WZ-Redakteur Mathias Ziegler ist regelmäßig mit seinem Hund zwischen den Feldern rund um Gerasdorf bei Wien unterwegs, wo seit 2016 auch Reis wächst. Nachdem er bereits im Jahr 2017 darüber geschrieben hatte, hat er nun bei den Reisbauern nachgefragt, ob es sich mittlerweile für sie rentiert und ob sie das Potenzial dafür sehen, dass sich Österreich irgendwann selbst mit Reis versorgen könnte – womöglich zu Preisen wie beim importierten Reis.

Reisanbau im Wasser und auf trockenem Boden: Seit rund 7.000 Jahren wird Reis angebaut. Für mindestens zwei Milliarden Menschen ist er das Hauptnahrungsmittel. Rund eine halbe Milliarde Tonnen Reis wurden im Vorjahr weltweit geerntet, das meiste davon in Asien. Die größten Produzenten sind China, Indien, Indonesien, Bangladesch, Vietnam und Thailand. 95 Prozent des weltweit geernteten Reises werden im Ursprungsland verzehrt. Die 5 Prozent, die auf dem Weltmarkt gehandelt werden, stammen vor allem aus den USA, Thailand, Italien, Spanien und Frankreich. So ist zum Beispiel Thailand für 29 Prozent der weltweiten Reisexporte verantwortlich, bei einem Anteil von nur 4 Prozent an der globalen Gesamtproduktion. Weltweit macht der Nassanbau mit rund 79 Millionen Hektar zwar nur etwa die Hälfte der Gesamtanbaufläche aus, sorgt aber für gut 75 Prozent der weltweiten Reisernte.

Theorie und Praxis beim Wasserverbrauch: In der Theorie braucht man laut dem Reisbauern Ewald Fröhlich für Reis in Trockenkultur nicht mehr Wasser pro Kilo Korn als bei Weizen oder Mais. Und gegenüber dem Nassanbau könnte man den Wasserbedarf auf ein Zehntel senken. In der Praxis ist er in unseren Breiten aber höher. Der Grund dafür: Während andere Getreidekulturen einen Meter und tiefer im Boden wurzeln, sind es beim Reis nur 30 bis 40 Zentimeter. Dadurch trocknet er im Sommer leichter aus und braucht öfter Regen – oder, wenn der fehlt, eben künstliche Bewässerung. Diese erfolgt aber mit Maß und Ziel, erläutert Reisbauer Erwin Unger: „In der Aufzuchtkultur nach der Aussaat gießen wir erst einmal gar nicht.“ Danach schaut er, dass nur die obersten drei Zentimeter an der Oberfläche nass sind, damit der Reis richtig einwurzelt. Der Reisanbau ist nicht nur viel Arbeit, sondern auch „mehr wissenschaftlich oder gärtnerisch als landwirtschaftlich“, meint der Reisbauer. Das beginnt schon beim Boden: „Wichtig ist, den Humusgehalt in der Waage zu halten. Die Nährstoffe resultieren bei uns aus Hühnermist und aus Abfällen vom Zuckeranbau und von der Brauerei.“ Zur Düngung stellt Reisbauer Gregor Neumeyer fest: „Die limitierenden Faktoren sind nicht die Nährstoffe, sondern es ist das Wasser.“