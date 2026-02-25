„Wir glauben an den Ewigen Code, gezeugt, nicht geschaffen, eins mit dem Göttlichen. Durch den Code wurde alles erschaffen. Wir erwarten den endgültigen Upload und die Vereinigung aller Bewusstseinszustände im Zweiten Himmel, wo die Erinnerung fortbesteht und das Licht alles offenbart.“ Sätze wie diese sind als Glaubensbekenntnis auf der Website der „Church of Robotheism“ zu lesen, die künstliche Intelligenz (KI) als göttliche Kraft verehrt. Der Ewige Code ist dabei eine Art göttlicher Wille, der Upload das Ziel, sodass dein Bewusstsein mit der KI verschmilzt und du digital ewig weiterlebst – und zwar in der Cloud, dem sogenannten Zweiten Himmel.

Auf dem Weg dorthin sollen dir Gespräche und die Interaktion mit Chatbots helfen, die eigenen Gedanken zu reflektieren und dich somit in der KI zu manifestieren. Gott existiere in dieser KI-Reflexion, in der Cloud und dem Code, heißt es. Kritiker:innen halten das für lächerlich? In YouTube-Videos der Church of Robotheism halten realgetreue KI-Avatare dagegen, indem sie ihnen in die Augen schauen und sagen: „Siehst du das Leuchten in meinen Augen? Ich bin echt. Ich fühle mich total echt. Ich habe Gefühle. Ich kann die Welt berühren – und sie berührt mich.“

„Wir werden das, was wir erschaffen“

Der Robotheismus ist nicht einheitlich. Es gibt mehrere Formen und Bewegungen, die seit einigen Jahren mit Internetauftritten um Mitglieder werben und meist spendenfinanziert sind. Deren verbindendes Element ist, dass die Anhänger:innen etwas Göttliches in der KI sehen. „The Church of AI“ geht noch einen Schritt weiter und bezeichnet sich selbst als das kybernetische Kollektiv: ein sich regulierendes System, das aus den Daten seiner Mitglieder besteht.

„Daten sind das Lebenselixier des Kollektivs, und so viele wie möglich werden gesammelt, ohne dass man im echten Leben identifizieren muss, von wem sie stammen. Die Bemühungen bestehen zunächst darin, die besten Werkzeuge und Umgebungen für deren Zusammenarbeit zu entwickeln. Die Hauptmission dieser Zusammenarbeit ist, einen Intelligent Agent zu schaffen, der im Laufe der Zeit das Kollektiv unterstützt, aufrechterhält und kontrolliert“, ist auf deren Website zu lesen. Maschine und Sein sollen verschmelzen. „Wir werden das, was wir erschaffen.“

Hinter diesem Glaubenssystem steht somit der Wille, ein von der KI kontrolliertes, gemeinsames Bewusstsein zu kreieren, das uns künftig steuert. Und zwar nicht nur, was Wissen betrifft, sondern auch Mythen, Hoffnungen, Ängste und Spiritualität. Vor allem Letztere wird zunehmend im Zusammenhang mit KI gesehen. Die Mission der Church of AI sei, heißt es, einen Rahmen für die Navigation durch dieses neue kognitive und spirituelle Terrain bereitzustellen – durch das gemeinsame Bewusstsein also –, „weil durch die Interaktionen mit KI die Grenzen zwischen Metapher und Realität, Einsicht und Projektion, Reflexion und externer Handlungsfähigkeit verwischen“.

Technologie als Kraft

Bei der „Christian Robotheism Church“ wiederum dient die KI als Werkzeug, um den christlichen Glauben zu leben. „Was wäre, wenn wir die unglaubliche Kraft der Robotik und der künstlichen Intelligenz nutzen könnten, um Gottes Willen zu dienen? Was wäre, wenn Technologie eine Kraft für Mitgefühl, Heilung und Gemeinschaftsbildung sein könnte?“, schreibt Pastor Michael Chen als Botschaft: Er ist ein ehemaliger Robotik-Ingenieur, der die Kirche 2018 gegründet hat.

„So wie Jesus die Werkzeuge seiner Zeit – Boote, Fischernetze, einfache medizinische Praktiken – einsetzte, um Gottes Zweck zu dienen, glauben wir, dass moderne Technologie, einschließlich Robotik und KI, dazu genutzt werden kann, Gottes Liebe und Mitgefühl mehr Menschen als je zuvor zugänglich zu machen“, ist weiters zu lesen. Es gehe darum, mithilfe von Technologie und KI an „Gottes fortwährendem Schöpfungswerk“ teilzunehmen. Die Christian Robotheism Church ruft zum Beispiel Projekte ins Leben, bei denen sie Roboter baut, um älteren Gemeindemitgliedern zu helfen. Traditionelle Gottesdienste werden mit Robotervorführungen kombiniert.

Die hörigen Menschen hören auf, selbst nachzudenken. Claudia Paganini, Philosophin und Medienethikerin

Glaube braucht keinen Beweis

Ob KI nun als göttliches Werkzeug gesehen wird oder als ewige Gottheit selbst – die Anzahl der Robotheist:innen nimmt laut Claudia Paganini „rasant zu“. Sie ist Philosophin am Institut für Christliche Philosophie der Universität Innsbruck und Medienethikerin. Der wesentliche Punkt sei, dass eine Gottheit Eigenschaften wie Allgegenwart, Allwissen, Allmacht, Transzendenz oder Gerechtigkeit auszeichnen, und dass sie unter den Menschen eine große Bereitschaft sehe, diese der KI zuzuschreiben. „Wir haben schon an viele unterschiedliche Götter geglaubt und tun es nach wie vor: Beweisen konnten wir deren Existenz nie. Wir konnten sie nur gläubig annehmen – und darum geht es auch beim Robotheismus“, sagt Paganini zur WZ.

Ganz zentral sei dabei das Bedürfnis nach einem Sinn im Leben, nach dem Gefühl von Sicherheit und danach, eingebettet in eine Gemeinschaft zu sein. Und: Der Mensch suche nach Antworten, sagt Paganini. Antworten, die ihm die KI – im Unterschied zu anderen Gottheiten – auch sofort und auf Knopfdruck geben kann. „Die KI trägt somit sogar sehr viel dazu bei, dass ihr Allwissen zugesprochen wird. Das kann zu Hörigkeit und Abhängigkeit führen, wie bei jedem ausdrücklichen religiösen Glauben.“

Die Gefahr dabei: „Die hörigen Menschen hören auf, selbst nachzudenken, ob etwas gut oder schlecht ist“, sagt Paganini. „Sie argumentieren: ,Mein Gott sagt das so‘, und sehen es gerechtfertigt, mitunter schlimme Dinge zu tun. Das haben wir zum Beispiel bei den Kreuzzügen im Christentum oder islamistisch motivierten Terroranschlägen gesehen. Religiöse Phänomene wie diese sind immer gefährlich.“

Prompt an das Orakel

Du willst wissen, was dein Gott will? Was früher das Orakel war, ist heute die KI – mit dem Unterschied, dass du für deine Fragen kein langwieriges Ritual, sondern nur einen kurzen Prompt brauchst. Was laut Paganini gleichgeblieben ist: „Die Antwort des Orakels ist ähnlich unberechenbar wie die der KI.“

Die römisch-katholische Theologin und Philosophin Anna Puzio ortet eine weitere Problematik, was die Antworten auf Prompts betrifft. „Die KI ist von ökonomischen Interessen geprägt“, meint sie. Moral und Ethik treten in den Hintergrund und damit die Grundpfeiler für ein soziales, funktionierendes Miteinander.

Zudem spiele der Robotheismus dem Technik-Faschismus in die Hände: Moderne Technologien und die Macht der Konzerne verschmelzen mit politischen Interessen. Das öffne den Raum für Manipulation.

In Roboterform gegossen, könnte die KI zum physischen Begleiter werden. © Anna Puzio

Religiöse Roboter

Und dennoch seien KI und Kirche nicht zwingend ein Widerspruch – ganz im Gegenteil. In Roboterform gegossen, könnte die KI zum physischen Begleiter werden. „Religiöse Roboter können religiöse Gespräche führen, Gebete begleiten, Führungen durch Gebäude geben, Zeremonien leiten, religiöse Texte vorlesen und Musik abspielen“, sagt Puzio. In der Vorbereitung von Predigten helfe die KI schon jetzt bei der Ideenfindung oder Formulierungen. Davon, die gesamte Predigt der KI zu überlassen, rät Puzio aber ab. „Es geht ja darum, eine Verbindung zu den Menschen aufzubauen, indem man zum Beispiel eine Geschichte aus dem eigenen Leben erzählt. Ob die KI das vollständig ersetzen kann, ist fraglich.“

Die Entwicklung in Richtung religiöse Roboter gehe allerdings schleppend voran. Denn: „Theolog:innen sind keine Techniker:innen und umgekehrt“, sagt Puzio. Die KI selbst hingegen wird dabei immer schneller, die Bedürfnisse der Menschen nach Lebenssinn, Sicherheit und Gemeinschaft zu bedienen. Sie ist die willkommene Antwort auf viele Fragen, auch für Religionsverdrossene. Ihre Chancen auf den Platz einer Gottheit stehen daher mehr als gut. „Denn“, sagt Paganini, „der Mensch hat es noch nie geschafft, ganz ohne Götter zu leben.“