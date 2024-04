Thomas Nayer ist 20 Jahre alt, wurde in Linz geboren und wohnt in Wien. Er hat mit einem Notendurchschnitt von 1,0 maturiert, studiert an der Wirtschaftsuniversität Wien, entwickelt derzeit eine App und hat ein Startup gegründet. Thomas Nayer hat Zerebralparese, eine Bewegungsstörung, die für ihn mit Spastik einhergeht, weshalb er im Rollstuhl sitzt.