Ultraorthodoxe Juden (Haredim = Gottesfürchtige) sind der am schnellsten wachsende Bevölkerungsteil der jüdischen Israelis. Laut einer aktuellen Statistik haben sie sechs bis sieben Kinder; durchschnittliche Israelis ein bis zwei. 2060 werden die Haredim etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachen. Vergleiche dazu: „The Times of Israel“: Haredim are fastest-growing population, will be 16% of Israelis by decade’s end