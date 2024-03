Evelyn Dawid

Die großen Maler hatten teils große Werkstätten und erzeugten Gemälde wie in einer Firma am laufenden Band. Wer das nicht machte, lebte wohl weniger gut. Und wer einen Mäzen wie den Papst hatte, wird gute Gagen bekommen haben und in der Zeit des eigenen künstlerischen Schaffens wohl ausgehalten worden sein. Heute ist das anders. In Österreich sind Angestellte in der Regel gut abgesichert und der Rest weniger gut. Und auch an großen Theatern gibt es häufig nur befristete Verträge – auf ein Jahr, oder eine oder zwei Saisonen. In dieser Zeit verdient man zwar nicht schlecht, aber das kann schnell wieder vorbei sein. Wenn die Leute älter werden, finden sie keine neuen Engagements mehr und stehen mit Mitte 50 auf der Straße. Besonders für Frauen gibt es in diesem Alter wenige Rollen.