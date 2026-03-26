Schweinekopf vor Tür: „Das kann es doch bei uns nicht geben“

Christian Margreiter

Früher bin ich damit überhaupt nicht in Berührung gekommen. Seit ich Bürgermeister bin, werde ich natürlich vermehrt von Vereinen und anderen eingeladen. Ich zeige dann auch gerne Interesse und Präsenz. Denn ich bin auch für diese Bürger:innen verantwortlich. Ich bin auch ihr Bürgermeister. Das sollte selbstverständlich sein. Das Zusammenleben in einer kleinen Gemeinde wie Hall ist meiner Meinung nach womöglich besser als anderswo. Es ist ja oft so, dass viele Leute Menschen anderen Glaubens oder anderer Herkunft ablehnen, aber gleichzeitig das Fremde in ihrer eigenen Umgebung, das ihnen bereits vertraut ist, davon ausschließen. Da heißt es dann zum Beispiel: „Nein, den sollte man nicht abschieben, das ist ein Guter!“



Auch in Hall sind wir einfach „näher beinander“. Es gibt viele persönliche Beziehungen, und das führt zu einem positiveren Klima. Natürlich gibt es leider auch bei uns ausländerfeindliche Äußerungen verschiedener Art und Weise. Es gibt hier und dort mal Schmierereien. Aber all das hält sich in Grenzen und ist nicht so extrem. Auch deshalb ist der Schweinekopfvorfall so schockierend. Ich dachte mir zuerst nur: Das kann es doch nicht bei uns geben! Besonders leid taten mir die kleinen Kinder der betroffenen Familie. Ich habe selber fünf Kinder und sieben Enkelkinder und kann mir gut vorstellen, was für Ängste das auslöst.