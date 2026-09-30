Sarajevo-Safari: „Die Geschichte geht einfach nicht auf“
- Von
- Chiara Swaton
Hunderte reiche, westliche Ausländer sollen während der Belagerung Sarajevos fürs Töten von Zivilist:innen bezahlt haben. Doch was davon ist tatsächlich belegt? Ein Interview mit FAZ-Korrespondent Michael Martens, der lange dazu recherchiert hat.
- Michael Martens betont, dass es keine Belege für die angebliche “Sarajevo-Safari” mit ausländischen Scharfschützen gibt.
- Die Bücher von Ezio Gavazzini und Domagoj Margetić stützen sich auf Hörensagen, anonyme oder verstorbene Zeugen und enthalten viele Fehler.
- Die wahre Geschichte ist die dokumentierte Belagerung Sarajevos mit vielen Opfern, nicht die sensationelle Erzählung von zahlenden Touristenscharfschützen.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Belagerung Sarajevos: 1992–1995, über 10.000 Tote
- Keine Belege für “Sarajevo-Safari” mit ausländischen Scharfschützen
- Buch „Die Wochenend-Scharfschützen“: keine überprüfbaren Quellen
- Aufmerksamkeit sollte sich auf Opfer der Belagerung richten
Während der Belagerung Sarajevos von 1992 bis 1995 sollen Hunderte wohlhabende Ausländer gegen Geld von bosnisch-serbischen Stellungen aus auf Zivilist:innen geschossen haben. Am teuersten sei das Töten von schwangeren Frauen und Kindern gewesen. Seit November 2025 wurde diese Geschichte von zahlreichen Medien aufgegriffen – auch die WZ hat anfangs dazu berichtet.
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Aber was ist an diesen schwerwiegenden Behauptungen wirklich dran? Wir waren für unsere neue Doku in Sarajevo und sind der Sache auf den Grund gegangen. Sie erscheint heute um 17:00 Uhr. In Wien haben wir außerdem mit Michael Martens gesprochen, dem Südosteuropa-Korrespondenten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Nach monatelanger Recherche kam er zu einem klaren Schluss: Hinter der Erzählung steckt viel heiße Luft – und eine äußerst dünne Beweislage.
Der Autor reiste für seine vermeintlichen Enthüllungen nicht einmal in das Land.FAZ-Korrespondent Michael Martens
Wir leben in einer Zeit, in der der Elitenhass ausgeprägter denn je ist.FAZ-Korrespondent Michael Martens
Man muss keine Räuberpistolen dazuerfinden. Die Realität war schrecklich genug.FAZ-Korrespondent Michael Martens
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Infos und Quellen
Gesprächspartner
- Michael Martens ist ein deutscher Journalist und Autor. Er berichtet für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) aus Wien über den Südosten Europas, wohin er regelmäßig reist.
Daten und Fakten
- Die bosnische Hauptstadt Sarajevo wurde während des Bosnienkriegs von 1992 bis Ende 1995 von bosnisch-serbischen Truppen belagert. Mehr als 10.000 Einwohner:innen Sarajevos kamen durch den jahrelangen Beschuss der Stadt ums Leben. Besonders gefürchtet waren Scharfschützen, die aus den umliegenden Höhen auf Menschen in der Stadt schossen.
- Unter dem Schlagwort Sarajevo-Safari wird behauptet, wohlhabende Ausländer hätten während der Belagerung Geld dafür bezahlt, von bosnisch-serbischen Stellungen aus auf Zivilist:innen in Sarajevo zu schießen. In manchen Darstellungen ist von Hunderten Beteiligten, vor allem aus Italien, die Rede. Auch Österreicher sollen beteiligt gewesen sein.
- Aber woher stammt diese Erzählung überhaupt? Zu den wichtigsten neueren Quellen zählen der Dokumentarfilm „Sarajevo Safari“ des slowenischen Regisseurs Miran Zupanič aus 2022, Ezio Gavazzenis Buch „I cecchini del weekend“ und Domagoj Margetićs „Plati i pucaj“, beide aus 2026.
- Die Vorwürfe werden inzwischen in mehreren Ländern strafrechtlich geprüft. Auch in Österreich gibt es seit April 2026 ein Ermittlungsverfahren gegen zumindest einen österreichischen Staatsbürger wegen einer möglichen Beteiligung.
- Die Geschichte ist nicht erst 2022 entstanden. Bereits 1995 berichtete die bosnische Zeitung „Oslobođenje“ über angebliche Menschenjagden. Laut Martens enthielt auch dieser damalige Bericht keine handfesten Belege.
Quellen
- FAZ: Das Märchen von der Menschenjagd
- FAZ: Haben reiche Ausländer in Sarajevo wirklich Menschen gejagt?
- FAZ: Das Märchen der Menschenjagd entlarvt die Sehnsucht nach bösen Eliten
Das Thema in der WZ
- Menschenjagd in Sarajevo
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