener seien. Bei der WM zeigte sich: Das Gegenteil stimmt. Rangnicks laufintensiver Stil funktioniert besser mit jungen, schnellen, hungrigen Kickern (was zuletzt auch in der Nations-League deutlich wurde). In den USA aber musste er vermehrt auf Alterserscheinungen seiner arrivierten Stars Rücksicht nehmen.

Dennoch: Auch eine junge Österreich-Truppe hätte im Sechzehntelfinale gegen taktisch bärenstarke Spanier nicht gewonnen. Die wurden nämlich mit nur einem Gegentor in acht Spielen Weltmeister.

Kritik 2: Rangnicks Spielstil „Schnee von gestern“

Bloßes Pressing und Bälle jagen sei „Schnee von gestern“, erklärte Herzog in der Presse. „Damit waren wir zwar erfolgreich, aber der Fußball hat sich weiterentwickelt.“ Spanien etwa würde ganz anders auftreten: „Da geht es um Spielintelligenz, Räume erkennen, Supertechnik, Positionsspiel und Passspiel“.

Nun ja. Tatsächlich hätte Rangnicks Pressing vor Jahren noch besser funktioniert (weil es auf Nationalteamebene kaum einer spielte und Österreich die perfekten Spieler im besten Alter dafür hatte), aber da versteifte sich der ÖFB jahrelang auf defensiven Fußball unter Franco Foda. Rangnick zeigte, dass es besser geht – mit dem Höhepunkt EM 2024. Gegner waren damals noch überrascht und überfordert. Nun aber stellten sich die meisten darauf ein. Oder spielen es selbst. Wie Weltmeister Spanien, der nicht nur, wie fälschlicherweise oft angenommen, spielerisch überzeugte, sondern mit perfektem Gegenpressing.

Pressing ist daher nicht „Schnee von gestern“. Im Gegenteil: Es ist im Mainstream angekommen, weshalb für Österreich der einst große Wettbewerbsvorteil schwindet. Eine Abkehr davon wäre trotzdem nicht ratsam. Die letzten Spiele zeigten, dass dieser Stil Österreich weiterhin entgegenkommt und als perfekter Motor dient.

Wir müssen kicken, damit wir weiterkommen Marko Stanković

Kritik 3: Österreicher laufen und kämpfen nur noch, aber spielen zu wenig

„Es gehört von den Spielern verlangt, dass man im Ballbesitz etwas macht. Wir müssen kicken, damit wir weiterkommen“, erklärte Ex-Kicker Stanković bei Sky. Bloß intensiv zu sein, sei „die talentfreie Zone“. Stanković bricht Rangnicks Pressing auf stupides Laufen und Kämpfen herunter. Jenen Stil, der Österreich zu den größten Erfolgen der letzten Jahrzehnte führte und so attraktive Spiele wie nie zuvor lieferte. Österreich nützt Pressing als Spielmacher, weil bloßer Ballbesitz mit den verfügbaren Kickern kaum ähnlichen Erfolg hätte. Selbst Topnationen mit Tempodribblern auf höchstem Niveau finden nicht in jeder Phase spielerische Lösungen – und setzen wie Spanien auf kollektives Gegenpressing.

Österreich sei aufgrund fehlender Kreativität wenig torgefährlich, heißt es von TV-Experten und Altstars immer wieder. Doch das stimmt nicht. In den elf Partien 2026 wurden 22 Treffer erzielt – also zwei pro Spiel. Dazu kommt: Österreich traf in den letzten vier Partien auf defensive Gegner. „Ich kenne keine Mannschaft, die gegen tiefstehende Gegner kein Problem hat“, erklärte der Trainer Ralph Hasenhüttl. Dennoch spielte Österreich mit viel Dominanz und fand meist durchaus gute Lösungen. In den vier Spielen wurden neun Tore erzielt. Schnitt: 2,25 Treffer pro Partie.

Kritik 4: Wir erwarten mehr!

Die Erwartungshaltung im Land ist weiterhin extrem hoch. Man dürfe nicht „dieses Gefühl verlieren, dass wir jeden schlagen können“, betonte Herzog. Sonst sei man schnell „wieder dort, wo wir waren – im Durchschnitt“.

Dabei wird übersehen: Österreich steckt im Umbruch. Arnautović trat zurück. Sabitzer legt eine Pause ein. Alaba fand lange keinen neuen Klub. Topstar Baumgartner fehlte. Wanner, Gregoritsch, Laimer waren angeschlagen. Für Österreichs Fußball hieß das: Keine Spieler von Real Madrid, Inter Mailand und Bayern am Feld. Sondern von LASK, Augsburg, Frosinone. Trotzdem blieben die Ansprüche unverändert hoch. Es wird im Land so getan, als ob Österreich eine Weltmacht wäre, die ständig gegen Fußballzwerge antritt und nicht ausreichend liefert. Dabei waren die Gegner Kosovo und Irland zwar von der Weltrangliste klar hinter Österreich, aber nicht vom aktuellen Kaderwert. Dort liefen Spieler aus der Premier League auf oder von Juventus Turin. Was eines heißt: Österreich macht das schon ganz gut.

Interessant: Die Erwartungshaltung unter Rangnicks Vorgänger war trotz ebenso starker Spieler viel niedriger. Foda betonte einst in der EM-Qualifikation für 2020, dass Polen außer Reichweite sei – ehe dann tatsächlich kein Sieg gelang. Bei der EM lautete das Ziel: ein Sieg! Und die WM 2022 wurde hinter Dänemark, Schottland und Israel verpasst. Aber im Land meinten Experten und der ÖFB-Sportchef bloß: Vielleicht seien die Spieler doch nicht so gut. Und außerdem hätte ein Teamchef kaum Zeit, eine funktionierende Spielweise einzuüben. Nun ist das ganz anders: Österreich wird an den Weltbesten gemessen. „Ich habe die Spanier vier-, fünfmal im Stadion gesehen. Die haben eine ganz andere Auffassung vom Fußball“, betonte Herzog. Einst wurde ein vierter Platz in der WM-Qualifikation hinter Israel akzeptiert. Und nun soll Österreich wie Weltmeister Spanien kicken?

Wir züchten viel zu viele Kampfmaschinen Hans Krankl

Kritik 5: Keine Ballzauberer wegen Rangnick

Hans Krankl betonte auf ServusTV: „Wir züchten viel zu viele Kampfmaschinen, weil Ralf Rangnick das mag. Da gibt es nur Pressing und gegen den Ball. Wir brauchen aber mehr Fußballer.“

Soll heißen: Rangnicks ist schuld, dass Österreich im Nachwuchs kaum Dribbelkünstler hervorbringt. Doch das stimmt nicht. Auch vor Rangnick verfügte das Land kaum über Ballzauberer, obwohl damals viele jener Altstars an den Schalthebeln saßen, die nun die Kritikkeule schwingen. Doch sie brachten den heimischen Fußball nicht voran. Es gab kaum Talente, keine Erfolge, selten Turnierteilnahmen.

Erst Rangnick, der 2012 bei Red Bull übernahm und dem Land seinen Spielstil überstülpte, verschaffte Österreich einen Wettbewerbsvorteil. Mehr technisch gute Spieler, an den Außenbahnen und im Offensivzentrum, wären natürlich von Vorteil. Der ÖFB hat den Fokus in der Ausbildung auch dahingehend korrigiert. Aber so einfach, wie sich das etwa Hans Krankl vorstellt, wird es dennoch nicht. „Warum soll Österreich keinen Yamal rausbringen?“, fragte er zuletzt. Nun ja. Man könnte tatsächlich alles auf die Karte Hoffnung setzen und darauf warten, dass irgendwann ein Yamal, Ronaldinho oder Messi auf österreichischem Boden zur Welt kommt (weil herbeitrainieren kann man solche Ausnahmekönner nur schwer) – oder aber: man versucht, so wie jetzt, Österreichs Fußball im Kollektiv voranzubringen.

Kritik 6: Rangnick ist überschätzt

„Es ist teilweise fantastisches Marketing, das Ralf Rangnick betreibt“, stellte Ex-Kicker Stanković zuletzt fest. Einer, der Abwerbeversuche von Bayern und Milan „groß aufbauscht", zum „Aufbauen seines Status". Auch Leser schreiben mir: Bis auf einen Pokal mit Schalke im Jahre Schnee habe er keine Titel gewonnen, und trotzdem spiele er sich als Messias auf, der, wie Krankl kritisierte, „glaubt, den Fußball erfunden zu haben“.

Fakt ist: Rangnick ist tatsächlich kein Titel-Hamsterer. Auch, weil er die meiste Zeit kleine Vereine trainiert hat: Ulm, Hoffenheim, Leipzig, Stuttgart, Hannover. Sein größter Erfolg: Er hat mit seinem Spielstil den modernen Fußball geprägt und für das Red-Bull-Projekt weltweit Anerkennung erhalten. Österreich profitierte davon. Viele Nationalspieler entstammen dieser Schule. Sein Stil wurde zur Marke für den davor identitätslosen Ösi-Kick.

Eigentlich dürfte es am Teamchef generell nichts zu meckern geben. Ralf Rangnick hat für den ÖFB anfangs auf viel Gehalt verzichtet, dann Österreich zu EM und WM geführt. Er hat dem FC Bayern und Milan einen Korb gegeben, dem ÖFB mit Paul Wanner und Carney Chukwuemeka zuletzt zwei wertvolle Jungstars geangelt, er lässt ansehnlichen Fußball spielen und hält den Rekord des besten Punkteschnitts aller bisherigen Teamchefs.

Trotzdem werden sich seine Kritiker am Ende im Recht wähnen. Denn eines ist schon jetzt klar: Auch mit dem ÖFB-Nationalteam wird Rangnick keinen Titel holen. Denn dafür müsste er Welt- oder Europameister werden.

Fazit: Die absurde Alternative

Die hohe Erwartung wird von der Altkicker-Bubble bewusst geschürt. Rangnick wird vorgeworfen, sich im Machtrausch den ÖFB unter den Nagel gerissen zu haben – also jenen Verband, der ihnen einst als Versorgungsanstalt gedient hat. Der Deutsche wolle „die Macht haben“, kritisierte Herzog. Früher wurden Nationalhelden in alle möglichen Ämter gehievt. Für Rangnick arbeiten vor allem Taktik-Nerds, die nie Profikicker waren. Das missfällt vielen in der kleinen Branche, die sich und ihre Haberer übergangen fühlen. Auch hinter dem Schöttel-Rauswurf, also einem der ihren, sehen sie Rangnick als Drahtzieher. Rangnick „duldet neben sich keinen“, merkte Krankl an und ließe sich „in nix dreinreden“. Nun vertreiben sie lautstark die These, Rangnicks Spielstil schade dem heimischen Kick – auch, um Deutungshoheit und Einfluss zurückzuerlangen.

„Ich will nicht zu kritisch sein“, merkte Herzog nach dem letzten Spiel an „Aber wir müssen das auch gegen Spanien und Argentinien besser umsetzen. Wenn wir unseren Ansprüchen gerecht werden wollen, dann muss schon noch einmal ein Schritt nach vorne gelingen“. Sprich: Österreich soll auf Augenhöhe mit Weltmeistern, aber weniger mit Rangnick-Fußball, sondern, so wie Stanković betonte, mit guten Kickern wie Sascha Horvath, dem er „einen Fixplatz“ geben würde. Wirklich nachvollziehbar klingt das nicht: Ein 30-jähriger Trickser vom LASK soll den ersehnten Aufstieg Richtung Weltspitze anführen. Um näher an Spanien, England, Frankreich heranzurücken, die über milliardenschwere Kader und Spieler wie Mbappe, Yamal und Bellingham verfügen.

„Es ist der Fluch der guten Tat, dass wir schon unzufrieden mit einem 3:1 gegen Kosovo sind“, merkte Ralph Hasenhüttl zuletzt an. Und: Man dürfe „nicht vergessen, wo wir herkommen.“ Österreich war vor Rangnick 28 Jahre bei keiner WM, kassierte unter Foda noch Debakel gegen Israel (2:4, 2:5) und verpasste die WM 2022 als Vierter klar. Selbst im Jahr der EM-Teilnahme 2021 musste Österreich in 16 Partien sieben Pleiten einstecken. Der nun immer öfter kritisierte Rangnick hat seit dem EM-Aus 2024 in 27 Partien nur fünf Niederlagen kassiert. Heuer wurden von elf Partien überhaupt nur zwei verloren: gegen den alten und den neuen Weltmeister. Dazu spielte Österreich meist ansehnlich und begeisternd.

Dennoch fordern Herzog & Co. während eines schwierigen Umbruchs „eine Weiterentwicklung“, um „wieder träumen“ zu können. Aber wovon? Vom Messen mit dem Weltmeister? Fakt ist: Österreich hat zwar eine gute Breite im Kader. Aber anders als etwa Norwegen mit Haaland nur Gregoritsch von Augsburg und Kalajdžić vom LASK im Sturm. Österreich kann sich so zwar weiter für eine EM und WM qualifizieren, aber nicht mit Spanien messen. Nur durch Rangnicks Pressing war man auf Klub- und Verbandsebene kurz mit etwas Vorreiter in Europa. Fällt dieser Vorteil weg, so realistisch muss man sein, ist die Träumerei vom ganz großen Coup absurd. Das müssen auch Rangnicks Kritiker trotz aller Ressentiments mit mehr Realismus einordnen.