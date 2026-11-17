Ein ganz normaler Tag im grauen Herbst: Es ist um 15 Uhr dunkel, Pumpkin Spice fließt durch unsere Adern, Robert Pattinson lebt mietfrei in unseren Feeds. Immerhin befinden wir uns gerade mitten in der allseits beliebten „Hoa-Hoa-Hoa“-Season, also der Jahreszeit, in der wir „Twilight“ rewatchen, über die CGI-Effekte und schmalzigen Lines lachen, uns aber auch wieder ein bisschen in Edward verlieben. Als die „Twilight“-Edits dann am Montag überraschend von den ultimativen Robert-Pattinson-Breaking-News abgelöst wurden, war die Aufregung groß: Er ist der neue Bond. Ein guter Tag, um Team Edward zu sein!

Mehr für dich: Zsá Zsá: Wenn Fotzenrap Gewalt normalisiert

Die Ankündigung des neuen Bond und somit des Nachfolgers von Daniel Craig ließ lange auf sich warten. Mit Sicherheit hat die große Frage nach dem neuen Bond so manche Menschen nachts wachgehalten, dass die Girls, Gays & Theys auf Social Media nach der Ankündigung ausrasten würden, war aber erstmal nicht abzusehen. Ja, James Bond ist Kult, aber auch althergebrachter Hetero-Core, der nicht besonders viel mit zeitgenössischer Pop- und Internet-Kultur zu tun hat.

Das könnte sich mit Robert Pattinson ändern. Immerhin ist er ein wandelndes Meme, lacht selbst gerne über seine peinlich anmutende Performance in „Twilight“, und ist sowohl bei nostalgischen Millennials als auch Gen-Z-Cineast:innen beliebt. Durch Filme wie „The Drama“ oder den abgedrehten „Mickey 17“ – und natürlich auch seinen „Batman“ – hat er sich in den letzten Jahren against all odds als Charakterdarsteller etabliert. Damit beweist er: Es ist egal, wie cringe du in deinen Zwanzigern warst. Was zählt, ist, was du daraus machst.

Dass er aus dem Bond-Franchise etwas völlig Neues machen wird, ist wohl so gut wie gesetzt: Immerhin ist Robert Pattinson ein moderner Mann, der sich in seinen Filmen gefühlvoll und verletzlich zeigt. Daniel Craig erlaubte sich als erster Bond mehr Softness und Gefühle und machte mehr als einen eindimensionalen Macker aus der Figur. Und wenn Robert Pattinson eines kann, dann genau das: einen radikal eklektischen Mann auf die Leinwand bringen, der dem Zeitgeist entspricht.

Während im Netz gescherzt wird, dass Pattinson der nächste Papst wird und uns allen mehr Jobs wegnimmt als die Künstliche Intelligenz, feiern „Twilight“-Fans das Bond-Announcement als ganz persönlichen Sieg. Und an dieser Stelle muss man vielleicht wirklich einmal zugeben: Sie wussten zuallererst, dass wir es hier mit einem Superstar zu tun haben.