Ritalin statt Retourpaket

Seit einigen Monaten habe ich es schriftlich: Ich habe ADHS. Und wenn ich so auf meine Kindheit und mein ganzes bisheriges Leben zurückschaue, denke ich mir: Warum war das nicht schon viel früher klar? Wohl, weil ich eine Frau bin – als ich Kind war, hatten ja immer nur hyperaktive Buben ADHS. Bei Frauen wird es im Schnitt sehr viel später festgestellt, hallo, Gendermedizin?! Frauen mit ADHS sind die, die als Kinder als chaotisch oder schlampig hingestellt werden, die, die zwar gescheit sind, aber sich nur schwer an Strukturen halten können und daher einen Fleck in Mathe nach dem anderen heimbringen und dann doch mit einem Einser maturieren (ja, ich bin da heute ein bisschen stolz drauf). Es sind die Frauen, die zum Zahnarzt gehen müssen und sich am Weg dorthin mit einer Lederjacke ausm Second-Hand-Store belohnen. Doch jetzt ist sie da, die Diagnose – und nach 15 Jahren falscher Behandlung endlich auch die richtige Medikation.

Seit meiner Diagnose setze ich mich sehr viel mit ADHS auseinander – was ist es, wo sind die Leidenspunkte, was kann ich tun? Das Ding ist: Mir fehlt Dopamin im Hirn, mein Körper selbst produziert zu wenig davon. Und daher mussten ständig Dinge passieren, die mir mehr Dopamin bringen – kleine und große Erfolgserlebnisse. Gleichzeitig weiß ich aus meinen Recherchen zur Konsumpsychologie seit Jahren: Beim Kaufen geht es auch ums Dopamin. Es spült uns die Glückshormone ins Hirn, wenn wir die Aussicht auf Neukauf haben.

Wir suchen das Feuerwerk im Kopf

Eins und eins zusammengezählt ergibt dann: Es wundert mich null, dass ich eine „trockene“ Kaufsüchtige bin. Ich weiß bis heute sehr genau, wie sich der Moment anfühlt, kurz bevor man auf „Jetzt kaufen“ klickt oder wenn man schon beim Betreten einer Parfümerie weiß: Da gehe ich mit mindestens einem neuen Duft raus. Dieses kleine Glühen im Kopf. Und wie schnell es wieder verglüht. Für mich persönlich war die intensive Auseinandersetzung mit den Konsequenzen sehr heilsam – mir sind die Umweltkosten fürs innere Feuerwerk zu hoch.

Die Forschung zeigt aber seit Jahren einen Zusammenhang zwischen ADHS und Kaufsucht. Eine US-Studie fand bei Kaufsüchtigen deutlich mehr ADHS-Symptome und mehr Impulsivität als in einer Vergleichsgruppe. In Italien wurden 248 Erwachsene mit frischer ADHS-Diagnose untersucht: Kaufsucht war nach Internet- und Esssucht die häufigste Verhaltenssucht. Und eine isländische Studie zeigt einen hochinteressanten Zusammenhang: Menschen mit ADHS fällt es schwerer, Belohnungen aufzuschieben, und genau das könnte teilweise erklären, warum sie stärker zu Impulskäufen neigen. So, und jetzt macht bitte kurz einen zweiten Tab auf und ruft Temu oder Shein auf. Ein ADHS-Hirn giert nach dem schnellen Dopaminkick, und der Onlinehandel liefert ihn im Sekundentakt: Kauf mit einem Klick, Bezahlung später, Countdowns, die angeblich gleich ablaufen, Glücksräder, Rabattcodes als Belohnung fürs Weiterscrollen. Das ist kein Zufall, das ist Design.

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20 Prozent der Österreicher:innen kaufsuchtgefährdet

Laut Arbeiterkammer ist in Österreich jede fünfte Person kaufsuchtgefährdet. Diese Zahl liegt seit Jahren relativ stabil auf einem hohen Niveau, explodiert jedoch nicht. Was explodiert, ist das Zeug.

Forscher:innen am israelischen Weizmann-Institut haben berechnet, dass die menschengemachte Masse um das Jahr 2020 erstmals schwerer war als alles Leben auf der Erde. Sie verdoppelt sich etwa alle 20 Jahre. Rechnerisch produzieren wir pro Kopf jede Woche mehr als unser eigenes Körpergewicht – das meiste davon ist Beton und Asphalt, aber allein unsere Plastikgegenstände wiegen mehr als alle Land- und Meerestiere zusammen. Laut UN-Umweltprogramm ist die Rohstoffentnahme seit 1970 von 30 auf 106 Milliarden Tonnen gestiegen, bis 2060 könnten es noch einmal 60 Prozent mehr werden. Absurde Zahlen.

Ja, Menschen mit ADHS brauchen Dopamin. Und gerade der Onlinehandel nutzt das immer stärker aus. Seine hinterhältigen Mechanismen greifen aber bei allen. Impulskontrolle wird quasi ausgeschaltet – und gerade bei Menschen mit ADHS an die Willenskraft zu appellieren, ist definitiv weniger breitenwirksam als wirklich ernsthaft bei der Regulierung anzusetzen. Kein einziges Unternehmen wird weniger produzieren, weil es sich plötzlich denkt: „Oh, ich verkauf viel zu viel, ich verbrauch viel zu viele Ressourcen dafür.“

Die Politik reagiert bereits – aber langsam

Die EU-Kommission hat 2024 ein Verfahren gegen Temu eröffnet, unter anderem wegen der „suchterzeugenden Gestaltung des Dienstes, einschließlich spielähnlicher Belohnungsprogramme“. Ein Gesetz, das suchtförderndes Design ausdrücklich ins Visier nimmt, der Digital Fairness Act, soll bis Jahresende als Entwurf vorliegen. Rechtlich bindend dürfte es frühestens 2029 werden.

Und das aller Absurdeste: Von zu viel Zeug fühlen sich die meisten Leute einfach nur erschlagen. Unruhe im Außen macht Unruhe im Innen. Wir belasten uns also physisch und psychisch selbst, während wir die Umwelt ausnutzen und verschmutzen, bis es nicht mehr geht. Bitte um Leserbriefe: Für wen macht dieses aktuelle System überhaupt noch Sinn? Wen macht das glücklich?

PS: Übrigens, ADHS ist kein „Trend“. Ja, es gibt viel mehr Diagnosen als früher. Aber diverse Untersuchungen haben ergeben, dass es nicht mehr Fälle als früher gibt, sondern vielmehr dass einerseits das Wissen um mögliche Hinweise auf ADHS gestiegen ist und andererseits Neurodivergenz an sich mehr und mehr entstigmatisiert wird. Zum Glück. Früher liefen wahrscheinlich neun von zehn Menschen mit ADHS undiagnostiziert durch die Gegend. Und bevor ich jetzt böse Nachrichten wegen meines Plädoyers pro Medikation bekomme: Ganz persönlich ist mir Ruhe im Hirn durch Ritalin statt Chaos durch mehr Zeug und ständiges Mini-Feuerwerk im Hirn durch Neukäufe viel lieber. Nicht mehr und nicht weniger.