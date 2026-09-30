Während der Belagerung Sarajevos von 1992 bis 1995 sollen Hunderte wohlhabende Ausländer gegen Geld von bosnisch-serbischen Stellungen aus auf Zivilist:innen geschossen haben. Am teuersten sei das Töten von schwangeren Frauen und Kindern gewesen. Seit November 2025 wurde diese Geschichte von zahlreichen Medien aufgegriffen – auch die WZ hat anfangs dazu berichtet .

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Aber was ist an diesen schwerwiegenden Behauptungen wirklich dran? Wir waren für unsere neue Doku in Sarajevo und sind der Sache auf den Grund gegangen. Sie erscheint heute um 17:00 Uhr. In Wien haben wir außerdem mit Michael Martens gesprochen, dem Südosteuropa-Korrespondenten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Nach monatelanger Recherche kam er zu einem klaren Schluss: Hinter der Erzählung steckt viel heiße Luft – und eine äußerst dünne Beweislage.