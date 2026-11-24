„Das Verarschen der Mitglieder bleibt fix nicht ohne Folgen“, schreibt ein Rapid-Fan. Und ein anderer: „Wenn man den Block West einmal als Feind hat, dauert es bei uns nicht lange, bis man seine Koffer packen kann.“

Die wütenden Postings einiger Fans kommen überraschend. Der SK Rapid ist sportlich so stark wie Jahrzehnte nicht mehr. Zwölf Siege aus dreizehn Spielen. 42 erzielte Tore. Die Grün-Weißen dominieren die Bundesliga, spielen packend-schönen Fußball. Rapid, lange als Krisenklub verlacht, ist nun Topfavorit auf den Meistertitel.

Doch Rapid, das ist nicht nur Sport. Rapid ist für seine Fans auch Religion, Familie. Und: Einer der letzten großen Fußballklubs, der nicht bloß der Logik des Marktes folgt, sondern seinen Fan-Anhang in Entscheidungen einbezieht. Kurz erklärt: Rapid ist ein Mitgliederverein, bei dem Fans, sofern sie jährlich 100 Euro überweisen und mindestens drei Jahre dabei sind, Einfluss auf die Vereinspolitik nehmen dürfen. Etwa Anträge einbringen, Statuten ändern oder Präsidenten wählen. Damit ist man ein Gegenmodell zu Klubs wie Red Bull Salzburg, wo ein Milliardenkonzern entscheidet. Oder zu Stadtrivale Austria Wien, bei dem Investoren mitreden.

Und dann das: Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der Klub das Rapid-Stadion dem ÖFB für die U-21-EM, die 2029 nach Österreich geholt werden soll, zur Verfügung stellt. Sogar ein Vertrag mit der UEFA wurde dafür bereits unterzeichnet. Das Problem: Der Klub hat seine Mitglieder davor nicht befragt. Dabei bezeichnen diese das Stadion gerne als „ihr Wohnzimmer“, wo nur sie hüpfen, brüllen und singen. Nun fürchten einige, dass gegnerische Fans hier Unheil anrichten und die Westtribüne mutwillig verschandeln könnten. „Scheiß U21-EM 2029! In Hütteldorf nur Rapid!“, prangte zuletzt auf einem Riesentransparent im Stadion.

Bei der Rapid-Hauptversammlung vor wenigen Tagen reichte deshalb ein Fan einen brisanten Antrag ein. „Das Präsidium des SK Rapid“, heißt es in diesem, „möge der Geschäftsführung der SK Rapid GmbH die Weisung erteilen im Rahmen vertraglicher und rechtlicher Möglichkeiten, die Bewerbung für die U21-EM 2029 zurückzuziehen und das eigene Stadion nicht als Austragungsort zur Verfügung zu stellen.“

Rapid-Geschäftsführung in der Kritik

Eigentlich wird bei Rapid der Fan-Wille immer mitbedacht. Das merkt man schnell, wenn man mit Funktionären spricht. Sie wägen öffentliche Aussagen ab, halten sich bei Fan-Randalen mit Kritik zurück und beziehen den Anhang in so viele Dinge ein, wie das nirgends anders in Österreich passiert. Das liegt auch daran, dass die Vereinsführung in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Fanlager steht. Denn wer bei Rapid aufsteigen will, muss von den rund 25.000 Mitgliedern, also Fans, gewählt werden. Vor vier Jahren kam so die Liste von Rapid-Ikone Steffen Hofmann an die Macht, mit Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz als Präsidentschaftskandidaten. Der Deal: Hofmann, der bei Fans als Fußballgott verehrt wird und als einer der ihren gilt, machte Stimmung für Wrabetz. Und Wrabetz machte Hofmann kurz darauf zum Geschäftsführer. Auch die Fanszene profitierte, weil sie mit Hofmann nun direkt einen an den Schalthebeln hat, der sich für ihre Anliegen einsetzt und etwa bei Fan-Randalen beschwichtigende Worte fand. „Es ist kein Problem von Rapid, das passiert überall in Europa“, erklärte er etwa nach Ausschreitungen 2025 in Hartberg. Aus Fan-Sicht war also immer Verlass auf Hofmann.

Nun aber fühlen sich einige von ihm hintergangen. Denn die Zusage an die UEFA, das eigene Stadion zu vermieten, erteilte laut WZ-Info – ohne Rücksprache mit den Mitgliedern – neben Wirtschafts-Geschäftsführerin Daniela Bauer auch Geschäftsführer Hofmann. Beide stehen deshalb aktuell in Fanforen unter Beschuss.

Deal mit der Stadt Wien

Für die Weitergabe des Stadions gibt es aber durchaus Gründe. Rapid, das im letzten Geschäftsjahr einen Verlust von 5,8 Millionen Euro verzeichnete, würde damit einen hohen sechsstelligen Betrag einnehmen. Dazu ist Rapid der Stadt Wien im Wort. Denn das vor 10 Jahren im Eigentum von Rapid erbaute Stadion, das auf einem Grundstück der Stadt Wien steht, bekam einst eine über 20-Millionen-Euro hohe Förderung aus Steuergeldern. Und damit war ein Deal verbunden. In einem Mail des Rapid-Präsidiums an die Mitglieder, das vor wenigen Tagen verschickt wurde und das der WZ vorliegt, wird das nun bestätigt. „Im Rahmen des Bauverfahrens“, heißt es darin, „wurden unserer Heimatstadt auch Möglichkeiten eingeräumt, bei der Austragung von Fußballveranstaltungen – wie es nun jene ist, für die sich Österreich bewirbt – als Spielort zur Verfügung zu stehen.“ Die damalige Abmachung, so heißt es weiter, hätte „sicherlich einen Teil zum reibungslosen Ablauf der diversen Verfahren beigetragen“. Konkret heißt es im Baurechtsbestellungsvertrag, der 2014 zwischen der Stadt Wien und der Rapid Sportstätten GmbH abgeschossen wurde und der WZ vorliegt: „Sollte die Stadt Wien aufgrund der Veranstaltung von Welt- oder Europameisterschaften jeglicher Sportarten das Stadion benötigen, verpflichtet sich die Bauberechtigte dieses unentgeltlich und werbefrei zur Verfügung zu stellen.“

Damit hätte die Stadt einen gehörigen Hebel. Das heißt aber auch: So lange der ÖFB etwas will, die Stadt Wien aber nicht auf ihr Recht pocht, entsteht für Rapid kein Druck, das eigene Stadion weiterzugeben.

Stadt Wien: „Freuen uns über jedes Spiel“

Als vor drei Jahren Ralf Rangnick ÖFB-Länderspiele im Rapid-Stadion forderte, wehrte der Verein das noch ab. Geschäftsführer Hofmann erklärte damals: „Wir werden uns von niemandem etwas aufzwingen lassen“. Die Stadt Wien mischte sich auch nicht ein. Aber nun würde sie von einem internationalen Großevent wie einer UEFA-U21-EM profitieren. Und das verändert die Lage. Auf WZ-Nachfrage heißt es aus dem Büro des Wiener Sportstadtrats Peter Hacker, dass die Stadt „die Bewerbung des ÖFB für die U-21-EM unterstützt“ und sich „über jedes Spiel, das in der Bundeshauptstadt ausgetragen wird, freut“. In Vereinsangelegenheiten wolle man sich aber nicht einmischen, wird betont. Der ÖFB habe „die Stadien gemeldet“ und eine Nutzung des Rapid-Stadions müsse „zuallererst Rapid-intern gelöst werden, was unseres Wissens schon passiert ist“.

Fans erst nach der Zusage informiert

Rapid-Präsident Alexander Wrabetz hätte sich schon vor Jahren Länderspiele im eigenen Stadion vorstellen können, ehe er sich am Ende dem Fanwillen beugte. Der SPÖ-nahe Wrabetz, der zuletzt immer wieder für SPÖ-Ministerposten oder politische Ämter in Wien gehandelt wurde, weiß aber nur allzu gut, dass „wir das der öffentlichen Hand schuldig wären“, wie Ex-Vizepräsident Nikolaus Rosenauer zuletzt bei der Rapid-Hauptversammlung betonte.

Und so entschied man nun, um keinen Wirbel auszulösen, sicherheitshalber an den Mitgliedern vorbei. Schon vor Monaten sagte die Rapid-Führung dem ÖFB eine Stadionnutzung zu – unter Zusicherung strenger Vertraulichkeit. Danach wurde der Vertrag mit der UEFA abgeschlossen. Vertreter einflussreicher Fanlager wurden laut WZ-Infos erst nach der Zusage informiert.

Während der Hauptversammlung des Klubs Mitte November wurde nun heftig mit dem Präsidium diskutiert. Fans aus dem Block warnten davor, etwa Austrianer in ihr Stadion zu lassen. Andere wiesen eine Bringschuld gegenüber der Stadt von sich. Die Millionenförderung sei längst getilgt, etwa durch die hohe Wertschöpfung, die der Verein erzeuge. Oder durch den Sportförderungsbeitrag, wobei Rapid jährlich 12,5 Prozent der Ticketeinnahmen, zuletzt etwa eine Million Euro, an die Stadt Wien abführen muss. Es gibt aber auch Mitglieder, die U-21-EM-Spiele im Rapid-Stadion als Ehre verstehen, weil sie Renommee bringen, dringend benötigtes Geld in die Vereinskassa spülen und den als eigenbrötlerisch geltenden Klub in ein positives Licht tauchen. Am Ende wurde darüber abgestimmt. 364 stimmberechtigte Mitglieder von insgesamt 25.626 waren anwesend. Die Mehrheit von 224 sprach sich dafür aus, sofern rechtlich möglich, die Zusage an die UEFA zurückzuziehen.

Im ÖFB wurde man nun nervös. Die Situation sei „natürlich unerfreulich“, erklärte ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Denn: Schon am 7. Dezember entscheidet das UEFA-Exekutivkomitee, ob der Zuschlag für das Turnier an Österreich oder an Mitbewerber Spanien geht. ÖFB-Boss Josef Pröll hatte bereits stolz jubiliert, dass im Falle eines Zuschlags internationaler Spitzensport ins Land käme. Nun musste Neuhold erklären, dass das alles gefährdet sei, „wenn wir kurzfristig argumentieren müssten“, ein Stadion nicht verfügbar zu haben.

Schreiben an die Rapid-Mitglieder

Tagelang wurde verhandelt. Rapid ließ rechtlich prüfen, ob man die Zusage ohne Schaden zurückziehen könne. Und beim ÖFB meldeten sich Stadionbetreiber, die einspringen wollten. Am Wochenende verschickte das Rapid-Präsidium dann ein Mail an seine Mitglieder. Den Klubbossen sei es ein Anliegen, heißt es darin, „dich als Vereinsmitglied aus erster Hand über das Ergebnis der von unabhängigen und externen Experten vorgenommenen juristischen Prüfung zu informieren.“ Das „eindeutige Ergebnis“: Rapid kann aus dem Vertrag mit der UEFA nicht raus, jedenfalls nicht, ohne einen wirtschaftlichen Schaden in Kauf zu nehmen. Und „enormen Reputations- und Vertrauensverlust“ bei der UEFA, dem ÖFB, bei Sponsoren und im ganzen Land. Sprich: Die Geschäftsführung kann den Mitgliederwunsch nicht umsetzen, ohne geschäftsschädigend zu agieren.

Einige Fans begrüßen in Foren die Entscheidung des Vereins. Andere dagegen fordern „zeitnah Konsequenzen“. Von einem Vertrauensbruch ist die Rede und von geplanten Protesten gegen die Geschäftsführung. Nun wird auch die zentrale Frage diskutiert, wie viel Mitsprache der Verein seinen Mitgliedern hätte einräumen müssen. Oder ob diese gar zu viel mitreden. Im Grunde nämlich setzt das von den Rapid-Mitgliedern gewählte Vereins-Präsidium eine Geschäftsführung für die ausgelagerte SK Rapid GmbH ein – und diese trifft dort Entscheidungen, verpflichtet Spieler, verkauft sie, heuert Sponsoren an, vermietet das Stadion. Wo bei allem Tagesgeschäft fängt Mitgliedermitbestimmung an? Und wo hört sie auf? Sportanwältin Christina Toth meint, dass es „bei einem mittelständischen Unternehmen wie Rapid“ klug wäre, „die Entscheidungsgewalt den Geschäftsführern zu überlassen, weil die demokratische Basis in der Regel zu wenige Informationen hat und zu weit weg ist vom operativen Tagesgeschäft“. Fans könnten immerhin das Präsidium wählen, das eine Strategie beschließe, die Geschäftsführung einsetze, „aber dann muss man diese auch arbeiten lassen“.

Das gewählte Rapid-Präsidium versucht nun erstmal, die Wogen zu glätten in Zeiten des sportlichen Hochs, um kein Stimmungstief zu riskieren. Der Verein werde den Block West bestmöglich schützen, wird im Schreiben an die Mitglieder betont, ehe entschuldigend und hoch und heilig versichert wird, dass Fremde im eigenen Stadion „eine Ausnahme“ bleiben sollen.