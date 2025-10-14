Eine dauerhafte globale Erwärmung um 1,5 Grad wäre laut Berechnungen des Weltklimarats die Grenze. Dieses Limit dürfen wir nicht überschreiten, wenn wir auch in Zukunft in etwa so leben wollen wie jetzt. Doch wir bewegen und immer weiter davon weg und nähern uns einem Punkt, an dem es über längere Zeiträume wärmer als plus 1,5 Grad sein wird.

Das heißt derzeit schon konkret: Die Warmwasser-Korallenriffe, von denen fast eine Milliarde Menschen und ein Viertel aller Meereslebewesen abhängig sind, gehen irreversibel verloren. Und mit ihnen die Meerestiere und Fische, die sie bewohnen. Das ewige Eis an den Polkappen schmilzt und das lässt den Meeresspiegel steigen, der ganze Inselketten versenkt. Der Regenwald stirbt, wodurch weniger CO2 aus der Atmosphäre abgebaut wird. Vor diesen Effekten warnen „Global Tipping Points Report 2025“ warnen Forscher:innen unter Federführung der britischen Universität Exeter.

Alltag muss anders organisiert werden

In dem Bericht ist von einer „neuen Realität“ die Rede, in der das globale Klima nach und nach kippt. Wie wir dann leben werden, ist eine offene Frage, die alle interessiert, aber derzeit noch niemand beantworten kann, weil djede Entwicklung von jeder anderen abhängt. Fest steht nur eines: „Die 1,5 Grad Celsius sind bereits tot, 2 Grad quälen uns und 3 Grad sind eine echte Bedrohung", sagte Hans Joachim Schellnhuber, Direktor des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg, kürzlich bei der „Overshoot Conference“ in seinem Haus. Das englische Wort für „Überschuss“ steht in der Klimaforschung für das Scheitern an den Klimazielen und den Umgang mit den Folgen.

Schätzungen zufolge sterben jährlich 60.000 Menschen durch Hitze. Mit jedem Grad der Erwärmung werden es mehr. Mit jedem Grad mehr versiegen auch immer mehr Wasserressourcen, wodurch Ernten ausfallen und wir weniger Trinkwasser haben, hieß es bei der Konferenz. Steigende Meere überfluten auf Inselstaaten mittlerweile selbst höher gelegene Siedlungen. „Kein Geld der Welt kann den Meeresspiegel in unserer Lebensspanne oder der unserer Kinder wieder absenken“, sagte Ralph Regenvanu, Klimaminister des südpazifischen Inselgebiets Vanuatu, das auf Platz 1 der Liste der durch Katastrophen gefährdeten Staaten steht, bei der Konferenz Der Bau von Infrastrukturen müsste neu gedacht, Häuser in anderen Lagen gebaut und die Welternährung neuartig organisiert werden.

Österreich besonders stark betroffen

Denn obwohl Fortschritte beim Anteil erneuerbarer Energien gemacht werden, die das Problem lindern, steigen die weltweiten CO2-Emissionen durch fossile Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas nach wie vor. 2024 waren sie laut der internationalen Forschungsinitiative Global Carbon Budget um 0,8 Prozent höher als im Jahr davor. Die USA als größte Emittentin kratzt das aber nicht. US-Präsident Donald Trump glaubt der Mensch sei nicht daran schuld, streicht der Klimaforschung Förderungen und boykottiert internationale Abkommen zur Senkung von Treibhausgasen. Auch andere Länder und selbst Europa fahren beim Klimaschutz zurück oder setzen aus Kostengründen bestehende Vorhaben nicht um.

Die Auswirkungen überhöhter Temperaturen sehen wir schon heute in Österreich. Mit einem Plus von 3,1 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, das ab Mitte des 18. Jahrhunderts endete, sei hierzulande die durchschnittliche Erwärmung doppelt so hoch wie im globalen Durchschnitt und liege um 40 Prozent über jener Europas, heißt es in dem Mitte Juni erschienen „Zweiten Österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel“. Laut den Expert:innen verwandeln sich die heimischen Wälder nämlich von einer CO2-Senke zu einer Emissionsquelle, da immer mehr Baumschädlinge sich bei Hitze immer stärker vermehren und immer mehr Schadholz zurücklassen, das auf den Waldböden liegen bleibt und Kohlendioxid abgibt.

Höchste Zeit für Anpassungen

Zudem schreitet der Gletscherverlust in Österreich besonders schnell voran. Von den heimischen Gletscherflächen wird in den kommenden Jahrzehnten kaum mehr etwas übrig sein. „In Österreich ist es schlimmer als im Rest der Alpen, denn hier sind die Gletscher weniger dick als anderswo“, berichtete die Gletscherforscherin Lilian Schuster von der Universität Innsbruck bei der Konferenz. Konkret müssen wir uns an eisfreie Berge und weniger Wasservorräte gewöhnen und möglicherweise an sichtbare Kabel oder Verrohrungen, die derzeit noch unter dem ewigen Eis verlegt sind.

Es ist daher höchste Zeit, sich Gedanken zu machen, wie wir mit den unweigerlichen Folgen nicht erreichter Klimaziele unseren Alltag bewältigen können, anstatt uns der Illusion hinzugeben, dass alles von selbst wieder gut werden wird. Sonst stehen wir irgendwann da mit unseren verfehlten Klimazielen, ohne die Anpassungen im nötigen Ausmaß vorgenommen haben.