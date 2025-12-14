Schweden: Jugend ohne Job
Schweden gilt in vielen Bereichen als Vorreiter und rankt im internationalen Vergleich hoch in Sachen Wirtschaft, Gesundheit oder Wissenschaft. Ganz vorne mit dabei ist das Land allerdings auch bei der Jugendarbeitslosigkeit.
Der Wartebereich des schwedischen Arbeitsamtes in Malmö ist gesteckt voll. Das verrät ein Blick durch die abgedunkelte Glasfront des Eingangsbereichs. „Für jede Stelle gibt es eine lange Schlange an Bewerber:innen, sie sind hart umkämpft”, erzählt Ester Lundgren und zieht sich dabei den Schal nach oben, damit er ihre Ohren bedeckt. Der Wind peitscht über den Vorplatz des Arbeitsamtes, wo die 17-jährige Schülerin gerade auf den Bus wartet. Im Gespräch mit der WZ spricht sie über die harten Bedingungen für junge Arbeitssuchende in Schweden: „Ich hatte Glück, aber manche meiner Freund:innen suchen schon seit einem Jahr oder länger ohne Aussicht auf einen Job.“
Damit ist sie nicht allein: Immer wieder berichten junge Menschen in Stockholm und Malmö von ähnlichen Erfahrungen am Arbeitsmarkt. Tatsächlich zählt Schweden zu den Ländern mit der höchsten Jugendarbeitslosigkeit in Europa: Laut einer aktuellen Eurostat-Erhebung liegt sie bei 23,8 Prozent.
Auch die 18-jährige Frida Edfelt schickt über Monate zahllose Bewerbungen aus, ohne fündig zu werden. „Man hört nur zurück, man hätte nicht genug Erfahrung, nicht genug Ausbildung, aber das ist schwierig in meinem Alter. Es ist wirklich ein großes Problem. Ich habe das Gefühl, die schwedische Regierung beschäftigt sich nicht damit, aber es braucht jetzt eine Veränderung“, klagt sie.
Doch wer in Schweden über Jugendarbeitslosigkeit sprechen möchte, sieht sich schnell mit einer Relativierung konfrontiert: Die Zahlen seien nur so hoch, weil das schwedische Statistikinstitut Studierende miteinbeziehe, die etwa 40 Prozent der Jugendarbeitslosen ausmachen. Auch hält sich hartnäckig das Gerücht, in anderen Ländern würde man diese nicht hinein rechnen. Die Inklusion von Vollzeit-Studierenden sei laut OECD allerdings internationaler Standard bei der Datenerhebung von Jugendarbeitslosigkeit.
Wie hoch ist die Jugendarbeitslosigkeit wirklich?
„Wer die tatsächlichen Zahlen der Jugendarbeitslosigkeit wissen will, muss die Studierenden abziehen“, erklärt Anders Forslund, Forscher am regierungsnahen Institut IFAU, das die nationale Arbeits- und Bildungspolitik evaluiert, im Gespräch mit der WZ: „Jugendarbeitslosigkeitsphasen dauern meistens nur sehr kurz, die Mehrheit hat kein Problem damit, in den Arbeitsmarkt einzutreten.” Die hohen Zahlen für Jugendarbeitslosigkeit sollten seiner Meinung nach nicht als Indikator für ein soziales Problem verstanden werden.
Anders sieht das Peter Gladoic Håkansson, Wirtschaftsprofessor an der Universität Malmö, der eine solche selektive Betrachtung der Statistik für falsch erachtet: „Wir können uns nicht aussuchen, wie wir Arbeitslosigkeit berechnen, deshalb gibt es internationale Standards.“ Mit Jugendarbeitslosigkeit beschäftigt er sich bereits seit über 10 Jahren und beobachtet dabei sehr wohl strukturelle Hürden, die den Berufseinstieg erschweren und zu Langzeitarbeitslosigkeit führen können.
„Der Berufseinstieg als Outsider ist hart“
Dass der schwedische Arbeitsmarkt gerade für junge Menschen nicht besonders zugänglich ist, hat mehrere Ursachen. Zwei Einflussfaktoren stechen im Zuge der Recherche allerdings besonders hervor: ein unflexibles Bildungssystem und ein intransparenter Recruiting-Prozess.
„Ich habe mich noch nie so viel mit meinen Eltern gestritten“, erinnert sich Olof Karlsson im Gespräch mit der WZ an seine Arbeitssuche nach dem Studium. Gedankenversunken rührt der 27-Jährige in einem Stockholmer Café in seinem Teeheferl: „Sie haben nicht verstanden, dass sich der Arbeitsmarkt verändert hat, dass es für sie viel leichter war, etwas zu finden.” Die Lage hätte sich seit seiner Jobsuche nicht verbessert. Erst vor wenigen Wochen riet er einem 18-Jährigen, sich im Supermarkt zu bewerben, er selbst habe dort gejobbt und wurde gut bezahlt. Der Junge habe ihn nur ausgelacht und erklärt, das wäre einer der am härtesten umkämpften Jobs: „Das war ein Reality-Check für mich: Ich habe meine Stelle damals auch nur über Kontakte bekommen. Der Berufseinstieg als Outsider ist hart, aber für Insider ist das System sehr gut.“
Bei einer Umfrage des schwedischen Arbeitsamts gaben 70 Prozent der Neurekrutierten an, erstmals von ihrer derzeitigen Stelle durch Freund:innen, Familie, soziale Kontakte oder Netzwerke erfahren zu haben. Die Konsequenz tragen dann vor allem junge Menschen und Migrant:innen, die seltener über solche Netzwerke verfügen. Beim Bewerbungsprozess auf Empfehlungen zurückzugreifen, sei ein Trend, der seit den Neunzigern zunimmt.
Das Verhältnis zwischen offenen Stellen und Arbeitslosen ist gewachsenPeter Gladoic Håkansson, Wirtschaftsprofessor an der Universität Malmö
Das trifft auch auf Lars (Name von der Redaktion geändert) zu. Wie einige seiner Schulfreund:innen und Verwandten hat er seine ersten Berufserfahrungen nämlich am Arbeitsplatz seines Vaters gesammelt. Auf die Frage, ob der 25-Jährige jemanden kennt, der für den allerersten Job nicht auf Bekannte zugegangen ist, folgt erst mal Schweigen. „Ich muss kurz nachdenken.“ Dann: „Zwei meiner Schulfreunde haben sich einfach so beworben, aber sonst fällt mir niemand ein.“ Auch er hofft, nach Abschluss seines Studiums durch Bekannte einen Job vermittelt zu bekommen. Diese Form des Recruitings sorgt laut Gladoic Håkansson für einen Lose-lose-Effekt, denn gleichzeitig gibt es zahlreiche unbesetzte Stellen. „Was wir beobachten, ist, dass das Verhältnis zwischen offenen Stellen und Arbeitslosen gewachsen ist. Das bedeutet, dass der Vermittlungsprozess am schwedischen Arbeitsmarkt immer ineffektiver wird.“
Ein unflexibles System
In Schweden gibt es keine Lehre, so wie man sie in Österreich oder Deutschland kennt. Wer eine praktische Berufsausbildung absolvieren möchte, kann das durch ein Vocational Training in der Schule machen. Der wichtigste Unterschied: Dabei handelt es sich im Vergleich zur Lehre um kein Anstellungsverhältnis. Auszubildende werden demnach nicht offiziell im System als Teil der arbeitenden Bevölkerung erfasst. Mit weitreichenden Folgen: Diese Arbeitserfahrung wird weder auf die Pension angerechnet noch zählt sie als Anspruchsvoraussetzung für Arbeitslosengeld.
„Viele Studien zeigen, dass Länder mit einem Ausbildungssystem wie Dänemark, Deutschland und Österreich eine deutlich niedrigere Jugendarbeitslosigkeit haben“, so Gladoic Håkansson. Als Career Counselor beobachtet er zudem seit Jahren das stagnierende Interesse an Vocational Training. Und das, obwohl es seiner Meinung nach ein sicherer Karriereweg sein könnte. Für diesen müsse man sich allerdings recht früh entscheiden. Ein Verbesserungsvorschlag des Wirtschaftsprofessors ist, den Bildungsweg bis zum Schulabschluss für alle zu vereinheitlichen. Dadurch würde man auch die Option für eine praktische Ausbildung offenhalten. „Ich halte es für ein Problem, mit 15 Jahren einen Beruf für den Rest seines Lebens wählen zu müssen.“
Ein flexibleres Bildungssystem wünscht sich auch Katarina Nilsson. Sie ist Projektleiterin im Bereich Arbeit bei der unabhängigen Jugendorganisation Fryshuset. Bei der Arbeitssuche unterstützt sie sogenannte „NEETs“, junge Menschen, die sich weder in einer Ausbildung noch in einem Training oder in einem Arbeitsverhältnis befinden. Wer die Schule abbricht, hat es laut ihr besonders schwer am Arbeitsmarkt: „Egal welcher Job ausgeschrieben ist, man braucht immer einen Schulabschluss.“ Das bestätigt auch Andreas Gäfvert vom schwedischen Arbeitsmarktservice. Denn rund 40 Prozent der Jugendarbeitslosen, die sich dort registrieren, haben einen recht kurzen Bildungsweg absolviert.
Lösungen in Sicht?
Für das schwedische Bildungssystem sind derzeit einige Reformen geplant, darunter eine Überarbeitung des Vocational Trainings für das Erwachsenenalter. Die Reform, derzeit noch ein Pilotprojekt, soll bis spätestens 2028 in Kraft treten und die berufspraktische Ausbildung attraktiver machen. Geplant ist, die Erwachsenenbildung auf Oberstufenniveau zu heben, mit gezieltem Training in Bereichen, in denen es derzeit Fachkräftemangel gibt. Zu diesen zählen laut Arbeitsmarktservice vor allem das Bauwesen, die Industrie und der Metallbau.
Die Ausbildung soll allerdings weiterhin ein Bildungsprogramm bleiben und sieht keine Bezahlung vor. Diese Maßnahme verspricht mehr Flexibilität in der beruflichen Laufbahn und könnte den Schüler:innen zumindest den Druck einer frühen Entscheidung für ihre berufliche Laufbahn nehmen. Auch das schwedische Benotungssystem soll reformiert werden. Laut Björn Tyrefors, Wirtschaftsprofessor an der Universität Göteborg, habe insbesondere diese Maßnahme das Potential, spürbare Verbesserungen hervorzubringen, da dadurch die Anzahl der Schulabbrecher:innen, die am Aufstieg in die Oberstufe scheitern, reduziert werden könne.
Nicht thematisiert wird jedoch die fehlende Transparenz im Recruitingprozess sowie die Anerkennung des Problems Jugendarbeitslosigkeit vonseiten der Politik. Das Vertrauen in Behörden sei laut Jugendarbeiterin Nilsson äußerst gering. Viele junge Schwed:innen würden sich deswegen auch gar nicht erst arbeitslos melden. Sie sehen das Arbeitsamt nicht als Anlaufstelle, die ihnen helfen könnte.
Der Arbeitsmarktservice vermutet hingegen ein Fernbleiben von jungen Arbeitssuchenden aufgrund individueller Barrieren: fehlende Kenntnis des Serviceangebots, falsche Prioritätensetzung, sozioökonomischer Hintergrund oder auch gesundheitliche Probleme. Letzteres wird auch als Grund angeführt, weshalb die Unterstützung junger Menschen bei der Arbeitssuche manchmal nicht erfolgreich ist. Nilsson meint, hier würden Probleme unter den Teppich gekehrt, und wünscht sich offenere Gespräche zu Jugendarbeitslosigkeit: „Es wäre so viel leichter, Lösungen zu finden, wenn nur endlich alle anerkennen würden, dass es hier ein Problem gibt.“
