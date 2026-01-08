Raubobjekte in Museen: Wie geht es jetzt weiter?

Jürgen Zimmerer

Ja. In Hamburg etwa haben wir in den vergangenen zehn Jahren mit der Forschungsstelle viel erreicht: Wir konnten Wissen bereitstellen, das Interesse in der Stadtgesellschaft ist deutlich gewachsen, und vielen ist heute klar, welchen strukturell rassistischen Unrechtscharakter der Kolonialismus hatte. Zivilgesellschaftlich ist das Bewusstsein also stärker geworden.

Gleichzeitig ziehen sich politische Entscheidungsträger zurück. Sie machen das Thema nicht mehr zu ihrer Sache – auch, weil die AfD immer stärker wird und offen gegen eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus arbeitet. Dadurch schwindet der politische Rückhalt, obwohl genau diese Ebenen über Fördermittel und finanzielle Unterstützung entscheiden.

Deshalb wurde in 2025 die Forschungsstelle „Hamburgs (post-)koloniales Erbe“ geschlossen. Allerdings haben auch die Grünen die Entscheidungen mitgetragen, die zur Schließung der Forschungsstelle führten. Das Desinteresse in der Politik ist also nicht nur ein Problem der CDU oder CSU, sondern auch der SPD-Grünen-Regierung, die wir in Hamburg haben.

Es zeigt sich hier ein Spannungsfeld zwischen einer von unten getragenen Erinnerungskultur, die Aufarbeitung einfordert, und einer politischen Ebene, die sie zunehmend zurückfährt.