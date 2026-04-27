Emilia* erinnert sich noch gut an den Tag, an dem sie das erste Mal an einer Zigarette gezogen hat: ihr 16. Geburtstag. Einfach, weil es damals „cool“ war, und weil alle ihre Freund:innen geraucht haben. Eine Mischung aus Mitlaufen und Gruppenzwang.

Einem solch leichten Einstieg ins Rauchen will Großbritannien entgegenwirken. Der Inselstaat hat letzte Woche eines der strengsten Anti-Raucher-Gesetze der Welt beschlossen: Wer nach dem 1. Jänner 2009 geboren wurde, darf dort bald nie mehr Tabakprodukte legal kaufen. Denn das Mindestalter für den Kauf wird ab 2027 jedes Jahr um ein Jahr erhöht. Brit:innen, die heute noch nicht 18 sind, können dieses also niemals erreichen. Das Rauchen selbst bleibt jedoch erlaubt. Gesundheitsminister Wes Streeting nannte den Beschluss einen „historischen Moment“ für eine erste „rauchfreie Generation“. Dem Gesetz fehlt nur noch die förmliche Zustimmung des Königs.

Doch wie viel Sinn ergeben solche Generationenverbote wirklich? Und wären andere Maßnahmen nicht sinnvoller?

Zwischen Skepsis und Zustimmung

Emilia ist heute 32 und raucht nur noch gelegentlich. Wenn sie mit Freund:innen an einem lauen Wiener Sommerabend beisammensitzt, dient die Zigarette als Genussmittel. Großbritanniens Vorstoß steht sie ambivalent gegenüber: „Das ist schon ein starker Eingriff ins Privatleben. Menschen finden außerdem immer Wege, um Verbote zu umgehen.“ Gleichzeitig merkt sie auch anhand ihres eigenen Konsums, dass Maßnahmen etwas bewirken können: „Seit Österreichs Rauchverbot in Lokalen rauche ich weniger.“

Die 27-jährige Sofie ist regelmäßige Raucherin und begrüßt das neue britische Gesetz: „Je schwieriger es wird, an Zigaretten zu kommen, desto weniger wird es zur Gewohnheit. Ein solches Verbot hätte mich zwar nicht vom Rauchen abgehalten, aber ich würde weniger rauchen, weil es mit einem größeren Aufwand verbunden wäre.“

Zwischen Schutz und Bevormundung

Alfred Uhl, Suchtforscher und stellvertretender Abteilungsleiter am Kompetenzzentrum Sucht der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), sieht generationenbezogene Tabakverbote kritisch: „Aus Public-Health-Sicht ist es eindeutig wünschenswert, die Raucherquote möglichst niedrig zu halten. Die zentrale Frage ist jedoch: Wie weit darf ein Staat in einer Demokratie Zwang ausüben, um Individuen vor sich selbst zu schützen?“, sagt er im WZ-Interview.

Neben der ethischen Frage stelle sich auch die praktische: „Die Erfahrungen mit illegalen Drogen zeigen, dass selbst strenge Verbote Konsum und Produktion nicht verhindern können.“ Die Folge seien oft Schwarzmärkte und organisierte Kriminalität. Auch bei Tabak bestünde laut Uhl dieses Risiko, wenn Preise zu stark steigen oder der Zugang zu stark eingeschränkt wird: „Das erinnert an die Alkoholprohibition in den USA, bei der massive kriminelle Strukturen entstanden sind, ohne das Problem nachhaltig zu lösen.“ Von 1920 bis 1933 war es in den Vereinigten Staaten verboten, Alkohol zu trinken. Trotzdem gab es durchgehend illegale Kneipen, und der Alkoholschmuggel wurde überwiegend von der amerikanischen Mafia gesteuert.

Ein weiteres Problem sei laut Uhl die Umsetzbarkeit: Um zu unterbinden, dass ältere Jahrgänge Zigaretten an jüngere weitergeben, müsste man laut dem Experten sehr strenge Strafen einführen – „was wiederum schwer zu rechtfertigen und praktisch kaum durchsetzbar ist“.

Grundsätzlich plädiert er dafür, gesundheitsschädliches Verhalten zu reduzieren und gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen zu schaffen. Gleichzeitig sei aber zu akzeptieren, „dass man Menschen, die sich selbst schaden, in den meisten Fällen weder ethisch gerechtfertigt noch praktisch wirksam zwingen kann, ihr selbstschädigendes Verhalten aufzugeben“.

Ein Blick auf andere Länder

Ähnliche Gesetze wie jenes in Großbritannien gibt es bislang kaum. Lediglich die Malediven gehen einen noch strengeren Weg: Sie verbieten seit letztem November nicht nur den Kauf und Verkauf, sondern auch den Konsum von Tabakprodukten für alle nach 2006 Geborenen – das gilt auch für Tourist:innen. Neuseeland hatte als Vorreiter bereits 2022 ein Verkaufsverbot für nach 2008 Geborene beschlossen, schaffte es 2024 aber nach einem Regierungswechsel noch vor Inkrafttreten wieder ab.

In Österreich ist ein generationenbezogenes Tabakverbot kein Thema. Nikotin ist aber weiterhin die am meisten verbreitete Sucht, wie der neue Epidemiologie- und Drogenbericht 2025 der GÖG zeigt. Während der Konsum von Zigaretten zwar zurückgeht, nimmt die Nutzung von E-Zigaretten, Tabakerhitzern und Nikotinbeuteln („Snus“) zu.

Derzeit ist eine Novelle des Tabak- und Nichtraucher:innenschutzgesetzes in Vorbereitung, die auch ein Verbot von Einwegzigaretten beinhaltet. Seit 1. April dürfen E-Zigaretten und Nikotinbeutel zudem nicht mehr über Automaten, sondern nur noch in Trafiken und Fachgeschäften verkauft werden. Außerdem fallen diese Produkte künftig unter das Tabaksteuerrecht.

Zurück zu Emilia und Sofie. Sie hätten sich als Jugendliche wohl nicht von einem Tabakverbot abschrecken lassen. Die Gen Z raucht und trinkt zwar weniger, wie die internationale Schülerbefragung ESPAD 2024 zeigt. Dass die nächste Generation in Großbritannien nie zur Zigarette greifen wird, ist dennoch fraglich.